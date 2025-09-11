México

Un celular quemado en explosión de Iztapalapa ayudó a localizar a familiares de alumna de la UNAM

El video del agente de Protección Civil se viralizó porque el dispositivo estaba dañado

Por Mariana L. Martínez

Un elemento de protección civil
Un elemento de protección civil localizó el celular de una alumna de la UNAM CRÉDITO: Captura de pantalla Gerardo Galicia

Tras el accidente de una pipa de gas que explotó bajo el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, diversos elementos de respuesta a emergencias buscaban a las personas heridas, pero entre las pertenencias de una joven, se localizó un celular que estaba sonando.

Entre los objetos que quedaron en el piso, había una mochila quemada, contenido de una bolsa de maquillaje, una tarjeta de movilidad integrada y el celular quemado, la pantalla parecía tener un derrame muy grande a lado, pero funcionó bien para atender dos llamadas de familiares de la joven, quien es estudiante de la UNAM, pues llevaba una credencial de dicha institución.

Francisco Bucio, integrante de Protección Civil de la Ciudad de México, fue quien respondió la llamada entrante en el teléfono dañado. Al otro lado de la línea se encontraba Raymundo, padre de la joven, quien buscaba información sobre su hija. Bucio le informó: “El teléfono está medio quemado, pero al menos se pudo contestar”, según relató al padre, quien se encontraba en la incertidumbre.

El rescatista se comprometió a acudir al hospital Morelos, ubicado en las cercanías, para verificar la lista de personas lesionadas y confirmar si Ana Daniela se encontraba entre ellas. “Voy al hospital Morelos, está cerca. Checaré cuántos lesionados hay y si ella está entre ellos, te aviso”, aseguró Bucio al padre, tras lo cual tomó su número telefónico para mantenerlo al tanto de cualquier novedad.

Posteriormente, Bucio también conversó con la madre de Ana Daniela, quien se encontraba angustiada y sin comprender la magnitud de lo sucedido.

El dispositivo fue localizado en la mochila por un elemento de Protección Civil Crédito: Gerardo Galicia

El funcionario le explicó: “Ya me habló su papá, el señor Raymundo Barragán. Vamos a localizar dónde está ella y me comunicaré con ustedes”, desde la Calzada Ignacio Zaragoza. Ante la confusión de la madre, Bucio detalló los hechos: “Hubo un incidente, el celular está junto a sus pertenencias, credenciales de la universidad. Hay varios lesionados, pero no sabemos aún dónde está ella”.

El accidente se originó cuando una pipa cargada con 49 mil litros de gas LP volcó en la calzada Ignacio Zaragoza, lo que desencadenó una fuerte explosión y un incendio que se extendió al menos 10 metros a la redonda, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La onda expansiva afectó a transeúntes y automovilistas, y en videos difundidos en redes sociales se observó a personas huyendo de las llamas y el flamazo.

La tarde del 10 de septiembre, la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en la colonia Ermita Zaragoza de Iztapalapa, dejó un saldo de tres personas fallecidas y 57 heridos, de los cuales 19 se encuentran en estado grave, según confirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en conferencia de prensa.

