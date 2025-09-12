“Fue una heroína”: hija de Alicia Matías agradece a su mamá por cubrir a su bebé en explosión de pipa en Iztapalapa

La hermana de Alicia Matías indicó que los médicos advirtieron que hay pocas esperanzas de que la mujer sobreviva. | Jovani Pérez

Alicia Matías no dudó en usar cuerpo para proteger a su nieta de dos años de edad, de las intensas llamas que generó la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, el miércoles pasado, lo cual que dejó un saldo de al menos nueve personas fallecidas y más de 90 personas lesionadas.

A dos días de la tragedia, la mujer de 49 años lucha por recuperarse en el área de terapia intensiva del Hospital Magdalena de las Salinas, ya que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y tiene lesiones internas.

Por ello, Cintia Jazmín Carrillo, hija de Alicia Matías, le agradeció públicamente a su mamá esta mañana por arriesgar su vida para salvar la de su bebé, Azulet, quien actualmente es atendida por quemaduras en su rostro, brazo y pierna, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

En entrevista con diversos medios de comunicación afuera de dicho centro médico, Cintia llamó a su mamá heroína, un termino que se ha utilizado para referirse a la mujer en redes sociales a nivel nacional.

“Le agradezco a mi mamá por lo que hizo, salvar a mi bebe, fue una heroína por lo que hizo”, aseveró.

Asimismo, indicó que su hija continúa en terapia intensiva, pero con un estado de salud estable, luego de que ayer fue sometida a una intervención quirúrgica como parte de la atención a sus quemaduras.

Sin embargo, no dio mayores detalles sobre la atención médica a su hija, ya que no ha podido ingresar a verla tras la cirugía.

Sobre su mamá, indicó que le detectaron lesiones internas, por lo cual no hay un tiempo estimado para su recuperación

“Hasta ahorita no hay un tiempo correspondiente, por que como tiene heridas internas no es posible estimar”, precisó.

Familia desmiente muerte de Alicia Matías

La familia de Alicia Matías confirmó que ella continúa con vida, luego de que anoche el gobierno de la Ciudad de México incluyó por error su nombre en la lista de personas fallecidas por dicho incidente.

Sandra Matías, hermana de Alicia Matías, ofreció esta mañana una entrevista con diversos medios de comunicación afuera del Hospital Magdalena de las Salinas, donde indicó que ingresó a verla alrededor de las 12:30 de la noche, casi seis horas después de que se especuló sobre su fallecimiento.

Mencionó que su hermana sigue siendo atendida en el área de terapia intensiva y se encuentra en estado de gravedad.

Pocos minutos después las autoridades explicaron lamentó la situación y ofreció una “sincera disculpa a la familia” por el error, reiterándoles “su respeto y solidaridad en este momento sensible”.