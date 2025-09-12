UNAM confirma fallecimiento de Daniela Barragán, estudiante herida en explosión de Iztapalapa

. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la muerte de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de FES Cuautitlán que fue herida durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa.

“Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán lamentan el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela Barragán Ramírez, acaecido el 10 de septiembre de 2025. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria. Descanse en paz”, se pudo leer en la esquela de la UNAM.

El paradero de la joven fue desconocido durante más de 24 horas, momento en el que se supo que Daniela Barragán había sido una de las víctimas del accidente. En su momento, los familiares de la estudiante fueron informados de la situación a través del celular de la joven, el cual estaba quemado y aún sonaba dentro de su mochila.

La persona desconocida que falleció en el hospital Rubén Leñero era estudiante de la UNAM en la FES Cuautitlán. CRÉDITO:fescunamoficial/FB

Daniela Barragán ingresó en calidad de desconocida al Hospital General Iztapalapa y posteriormente fue trasladada al Hospital General Rubén Leñero. Inicialmente se indicó que tenía 25 años, pero la estudiante de la UNAM tenía 19.

El cuerpo de la universitaria fue sometido a un examen de ADN para ser reconocida, el cual comenzó hacia el medio día mientras sus familiares esperaban en el Hospital Rubén Leñero.

