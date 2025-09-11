Quién era Eduardo Noé García, maestro de matemáticas que murió tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

(Facebook)

El miércoles 10 de septiembre se registró la volcadura de una pipa de gas en inmediaciones del Puente de la Concordia de la delegación Iztapalapa, Ciudad de México. El impacto ocasionó una fuga de gas y una explosión expansiva.

De acuerdo con el último reporte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la explosión alcanzó a 94 personas que circulaban por el lugar; ocho víctimas perdieron la vida, 22 se encuentran en estado crítico, seis en situación grave, 39 en condición delicada. Además, dio a conocer que 19 personas fueron dadas de alta.

Profesores, alumnos y padres de familia se despiden de Eduardo García, maestro víctima de la explosión

Eduardo Noé García Morales, maestro de matemática de la Escuela Secundaria Técnica No. 53 ‘Adolfo López Mateos’ y la preparatoria ‘Quetzales’ No. 327 de Los Reyes, La Paz, es una de las víctimas de la explosión que lamentablemente perdió la vida.

“Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familia y amistades, haciendo extensivas nuestras sinceras condolencias. Descanse en paz”, publicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en redes sociales.

En cuanto se confirmó el fallecimiento del maestro, las redes sociales se inundaron con condolencias, recuerdos y mensajes de agradecimiento de sus alumnos, así como de algunos padres de familia y compañeros de trabajo.

“Descanse en paz, profe. Todos sus alumnos lo recordaremos con todo el amor y cariño que usted nos dio en cada clase.”

“El mejor profe que alguna vez la vida me pudo dar. Un gran honor haber sido su alumna en la Técnica 53.″

“Siempre que nos veíamos en nuestro cambio de turno nos saludábamos. Me decía: ‘¿Cómo estás amigos?’. Es una gran pena, no tengo palabras"

"Gracias profesor porque, por su vocación y servicio, le dejó a mi niño y a muchos otros un poco de su conocimiento, su paso en esta vida fue muy valioso y jamás será olvidado."

“La última vez que lo vi en la calle me abrazó tan fuerte porque estaba contento de que ya estaba por concluir la preparatoria. Pocos profesores y personas tan nobles como usted.”

“Descanse en paz. Gran compañero y maestro, muy dedicado y con una enorme entrega para sus alumnos. Siempre lo recordaré así.”

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el caso; no obstante, en redes sociales circulan imágenes de la preparatoria ‘Quetzales’, donde se suspendieron las clases tras la tragedia.