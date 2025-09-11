México

Refuerzan seguridad en penal de Ahome tras el hallazgo de un interno sin vida durante conteo de rutina

Autoridades implementan nuevas medidas y revisan procedimientos internos en centros penitenciarios de Sinaloa tras riñas

Por Fabián Sosa

Guardar
Las autoridades reforzaron la seguridad
Las autoridades reforzaron la seguridad luego de hallar a un reo sin vida.

La mañana del martes 9 de septiembre, personal del Penal de Goros II en Ahome, Sinaloa, reportó el hallazgo de un interno sin vida durante el conteo de rutina.

La información fue confirmada por la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Leticia Hernández Valenzuela, quien indicó en conferencia de prensa que las autoridades ya tomaron medidas para revisar y ajustar los protocolos de seguridad.

De acuerdo con el reporte ingresado al C4i, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 07:15 horas dentro de uno de los módulos del centro penitenciario de Los Mochis. Los custodios detectaron al interno inconsciente y verificaron la ausencia de signos vitales pocos minutos después.

Detalles de los hechos y reforzamiento de seguridad

Autoridades de Sinaloa refuerzan protocolos
Autoridades de Sinaloa refuerzan protocolos de seguridad tras muerte de recluso en Los Mochis. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

El interno había sido trasladado recientemente desde el Penal de Angostura a las instalaciones de Goros II en Los Mochis.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer la causa de la muerte. El informe preliminar de la Vicefiscalía Regional Zona Norte reveló que en el cuerpo no se encontraron indicios de violencia visibles, y la principal hipótesis apunta a una posible asfixia, aunque la causa oficial quedará pendiente hasta la presentación de los peritajes correspondientes.

Hernández Valenzuela, portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que “las autoridades han reforzado las medidas de seguridad”, y ratificó la instrucción de implementar “los ajustes que se consideren por parte de las autoridades”, según declaraciones recogidas por Línea Directa. Al lugar acudieron peritos y agentes investigadores para realizar las diligencias correspondientes y recabar pruebas que permitan determinar las circunstancias del fallecimiento.

La Secretaría informó que, tras el incidente, los protocolos de seguridad internos serán sometidos a revisión con el objetivo de garantizar la integridad de la población penitenciaria y mantener el orden en el penal de Los Mochis.

La revisión de protocolos y la investigación en curso forman parte de la respuesta institucional para evitar situaciones similares en el futuro.

Otros enfrentamientos en penales

Fiscalía de Sinaloa investiga posible
Fiscalía de Sinaloa investiga posible asfixia como causa de muerte de interno en Goros II. (REUTERS/ Arturo Cárdena)

Este acontecimiento se suma a los recientes hechos ocurridos en diferentes penales del país, como ocurrió el pasado 10 de septiembre en Tepic, Nayarit y en Chalco, Estado de México.

La mañana del 10 de septiembre de 2025, el Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza en Nayarit, fue escenario de una riña que dejó tres internos muertos, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Tras el altercado, las autoridades recuperaron el control y suspendieron las visitas al penal por medidas preventivas.

La Fiscalía informó que las víctimas fueron identificadas como Everardo “N”, Lucio “N” y Sergio “N”. De acuerdo con un comunicado oficial de la fiscalía, la intervención de elementos de la Policía Estatal y fuerzas federales facilitó el restablecimiento del orden dentro del centro penitenciario.

Fuentes locales indicaron de manera extraoficial que dos de los fallecidos habrían pertenecido a la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía estatal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puntualizó que, una vez controlada la situación, se garantizó la seguridad en las instalaciones y se suspendieron las visitas correspondientes al día del incidente, con la intención de reanudarlas el 11 de septiembre.

El altercado, ocurrido durante las primeras horas de la mañana, generó preocupación entre los familiares de las personas privadas de la libertad, quienes se manifestaron afuera del penal en demanda de información sobre el estado de sus parientes.

El comunicado de la fiscalía recomendó a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para obtener actualizaciones sobre el desarrollo de la investigación.

Otro evento similar ocurrió en el reclusorio de Chalco, Estado de México, donde se rumoraba que todo se habría originado por un amotinamiento pero las autoridades estatales negaron esa versión y confirmaron que se trató solamente de un enfrentamiento.

Aunque la magnitud de las circunstancias no fue revelada, a las afueras del penal se reunieron familiares de los reclusos con el fin de exigir información respecto al estado de los internos.

Los manifestantes bloquearon por momentos la carretera Chalco-Mixquic y la tensión creció ante la ausencia de informes oficiales sobre posibles víctimas o lesionados. En medio de la incertidumbre, algunos familiares pintaron consignas en los muros y arrojaron piedras contra una de las puertas de acceso.

Las autoridades respondieron con gas lacrimógeno dispersando a los manifestantes, según imágenes compartidas en redes sociales.

Temas Relacionados

SinaloaSeguridadLos Mochismexico-noticias

Más Noticias

¿Peso Pluma estuvo anexado? Salen a la luz nuevas FOTOS de su supuesta estancia

A través de redes sociales se han difundido presuntas imágenes inéditas de la estancia del cantante en un centro de rehabilitación de Jalisco

¿Peso Pluma estuvo anexado? Salen

Popocatépetl hoy: volcán registró 41 emisiones este 11 de septiembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 41

INBAL anuncia reapertura de museos y teatros en CDMX tras paro de paro laboral de esta semana

La institución y los sindicatos alcanzaron un acuerdo que permitió poner fin al paro de labores temporal

INBAL anuncia reapertura de museos

Torres Gemelas: ellos fueron los cinco mexicanos identificados a 24 años del 11-S

El consulado de México logró identificar a cinco víctimas nacionales con pruebas de ADN y documentación

Torres Gemelas: ellos fueron los

CJNG estaría detrás de atentado contra sacerdotes y “Servidores de la Nación” en Morelia, Michoacán

Las primeras hipótesis apuntan a que las agresiones contra las cuatro víctimas podría tratarse de un enfrentamiento entre este grupo criminal y sus células por el control de robo de vehículos en la región

CJNG estaría detrás de atentado
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG estaría detrás de atentado

CJNG estaría detrás de atentado contra sacerdotes y “Servidores de la Nación” en Morelia, Michoacán

Rescatan a empresario secuestrado en Guanajuato y detienen a 4 sospechosos | VIDEO

Exmiembros de La Luz del Mundo celebran cargos contra Naasón Joaquín García por abuso sexual y crimen organizado

Desmantelan narcolaboratorio oculto y fosa clandestina con tres cuerpos sin identificar tras operativo en Sinaloa

Tensión en Amozoc: operativo por desaparecidos habría desatado ataque armado contra secretario de Seguridad de Puebla

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo ventila que José

Victoria Ruffo ventila que José Eduardo Derbez no se va de México por trabajo: “Se va a un retiro, a ver cuándo lo sueltan”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Majo Aguilar acompañará a Vivir Quintana en el cierre de su gira en CDMX: boletos, precios, lugar y fecha del concierto

Conductores de Hoy lamentan explosión en Iztapalapa: “Lo que pasó nos consterna, estamos con ustedes”

“No tenía dinero”: Florinda Meza asegura que antes de la fama amueblaba su casa con cajas y retazos de La Merced

DEPORTES

Aaron Ramsey compara la Liga

Aaron Ramsey compara la Liga MX con ligas europeas y destaca su alta calidad: “No hay mucha diferencia”

¡Sigue la leyenda! Memo Ochoa es anunciado como nuevo jugador del Limassol

Atlantis emocionado de luchar junto a Blue Panther por su boleto en el 92 aniversario del CMLL: “Dos leyendas frente al futuro”

Cade Cowell, delantero de Chivas, anuncia que será padre antes del Clásico Nacional

¿Otro francés a la Liga MX? Reportan fichaje de Anthony Martial con Monterrey