Secretaría de Obras borra publicaciones sobre mantenimiento asfáltico en zona de explosión en Iztapalapa

El hecho no pasó desapercibido para los internautas en medio de los cuestionamientos sobre por qué ocurrió el accidente

Por Anayeli Tapia Sandoval

Labores en la zona de
Labores en la zona de explosión. (SOBSE)

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) eliminó de sus redes sociales publicaciones que informaban sobre trabajos de mantenimiento asfáltico en el Puente de la Concordia, punto donde ocurrió la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

La mañana del jueves 11 de septiembre, horas después del accidente, la SOBSE difundió en sus cuentas oficiales de X (antes Twitter) y Facebook una publicación en la que informaba que había desplegado un operativo especial tras la explosión, con 600 elementos y 60 vehículos destinados a atender las afectaciones de la emergencia.

Las intervenciones incluyeron labores de jardinería, trasplante de arbolado, barrido manual, lavado en área peatonal, recolección y barrido mecánico, retiro de 28 toneladas de cascajo, recolección de lodo, tierra y residuos. Asimismo, sustituyeron 50 luminarias, de comunicación e internet, 12 semáforos y se hizo la reparación de siete cámaras.

Post editado. (Captura de pantalla)
Post editado. (Captura de pantalla)

Sin embargo, en el post original, tanto de X como de Facebook se leía: "De manera complementaria, se realizó mantenimiento en la carpeta asfáltica, evaluación de puentes peatonales y vehiculares, así como revisión de señalamiento, banquetas y guarniciones“.

Sin embargo, tiempo después el post fue editado en Facebook para eliminar esa referencia y, finalmente, borrado de la red social X.

El nuevo mensaje en la publicación decía: "De manera complementaria, se realizó mantenimiento en puentes peatonales y vehiculares, así como revisión de señalamiento, banquetas y guarniciones".

Post editado. (Captura de pantalla)
Post editado. (Captura de pantalla)

La edición y el retiro de mensajes detonaron sospechas en medio de señalamientos de ciudadanos que aseguran que el accidente pudo haber sido ocasionado por baches, esto en medio de la crisis que se viven las calles de la capital por desperfectos asfálticos tras una intensa temporada de lluvias.

Hasta el momento las autoridades no han explicado por qué las publicaciones fueron editadas al hablar sobre la carpeta asfáltica, en medio de los cuestionamientos de por qué ocurrió el accidente.

Post original. (Captura de pantalla)
Post original. (Captura de pantalla)

Otra imagen que acompañó un post de la SOBSE de las labores en el punto—y que posteriormente fue eliminada— muestra, aparentemente, maquinaria especializada y personal trabajando directamente sobre la carpeta asfáltica en la zona del siniestro.

En la fotografía, tomada a las 03:00 horas del 11 de septiembre según la fecha y hora impresas en la imagen, se observa a trabajadores con chalecos reflectantes y, al centro, un vehículo que por sus características puede identificarse como equipo de bacheo o pavimentadora pequeña, junto a una franja de pavimento más oscuro, presumiblemente asfalto recién colocado.

Aunque la foto fue eliminada, la huella aún se puede observar al hacer búsquedas en Google.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Investigación de accidente apunta a exceso de velocidad

Las autoridades judiciales y de protección civil avanzan en la investigación del siniestro. Este mismo jueves, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, precisó en conferencia de prensa que existen dos líneas de investigación principales respecto a la tragedia y ninguna de ellas apunta a baches.

La primera se refiere a posibles incumplimientos de deber de cuidado por parte del conductor, incluyendo la hipótesis de exceso de velocidad.

La segunda línea apunta al cumplimiento de la regulación por parte de la empresa Silza (filial de Grupo Tomza), responsable de la pipa, así como la importancia de la coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargada de supervisar a este tipo de compañías.

Mexican firefighters guard the area
Mexican firefighters guard the area where a gas truck exploded in Mexico City on September 10, 2025. Nearly 60 people were wounded, 19 gravely, when a gas truck exploded in Mexico City on September 10, 2025, causing widespread damage, municipal officials said. (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

Peritos en criminalística, química, incendios y tránsito terrestre ya han realizado inspecciones en la curva donde ocurrió el accidente. A simple vista, el tramo presenta un estrechamiento que dificulta el paso seguro de unidades pesadas, informó la fiscal.

El personal halló marcas de impacto en los muros de contención, lo que sugiere que el operador perdió el control al tomar la curva a velocidad inadecuada. Hay recomendaciones para colocación urgente de reductores de velocidad y mejor señalamiento vial.

Por ahora, el conductor permanece hospitalizado y bajo custodia, pero aún no en calidad de detenido; su situación jurídica dependerá de la evolución de su estado de salud.

El más reciente balance, dado a conocer por la Secretaría de Salud de la CDMX, apunta a que hay 9 fallecidos, 55 hospitalizados y 22 víctimas ya fueron dadas de alta.

