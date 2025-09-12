Por qué fue suspendido el alumbrado decorativo por las fiestas patrias en el Zócalo de CDMX

El encendido en el Zócalo de la Ciudad de México estaba programado para la tarde del miércoles 11 de septiembre. Crédito: X/@SOBSECDMX

En el Zócalo de la Ciudad de México estaba programado que para el miércoles 11 de septiembre se llevara a cabo el encendido de luces del alumbrado decorativo por los festejos patrios de este mes.

Dichas decoraciones se instalaron en los edificios de alrededor del Centro Histórico y serían encendidas por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como de distintas autoridades capitalinas.

Originalmente, el encendido de estas figuras decorativas alrededor de la plancha del Zócalo de la capital del país sería el miércoles 11 de septiembre, pero fue suspendido.

La Secretaría de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México informó que el encendido sería pospuesto y no se llevaría a cabo en la fecha programada.

El evento fue pospuesto debido al incidente por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa. Foto: X/@SOBSECDMX.

La razón por la cual no se llevó a cabo el evento en el Zócalo de la capital del país, es debido a que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, estaría atendiendo el incidente derivado de la explosión en el Puente de la Concordia en la Avenida Ignacio Zaragoza.

Debido a que la explosión causada por una pipa de gas ocurrió poco después de las 14:00 horas en el lugar mencionado anteriormente de la alcaldía Iztapalapa, la agenda de la mandataria capitalina se concentró en atender la emergencia, por lo que sus demás compromisos se cancelaron.

Aunque en un principio, la Secretaría de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no especificó la fecha en que se llevaría a cabo el encendido de luces.

Cabe destacar que el encendido de luces fue realizado durante la noche de este jueves 11 de septiembre donde estuvo presente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como distintas autoridades capitalinas.

Una unidad del Trolebús Santa Marta de la Línea 10 fue afectado por el fuego tras la explosión de una pipa de gas en La Concordia Crédito: FB/ Movilidad Memegrada

8 personas han muerto tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia de la CDMX

Clara Brugada, informó la actualización del balance tras el accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre. De acuerdo con la funcionaria,94 personas resultaron lesionadas por el incidente.

La exalcaldesa de Iztapalapa señaló que 19 de los heridos ya recibieron el alta médica y confirmó el fallecimiento de 8 personas.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dirigida por Bertha María Alcalde Luján, anunció que se exploran dos líneas de investigación en relación con la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, ubicado en la autopista México-Puebla, dentro de la alcaldía Iztapalapa.

El incidente ocurrido en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México ha dejado un total de 8 muertos. Foto: Valentina / Agencia AFP.