México

UNAM confirma fallecimiento de Daniela Barragán, estudiante herida en explosión de Iztapalapa

El celular quemado de la joven de 19 años ayudó a alertar a sus familiares sobre su presencia en el accidente

Por Mariana L. Martínez

Guardar
. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la muerte de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de FES Cuautitlán que fue herida durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

“Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán lamentan el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela Barragán Ramírez, acaecido el 10 de septiembre de 2025. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria. Descanse en paz”, se pudo leer en la esquela de la UNAM.

El paradero de la joven fue desconocido durante más de 24 horas, momento en el que se supo que Daniela Barragán había sido una de las víctimas del accidente. En su momento, los familiares de la estudiante fueron informados de la situación a través del celular de la joven, el cual estaba quemado y aún sonaba dentro de su mochila.

La persona desconocida que falleció
La persona desconocida que falleció en el hospital Rubén Leñero era estudiante de la UNAM en la FES Cuautitlán. CRÉDITO:fescunamoficial/FB

Daniela Barragán ingresó en calidad de desconocida al Hospital General Iztapalapa y posteriormente fue trasladada al Hospital General Rubén Leñero. Inicialmente se indicó que tenía 25 años, pero la estudiante de la UNAM tenía 19.

El cuerpo de la universitaria fue sometido a un examen de ADN para ser reconocida, el cual comenzó hacia el medio día mientras sus familiares esperaban en el Hospital Rubén Leñero.

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

IztapalapaUNAMExplosiónmexico-noticias

Más Noticias

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?

La antesala del combate será transmitida en vivo desde Las Vegas con acceso gratuito y tensión máxima entre los contendientes

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Lidia Ávila adelanta festejos de su cumpleaños para reunirse con este exintegrante de OV7

La cantante cumplirá 46 años de edad el próximo sábado 13 de septiembre, pero antes llevó a cabo algunas celebraciones con sus amigos

Lidia Ávila adelanta festejos de

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

La detención se efectuó luego de una persecución que culminó varios minutos después

Caen cuatro presuntos integrantes del

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: quiénes podrían robarle la salvación a Guana

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves

La Casa de los Famosos

Quién es Martha Lidia Pérez, recién nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La elección anunciada por Segob fue celebrada por familiares de personas desaparecidas, mientras que el Centro Prodh denunció opacidad en el proceso

Quién es Martha Lidia Pérez,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro presuntos integrantes del

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

Encuentran más de un millón de pesos en marihuana dentro de refrigeradores en Chihuahua

Secretario de la Defensa de EEUU afirma que México debería enfrentar a los cárteles y “no tener que hacerlo por ellos”

Procesan a sujeto que manejaba un auto con más de 50 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: quiénes podrían robarle la salvación a Guana

Michelle Salas reaparece con muletas tras horas de dolor: “La vida cambia”

Elaine Haro es acusada de jugar en “dos bandos” desde que salió del cuarto día: “Nos tira a diestra y siniestra”

Facundo salió de La Casa de los Famosos con ganas de ser papá con su novia Delia, pese a vasectomía: “Lo intentaré”

Toy Story arranca su recorrido en cines de México por su 30 aniversario

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?

Israel Reyes calienta el duelo entre Chivas y América: “No puedes salvar un torneo ganando un partido”

Esto apostó Travieso Arce para la pelea de Canelo vs Crawford

La Selección Mexicana confirma amistoso contra Uruguay en Torreón, Coahuila

Estadio Azteca revela el acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026