México

Quién era Eduardo Noé García, maestro de matemáticas que murió tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Compañeros, alumnos y padres de familia despidieron al docente y agradecieron sus enseñanzas

Por Adriana Castillo

Guardar
(Facebook)
(Facebook)

El miércoles 10 de septiembre se registró la volcadura de una pipa de gas en inmediaciones del Puente de la Concordia de la delegación Iztapalapa, Ciudad de México. El impacto ocasionó una fuga de gas y una explosión expansiva.

De acuerdo con el último reporte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la explosión alcanzó a 94 personas que circulaban por el lugar; ocho víctimas perdieron la vida, 22 se encuentran en estado crítico, seis en situación grave, 39 en condición delicada. Además, dio a conocer que 19 personas fueron dadas de alta.

Cámara de videovigilancia de la CDMX grabó el momento preciso del accidente Crédito: (X/@c5_cdmx)

Profesores, alumnos y padres de familia se despiden de Eduardo García, maestro víctima de la explosión

Eduardo Noé García Morales, maestro de matemática de la Escuela Secundaria Técnica No. 53 ‘Adolfo López Mateos’ y la preparatoria ‘Quetzales’ No. 327 de Los Reyes, La Paz, es una de las víctimas de la explosión que lamentablemente perdió la vida.

“Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familia y amistades, haciendo extensivas nuestras sinceras condolencias. Descanse en paz”, publicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en redes sociales.

(RS)
(RS)

En cuanto se confirmó el fallecimiento del maestro, las redes sociales se inundaron con condolencias, recuerdos y mensajes de agradecimiento de sus alumnos, así como de algunos padres de familia y compañeros de trabajo.

  • “Descanse en paz, profe. Todos sus alumnos lo recordaremos con todo el amor y cariño que usted nos dio en cada clase.”
  • “El mejor profe que alguna vez la vida me pudo dar. Un gran honor haber sido su alumna en la Técnica 53.″
  • “Siempre que nos veíamos en nuestro cambio de turno nos saludábamos. Me decía: ‘¿Cómo estás amigos?’. Es una gran pena, no tengo palabras"
(RS)
(RS)
  • "Gracias profesor porque, por su vocación y servicio, le dejó a mi niño y a muchos otros un poco de su conocimiento, su paso en esta vida fue muy valioso y jamás será olvidado."
  • “La última vez que lo vi en la calle me abrazó tan fuerte porque estaba contento de que ya estaba por concluir la preparatoria. Pocos profesores y personas tan nobles como usted.”
  • “Descanse en paz. Gran compañero y maestro, muy dedicado y con una enorme entrega para sus alumnos. Siempre lo recordaré así.”

Hasta el momento, se desconoce más información sobre el caso; no obstante, en redes sociales circulan imágenes de la preparatoria ‘Quetzales’, donde se suspendieron las clases tras la tragedia.

Temas Relacionados

Eduardo Noé García MoralesexplosiónIztapalapaPuente de la ConcordiaPipa de gasClara BrugadaSanta Marthamexico-noticias

Más Noticias

Biblioteca Vasconcelos cierra sus puertas indefinidamente, trabajadores sindicalizados bloquean el acceso por demandas laborales

El trasfondo presupuestario y la falta de insumos básicos agravan la incertidumbre sobre el futuro del personal y los servicios culturales en la Ciudad de México

Biblioteca Vasconcelos cierra sus puertas

Bad Bunny confiesa que ignoró a EEUU de su gira de conciertos en apoyo a los migrantes

El cantante puertorriqueño explicó por primera vez porque Estados Unidos nunca figuró en la lista de países elegidos para su ‘DTMF World Tour’

Bad Bunny confiesa que ignoró

¡Atención florecitas rockeras! Cecilia Toussaint busca teloneras y tú podrías estar en el escenario con ella

La iniciativa busca visibilizar y fortalecer la presencia de mujeres en la escena musical de la CDMX

¡Atención florecitas rockeras! Cecilia Toussaint

Tercer confirmado de La Granja VIP 2025: esta famosa youtuber llega al 24/7 del reality de TV Azteca

Conoce todos los detalles de esta nueva participante que entrará al reality

Tercer confirmado de La Granja

Los 10 mandamientos financieros de Carlos Slim: disciplina y visión empresarial

Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más influyentes del mundo, ha basado su imperio en disciplina financiera y austeridad

Los 10 mandamientos financieros de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delegado de la FGR en

Delegado de la FGR en Sonora es ligado a casos de huachicol, niega supuesta detención

Imponen prisión preventiva a mujer por presunto feminicidio en Ciudad Juárez, habría extraído neonato a joven embarazada

Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa tras cuarta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán

CJNG estaría detrás de atentado contra sacerdotes y “Servidores de la Nación” en Morelia, Michoacán

Rescatan a empresario secuestrado en Guanajuato y detienen a 4 sospechosos | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 11 de septiembre?

¿Aarón Mercury es gay? Su hermano destapa toda la verdad sobre el participante de La Casa de los Famosos México 3

Jesse & Joy revelan el lado oscuro de su infancia bajo control religioso de su padre: “Nos tenía asfixiados”

Las Poquianchis: ésta es la historia real en la que se basa la serie ‘Las Muertas’ de Luis Estrada

“No soy su enemigo”: Gustavo Adolfo Infante ‘le manda besos en la frente’ a La Cotorrisa tras críticas a la prensa

DEPORTES

Bandido revela que su familia

Bandido revela que su familia es la base de su éxito en la lucha libre: “Ellos estuvieron en las buenas, malas y peores”

Noche de UFC en San Antonio: cinco mexicanos buscarán la victoria en el octágono este 13 de septiembre

Conoce al UAL Limassol, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Europa: historia, relevancia y posibilidades de Champions

¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini

Aaron Ramsey compara la Liga MX con ligas europeas y destaca su alta calidad: “No hay mucha diferencia”