Piden a Miguel Bosé cancelar su participación en festejo del 15 de septiembre en Sinaloa

Ciudadanos comentaron en las redes sociales del cantante que no fuera al estado por la inseguridad

Por Guadalupe Fuentes

La presentación del cantante fue
La presentación del cantante fue anunciada por el gobierno de Sinaloa (Especial)

Tras una publicación en la que el cantante español, Miguel Bosé anunció que se presentaría este 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, con motivo de los festejos patrios, diversos internautas le pidieron cancelar su acto pues temen por su seguridad.

El espectáculo fue anunciado por el secretario de gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, con el motivo de la conmemoración del 215 aniversario del Grito de Independencia, además, anunció que otros de los artistas que cantarán son Marisela y El Coyote y su banda Tierra Santa.

“Por favor no vengas a Culiacán, no te arriesgues”, dice uno de los comentarios que le dejaron en sus redes sociales.

(Internautas expresaron su rechazo por
(Internautas expresaron su rechazo por los festejos patrios en el estado (Fb. Miguel Bosé)

Por otra parte, el gobierno estatal adelantó que la seguridad será reforzada durante el evento, pues aseguraron que se llevará a cabo un operativo en el que participarán al menos 10 oficiales que serán encargados de resguardar la explanada del Palacio de Gobierno.

Cabe recalcar que el año pasado cancelaron los festejos patrios en el estado debido a que recién se había desatado la violencia en el estado por los conflictos derivados del Cártel de Sinaloa.

Según informó el gobierno del estado, las medidas se tomaron para priorizar la seguridad de la población, en especial de las niñas y los niños, así como los jóvenes.

“Quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido, no habrá festejo alguno, ni público ni privado. Siempre tenemos que recordar que el mes de septiembre es el mes de la patria y el 15 de septiembre se celebra esta patria nuestra con el grito de independencia, por ello, el grito lo haremos en protocolo básicamente, aquí en Palacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, la banda de guerra y mi gabinete exclusivamente, sin invitados”, afirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Actualmente, solo el ayuntamiento de San Ignacio, anunció vía redes sociales la cancelación de los festejos patrios, de igual manera, mencionaron que en este momento “no existen las condiciones adecuadas” para llevar a cabo las celebraciones.

El ayuntamiento de San Ignacio,
El ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, canceló las celebraciones patrias (Ayuntamiento de San Ignacio)

“Esta decisión, aunque sea difícil, se toma con la convicción de que lo más importante es cuidar de cada uno de ustedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando por un municipio mejor”, se lee en el comunicado publicado.

Finalmente, pidieron a los pobladores mantener la esencia de las fiestas patrias, “recordando con orgullo los valores de libertad y de unidad que nos identifican como mexicanos”.

