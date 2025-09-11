México

Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa tras cuarta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán

La presencia de líderes agrícolas y comerciales permitió exponer inquietudes sobre rutas de transporte y protección de cosechas, mientras el gabinete federal presentó avances en decomisos y detenciones

Por Carlos Salas

Guardar
Cuarta reunión del secretario Omar
Cuarta reunión del secretario Omar García Harfuch con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (FOTO: Noroeste)

La Base Aérea Militar No. 10 de Culiacán fue escenario este 10 de septiembre de una reunión encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto a autoridades federales, estatales y líderes empresariales de Sinaloa.

El objetivo principal de las reuniones en el estado, es evaluar y reforzar la estrategia de seguridad en Sinaloa, destacando los resultados recientes en detenciones de objetivos prioritarios y decomisos de armamento, que representan más del 20% de los aseguramientos realizados a nivel nacional.

De acuerdo con medios locales, en el encuentro participaron figuras clave del Gabinete de Seguridad, como Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina; Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional; y Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Tercera Región Militar. El gobernador Rubén Rocha Moya también estuvo presente, subrayando la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado para devolver la paz a la entidad.

Durante la reunión, Harfuch informó sobre la captura de integrantes de distintas células delictivas y la relevancia de los decomisos realizados en Sinaloa, que superan el 20% del total nacional, mientras que, el general Briseño Lobera presentó un balance detallado de las acciones del Ejército en la entidad, además, el secretario federal de seguridad aportó consideraciones específicas sobre la estrategia implementada.

Convoy de Harfuch llegando a
Convoy de Harfuch llegando a la Base Aérea Militar de Culiacán. (FOTO: X: @Eco1_LVM)

Por su parte, el gobernador reconoció que la problemática de la inseguridad persiste, pero reiteró el compromiso de las autoridades de continuar con los esfuerzos para disminuir los índices delictivos.

“El compromiso con Sinaloa es seguir trabajando, atacando la inseguridad, a los delincuentes, hasta lograr que baje definitivamente”, afirmó. Además, se acordó mantener un protocolo específico para la seguridad de hospitales, presentado durante el encuentro.

Empresarios también buscan visibilizar problemáticas de extorsión; solicitan reforzar vigilancia en carreteras

Entre los asistentes se encontraban alrededor de veinte representantes empresariales, incluidos Héctor Ley Pineda, presidente de Codesin; Guadalupe Zavala Yamaguchi, de Canaco Culiacán; Luis Osuna Vidaurri, de Grupo Panamá; Juan Manuel Kuroda, de Grupo Kuroda; y Roberto Bazúa Campaña, de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

La presencia de estos líderes permitió que conocieran de primera mano los avances de las fuerzas federales y expusieran sus inquietudes para fortalecer la seguridad en el estado.

Durante la reunión, García Harfuch
Durante la reunión, García Harfuch informó sobre la captura de integrantes de distintas células delictivas y la relevancia de los decomisos realizados en Sinaloa. Foto: Cortesía/Gobierno de Sinaloa.

Los empresarios, provenientes de sectores como la agricultura y el comercio, plantearon preocupaciones relacionadas con la seguridad en los campos agrícolas, la protección de cosechas y la actividad comercial. Solicitaron reforzar la vigilancia en las rutas de transporte de productos y expresaron la urgencia de reducir la criminalidad que afecta el desarrollo económico.

“Cada quien hizo comentarios, por ejemplo, los horticultores, el tema de que hay que cuidar los campos agrícolas, la salida de la cosecha en su momento, el tema de los comerciantes, etcétera… en la búsqueda de que, en efecto, logremos que baje la incidencia delictiva para que se trabaje a plenitud”, explicó Rocha Moya para medios locales.

Rocha Moya aseguró que sí habrá celebración de independencia en Sinaloa

En el contexto de los festejos patrios, Rocha Moya confirmó que este año el Grito de Independencia se celebrará en el Palacio de Gobierno y en los municipios, a diferencia de 2024, cuando se suspendió por motivos de seguridad tras el inicio de la narcoguerra interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

“Nosotros tenemos la valoración de que no hay que suspender un evento popular de la gente para no mandar mensajes que ya no se corresponden con la realidad que estamos viendo”, sostuvo el mandatario. La cartelera artística del 15 de septiembre en Culiacán incluirá a Marisela, Miguel Bosé y la Banda El Coyote.

Rocha Moya confirmó que este
Rocha Moya confirmó que este año el Grito de Independencia se celebrará en el Palacio de Gobierno y en los municipios. (X@rochamoya_)

La reunión de este miércoles formó parte de una serie de encuentros periódicos impulsados por el gobierno federal, que intensificó su presencia en Sinaloa tras un año marcado por masacres, desapariciones y un aumento de la militarización en calles y comunidades.

En visitas anteriores, García Harfuch y el gabinete de seguridad abordaron temas como la captura de líderes criminales, la relación con medios de comunicación y la entrega de patrullas para la Policía Estatal Preventiva. Esta cuarta reunión, nuevamente con la participación de empresarios, busca consolidar la interlocución entre el gobierno y el sector productivo para garantizar la estabilidad económica y social.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchRubén Rocha MoyaSinaloaCuliacánNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Delegado de la FGR en Sonora niega su supuesta detención por casos de huachicol

Francisco Sergio Méndez calificó como falsas las versiones que lo señalaban de estar detenido

Delegado de la FGR en

¿Cuánto cobra un notario por hacer un testamento?

La correcta elaboración del testamento asegura la distribución legal de los bienes y evita conflictos familiares; septiembre ofrece descuentos y tarifas preferenciales para adultos mayores

¿Cuánto cobra un notario por

“¿Vas contra la minusválida?”: el colchón que desató la furia entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3

Ambos participantes se encuentran nominados para salir el próximo domingo

“¿Vas contra la minusválida?”: el

Jesús “N”, policía estatal de Sinaloa, fue privado de la libertad por un comando armado mientras estaba fuera de servicio

El agente fue sacado a la fuerza de su domicilio el pasado 10 de septiembre por la noche; las autoridades investigan su paradero

Jesús “N”, policía estatal de

“No está en un cuarto de servicio”: Florinda Meza llama ‘sirvienta’ a la trabajadora de su hogar y la tunden en redes

Los internautas iniciaron un debate sobre qué término debería ser el adecuado

“No está en un cuarto
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG estaría detrás de atentado

CJNG estaría detrás de atentado contra sacerdotes y “Servidores de la Nación” en Morelia, Michoacán

Rescatan a empresario secuestrado en Guanajuato y detienen a 4 sospechosos | VIDEO

Exmiembros de La Luz del Mundo celebran cargos contra Naasón Joaquín García por abuso sexual y crimen organizado

Desmantelan narcolaboratorio oculto y fosa clandestina con tres cuerpos sin identificar tras operativo en Sinaloa

Tensión en Amozoc: operativo por desaparecidos habría desatado ataque armado contra secretario de Seguridad de Puebla

ENTRETENIMIENTO

“No está en un cuarto

“No está en un cuarto de servicio”: Florinda Meza llama ‘sirvienta’ a la trabajadora de su hogar y la tunden en redes

¿Peso Pluma estuvo anexado? Salen a la luz nuevas FOTOS de su supuesta estancia

Revelación de que José Eduardo salió del país para ir a un retiro genera debate y especulaciones en matutino

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Majo Aguilar acompañará a Vivir Quintana en el cierre de su gira en CDMX: boletos, precios, lugar y fecha del concierto

DEPORTES

Conoce al UAL Limassol, el

Conoce al UAL Limassol, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Europa: historia, relevancia y posibilidades de Champions

¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini

Aaron Ramsey compara la Liga MX con ligas europeas y destaca su alta calidad: “No hay mucha diferencia”

¡Sigue la leyenda! Memo Ochoa es anunciado como nuevo jugador del Limassol

Atlantis emocionado de luchar junto a Blue Panther por su boleto en el 92 aniversario del CMLL: “Dos leyendas frente al futuro”