Cinco cócteles imperdibles para celebrar las fiestas patrias mexicanas

Estos cocteles son ideales para los festejos del 15 y 16 de septiembre. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Septiembre es sinónimo de orgullo nacional, colores vibrantes, música tradicional y, por supuesto, comida y bebida mexicana. Y para acompañar los chiles en nogada, las tostadas o el pozole, no hay nada como un buen cóctel con esencia nacional.

Aquí te presentamos cinco opciones refrescantes, deliciosas y con sabor a México para brindar en las fiestas patrias.

1. Margarita clásica: el infaltable de la coctelería mexicana

La margarita es uno de los cócteles mexicanos más famosos a nivel mundial, y por una buena razón: su equilibrio entre lo ácido, dulce y el potente sabor del tequila lo convierten en una bebida ideal para celebraciones.

Su preparación tradicional incluye tequila blanco, jugo de limón fresco y licor de naranja (triple sec o Cointreau), todo agitado con hielo y servido en copa escarchada con sal. Puede servirse natural o con un toque de frutas como fresa, mango o tamarindo para darle un giro más tropical.

Estas opciones son ideales para festejar el Día de la Independencia. Foto: (iStock)

2. Paloma: fresca, sencilla y muy mexicana

Si hay una bebida que combina perfectamente con una tarde de calor durante las celebraciones patrias, esa es la paloma. Este cóctel lleva tequila, refresco de toronja (como Squirt o Fresca), jugo de limón y sal. Se sirve con hielo en vaso alto escarchado con sal y puede decorarse con una rodaja de toronja o limón.

Su sabor refrescante la convierte en la favorita de muchos, y es perfecta para quienes prefieren una bebida menos fuerte pero igual de festiva.

3. Charro negro: el clásico que no falla

Este es otro cóctel fácil de preparar y muy popular en las reuniones mexicanas. El charro negro se prepara con tequila, refresco de cola, limón y sal. Su sabor recuerda al clásico “cuba”, pero con un giro muy mexicano gracias al tequila.

Es ideal para quienes gustan de bebidas más intensas, y se sirve con hielo en vaso largo. Es una excelente opción para brindar durante el Grito de Independencia.

Existe una amplia variedad de opciones para poder brindar en estas fiestas patrias. Foto: (iStock)

4. Mezcalita de tamarindo: el sabor del sur en un vaso

El mezcal ha ganado gran popularidad en los últimos años por su sabor ahumado y profundo, y la “mezcalita” es una forma moderna y deliciosa de disfrutarlo. Una de las versiones favoritas para estas fechas es la mezcalita de tamarindo, que se prepara con mezcal, pulpa natural de tamarindo, jugo de limón, un toque de jarabe de agave y mucho hielo.

Se sirve en vaso escarchado con chile en polvo (como Tajín) para intensificar el sabor. Es un cóctel atrevido, perfecto para quienes quieren salir de lo convencional.

5. Vampiro: un cóctel con “punch”

Este cóctel típico de las fiestas en muchos estados del país combina sabores cítricos y salados, con un resultado fuerte y sabroso. El vampiro se prepara con tequila, jugo de naranja, jugo de toronja, un chorrito de sangrita (mezcla de jugo de jitomate, limón, chile y especias), sal y limón.

Algunos le agregan un poco de refresco de toronja para suavizarlo. Se sirve en vaso escarchado con sal y chile, con hielo y una rodaja de naranja. Es una explosión de sabores que representa muy bien la intensidad de la cultura mexicana.

Aunque estas bebidas son perfectas para animar las fiestas patrias, es importante consumirlas con responsabilidad. Asegúrate de ofrecer también opciones sin alcohol para quienes lo prefieran y mantente bien hidratado.

Además, procura usar ingredientes naturales, como jugo de frutas recién exprimido, y elegir tequilas y mezcales de buena calidad, preferentemente 100% agave, para que el sabor sea auténtico.