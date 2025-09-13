México

Beca Rita Cetina 2025: revelan en qué orden se podrán registrar alumnos de primaria el siguiente año

El programa ampliará su cobertura para que niños de preescolar y primaria se incorporen

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina es uno de los nuevo programas que comenzó a implementar el gobierno de México desde principios de 2025 con el objetivo de ayudar a los estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país.

Cabe indicar que en su primera etapa, la iniciativa se enfocó en ayudar solamente a alumnos de secundaria. Sin embargo, el siguiente año ampliará su cobertura para que se puedan inscribir niños de primaria y posteriormente de preescolar.

La beca otorga a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, además, por cada alumno extra que tengan registrado, entrega 700 pesos adicionales. El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar para que se pueda cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

¿En qué orden se podrán registrar alumnos de primaria a la Beca Rita Cetina?

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer en qué orden se podrán inscribir los alumnos de primaria a partir del siguiente año. De acuerdo con la dependencia, en enero de 2026 se abrirá el registro para estudiantes de 4°, 5° y 6°, mientras que en septiembre del mismo año para el resto que son los de 1°, 2° y 3°.

  • Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.
  • Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.
Registro de septiembre a la Beca Rita Cetina

Por otra parte, las autoridades del programa indicaron que a partir del 15 de septiembre de 2025 comenzará un nuevo periodo de inscripciones a la beca para que más alumnos de secundaria puedan incorporarse. El registro será en línea y de manera directa a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde se tendrán que subir los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor

Sin embargo, uno de los datos que se debe tomar en cuenta para poder registrarse a la beca, es que los aspirantes tienen que contar con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites, y los padres de familia o tutores deben comprobar previamente que la CURP de su hija o hijo esté certificada.

