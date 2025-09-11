México

Esta es la lista de las 8 personas muertas por explosión en el Puente de la Concordia, según compartió Clara Brugada

Hasta el momento se han reportado 94 personas lesionadas tras el accidente en Iztapalapa

Hasta el momento suman 94 personas lesionadas por el accidente en el Puente de la Concordia.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, dio a conocer la lista actualizada de personas fallecidas, lesionadas y dadas de alta tras el accidente en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre, “Se han registrado 94 personas lesionadas, 19 ya fueron dadas de alta. Lamentablemente, confirmamos el fallecimiento de 8 personas”.

En un breve mensaje, Brugada externó un mensaje hacia familiares de las víctimas: “Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo a las familias de las víctimas del lamentable incidente en el Puente de la Concordia... Nuestro compromiso está con cada familia afectada. No les vamos a dejar solas; seguiremos trabajando para darles acompañamiento correspondiente”.

Conforme a los datos oficiales, los nombres de personas fallecidas son los siguientes:

Carlos Iván Contreras Salinas, quien se encontraba en el Hospital General José María Morelos y Pavón pero fue trasladado al Hospital Regional Zaragoza ISSSTE.

Una persona en calidad de “Desconocida”, que se encontraba en el Hospital General Iztapalapa y fue trasladada al Hospital General Rubén Leñero.

Eduardo Noé García Morales, inicialmente se encontraba en la Clínica Hospital Emiliano Zapata.

Juan Antonio Hernández Betancourt, cabe señalar que este paciente aparece dos veces en la lista proporcionada por el gobierno de la CDMX con el ID 10 y 41, en este último aparece en calidad de fallecido en el Hospital General Zona 53.

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, fallecido en el Hospital General Rubén Leñero.

Juan Carlos Sánchez Blas, quien falleció en el Hospital Balbuena.

Irving Uriel Carrillo Reyes, quien según el registro presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo y se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Miguel/Misael Cano Rodríguez, quien falleció en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Es importante destacar que la lista fue publicada en la cuenta oficial de Clara Brugada alrededor de las 14:00 horas, sin embargo, el mensaje fue borrado y posiblemente en las próximas horas esta información se actualice.

¿Qué ha dicho la Fiscalía de la CDMX respecto al accidente ocurrido en Iztapalapa?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha María Alcalde Luján, informó que se manejan dos posibles líneas de investigación sobre la explosión de una pipa con gas LP registrada en el Puente de la Concordia, en la Autopista México-Puebla, dentro de la alcaldía Iztapalapa, pasadas las 14:00 horas del 10 de septiembre de 2025.

“Hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la fiscalía. Primero tiene que ver a posibles deberes de cuidado que haya incumplido como tal el conductor... en este caso, un posible exceso de velocidad y también con la línea que tiene que ver con el cumplimento de la regulación por parte de la empresa”, señaló.

Información en desarrollo...

