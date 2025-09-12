Quiénes eran las ocho personas que perdieron la vida en la explosión del Puente de la Concordia

Personas que fallecieron en el accidente de Iztapalapa.

La explosión de una pipa con 49 mil 500 litros de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa, capital mexicana, provocó incertidumbre y dolor para decenas de familias. El incidente reportado el miércoles 10 de septiembre por la tarde, produjo una onda expansiva que alcanzó vehículos, motocicletas, usuarios de transporte público y peatones en la zona y un saldo de ocho personas murieron y más de 90 resultaron con lesiones graves.

Entre las víctimas mortales identificadas se encuentra Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de 19 años de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Barragán Ramírez, quien cursaba ingeniería, transitaba a pie cerca de la zona al momento de la explosión.

Su madre supo del accidente gracias a una llamada hecha desde el celular de su hija, hallado en el lugar de los hechos, mientras que su novio Bryan Ramos se dio a la tarea de localizarla sin éxito por más de 24 horas. La UNAM expresó su pésame y confirmó el deceso tras varios días de hospitalización. Su pareja compartió en redes sociales que planeaban comprometerse en un mes.

Misael Cano Rodríguez era un trabajador de limpieza que se dirigía con parte de su familia hacia Los Reyes La Paz al momento del siniestro. Cano, de 39 años, también operaba como conductor de taxi por aplicación. Sus familiares lograron identificarlo por un tatuaje con el nombre de su hija. Cano fue abuelo de Isaí Santiago, de 18 meses, y padre de Tiffany Odette, de 17 años, ambos hospitalizados con pronóstico reservado.

El magisterio y la comunidad escolar se conmocionaron por el fallecimiento de Eduardo Noé García Morales, maestro de matemáticas en la Secundaria No. 53 Adolfo López Mateos. García Morales sufrió graves quemaduras cuando se dirigía a recoger a su esposa. El día de hoy se le realizó un homenaje por parte de alumnos y colegas, quienes instalaron un altar con mensajes y veladoras ante la entrada de la escuela.

Otra de las víctimas fue un estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años, perdió la vida al regresar de clases. El IPN confirmó el deceso y organizó un homenaje en el plantel.

Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años, se encontraba en el lugar del accidente y resultó herido, con el 95 por ciento de su cuerpo con quemaduras. Su familia también difundió la información en redes sociales con el objetivo de encontrarlo, pese a su hospitalización y atención médica, falleció.

Oscar Rubén Uriel Cisneros Cortez, de 58 años, murió en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); la noticia impactó de tal manera que su esposa también tuvo que ser atendida por un desmayo.

Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años, era una persona en situación vulnerable quien falleció en el Hospital Regional Zaragoza ISSSTE.

A la lista se suman Juan Antonio Hernández Betancourt y una mujer de 25 años no identificada hasta el momento.

En el transcurso de la noche se espera un nuevo reporte sobre las personas que siguen hospitalizadas.