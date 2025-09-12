Tras U2 y Backstreet Boys, Carín León será el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas

Carín León será el primer latino en encabezar una residencia en la Sphere de Las Vegas en septiembre de 2026 (IG)

La llegada de Carín León a la Sphere de Las Vegas en septiembre de 2026 marca un hito para la música en español en Estados Unidos. El artista mexicano, reconocido por su proyección internacional y su capacidad para fusionar géneros, será el primer latino en presentarse en este recinto, con tres conciertos programados para los días 11, 12 y 13 de septiembre, en el marco de la celebración anual del Día de la Independencia de México en la ciudad.

El anuncio de esta residencia no solo posiciona a Carín León como pionero en la industria, sino que también establece un nuevo estándar para los espectáculos en vivo de música latina en el país.

La Sphere, inaugurada en 2023, se ha consolidado como uno de los escenarios más avanzados tecnológicamente, y la presencia de León en este espacio refuerza su papel como una de las voces más influyentes del género en el mercado estadounidense.

El artista mexicano ofrecerá tres conciertos durante la celebración del Día de la Independencia de México en Estados Unidos (Foto Amy Harris/Invision/AP)

Para estas presentaciones, Carín León ha prometido un despliegue audiovisual sin precedentes en la música en español. El recinto cuenta con la pantalla LED de mayor resolución del mundo, que envuelve y rodea a la audiencia, generando un entorno visual completamente inmersivo.

Además, el sistema de audio Sphere Immersive Sound, considerado el más avanzado para conciertos, garantiza una experiencia sonora de máxima claridad y precisión para cada espectador. La preventa de boletos y paquetes VIP comenzará el 23 de septiembre de este 2025, mientras que la venta general estará disponible a partir del 26 del mismo mes.

La Sphere de Las Vegas destaca por su tecnología audiovisual de última generación y su sistema de sonido inmersivo (Foto AP/John Locher)

Originario de Hermosillo, Sonora, Carín León ha construido una carrera ascendente desde su debut como solista en 2018. Su propuesta artística, que reinterpreta el regional mexicano con influencias de pop y rock, le ha valido reconocimientos como tres Grammy Latinos y un Grammy en 2025 por su álbum Boca Chueca Vol. 1.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con figuras internacionales como Maluma, Camilo y Kane Brown, y ha actuado en escenarios emblemáticos como Coachella, el Grand Ole Opry y el Festival de Viña del Mar, donde obtuvo las Gaviotas de Oro y Plata.

En 2025, logró reunir a más de 70 mil asistentes en el RODEOHOUSTON, estableciendo un nuevo récord de público. Su labor ha contribuido a la expansión global del regional mexicano, consolidándolo como un referente contemporáneo y embajador del género.

La Sphere ha albergado residencias de artistas como U2 y Backstreet Boys, consolidando su prestigio internacional (Las Vegas Review-Journal)

La Sphere de Las Vegas ha sido escenario de residencias de artistas de talla internacional. En septiembre de 2023, U2 inauguró el recinto con su espectáculo “U2: UV Achtung Baby Live at Sphere”, que integró tecnología visual avanzada, sonido envolvente y una escenografía digital que cubría la cúpula interior, atrayendo a miles de seguidores de todo el mundo.

En 2025, los Backstreet Boys sumaron su propia residencia, centrada en sus grandes éxitos y en una producción adaptada a las capacidades tecnológicas del lugar, en homenaje a su álbum Millennium.