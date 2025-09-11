Refuerzan seguridad en penal de Ahome tras el hallazgo de un interno sin vida durante conteo de rutina

Las autoridades reforzaron la seguridad luego de hallar a un reo sin vida.

La mañana del martes 9 de septiembre, personal del Penal de Goros II en Ahome, Sinaloa, reportó el hallazgo de un interno sin vida durante el conteo de rutina.

La información fue confirmada por la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Leticia Hernández Valenzuela, quien indicó en conferencia de prensa que las autoridades ya tomaron medidas para revisar y ajustar los protocolos de seguridad.

De acuerdo con el reporte ingresado al C4i, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 07:15 horas dentro de uno de los módulos del centro penitenciario de Los Mochis. Los custodios detectaron al interno inconsciente y verificaron la ausencia de signos vitales pocos minutos después.

Detalles de los hechos y reforzamiento de seguridad

Autoridades de Sinaloa refuerzan protocolos de seguridad tras muerte de recluso en Los Mochis. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

El interno había sido trasladado recientemente desde el Penal de Angostura a las instalaciones de Goros II en Los Mochis.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer la causa de la muerte. El informe preliminar de la Vicefiscalía Regional Zona Norte reveló que en el cuerpo no se encontraron indicios de violencia visibles, y la principal hipótesis apunta a una posible asfixia, aunque la causa oficial quedará pendiente hasta la presentación de los peritajes correspondientes.

Hernández Valenzuela, portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que “las autoridades han reforzado las medidas de seguridad”, y ratificó la instrucción de implementar “los ajustes que se consideren por parte de las autoridades”, según declaraciones recogidas por Línea Directa. Al lugar acudieron peritos y agentes investigadores para realizar las diligencias correspondientes y recabar pruebas que permitan determinar las circunstancias del fallecimiento.

La Secretaría informó que, tras el incidente, los protocolos de seguridad internos serán sometidos a revisión con el objetivo de garantizar la integridad de la población penitenciaria y mantener el orden en el penal de Los Mochis.

La revisión de protocolos y la investigación en curso forman parte de la respuesta institucional para evitar situaciones similares en el futuro.

Otros enfrentamientos en penales

Fiscalía de Sinaloa investiga posible asfixia como causa de muerte de interno en Goros II. (REUTERS/ Arturo Cárdena)

Este acontecimiento se suma a los recientes hechos ocurridos en diferentes penales del país, como ocurrió el pasado 10 de septiembre en Tepic, Nayarit y en Chalco, Estado de México.

La mañana del 10 de septiembre de 2025, el Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza en Nayarit, fue escenario de una riña que dejó tres internos muertos, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Tras el altercado, las autoridades recuperaron el control y suspendieron las visitas al penal por medidas preventivas.

La Fiscalía informó que las víctimas fueron identificadas como Everardo “N”, Lucio “N” y Sergio “N”. De acuerdo con un comunicado oficial de la fiscalía, la intervención de elementos de la Policía Estatal y fuerzas federales facilitó el restablecimiento del orden dentro del centro penitenciario.

Fuentes locales indicaron de manera extraoficial que dos de los fallecidos habrían pertenecido a la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía estatal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puntualizó que, una vez controlada la situación, se garantizó la seguridad en las instalaciones y se suspendieron las visitas correspondientes al día del incidente, con la intención de reanudarlas el 11 de septiembre.

El altercado, ocurrido durante las primeras horas de la mañana, generó preocupación entre los familiares de las personas privadas de la libertad, quienes se manifestaron afuera del penal en demanda de información sobre el estado de sus parientes.

El comunicado de la fiscalía recomendó a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para obtener actualizaciones sobre el desarrollo de la investigación.

Otro evento similar ocurrió en el reclusorio de Chalco, Estado de México, donde se rumoraba que todo se habría originado por un amotinamiento pero las autoridades estatales negaron esa versión y confirmaron que se trató solamente de un enfrentamiento.

Aunque la magnitud de las circunstancias no fue revelada, a las afueras del penal se reunieron familiares de los reclusos con el fin de exigir información respecto al estado de los internos.

Los manifestantes bloquearon por momentos la carretera Chalco-Mixquic y la tensión creció ante la ausencia de informes oficiales sobre posibles víctimas o lesionados. En medio de la incertidumbre, algunos familiares pintaron consignas en los muros y arrojaron piedras contra una de las puertas de acceso.

Las autoridades respondieron con gas lacrimógeno dispersando a los manifestantes, según imágenes compartidas en redes sociales.