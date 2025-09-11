México

Guana hace inesperada confesión a Aldo de Nigris sobre la prueba del líder en la que se le acusó de hacer trampa

El comediante reveló la estrategia con la que logró armar el rompecabezas que lo llevó a la suite junto a Shiky

Por Jazmín González

Guana habla de su triunfo
Guana habla de su triunfo en la prueba del líder en La Casa de los Famosos México.

El ‘Guana’, Aldo de Nigris y Abelito se enfrentaron en la prueba final por el liderazgo de La Casa de los Famosos México, donde el comediante salió victorioso y desató una ola de críticas y especulaciones.

De acuerdo con los televidentes que presenciaron la prueba, Aldo de Nigris había terminado antes de armar el rompecabezas que lo llevaría a la suite, pero una indicación de la ‘La Jefa’ cambió todo y le dio el triunfo al integrante de “Me caigo de risa”.

Fanáticos del sobrino de Poncho de Nigris, se pronunciaron al respecto en redes sociales, principalmente en TikTok, donde señalaron a la producción de hacer trampa, pues aseguraron que el rompecabezas de ‘Guana’ estaba igual al de Aldo de Nigris.

Guana derrotó a sus adversarios:
Guana derrotó a sus adversarios: Aldo y Abelito en la prueba por el liderazgo.

"La jefa repitió como mil veces que lo morado debía estar del lado de ellos, pero el rompecabezas de Guana no tenía todas las piezas moradas de su lado. Me explican este nivel de trampa de producción", se lee en uno de los comentarios de la plataforma.

Guana rompe el silencio y revela la estrategia con la que ganó la prueba del líder

Después de la polémica que surgió en redes sociales e incluso dentro de la casa, Guana compartió la estrategia con la que logró el triunfo y cómo vivió las indicaciones de ‘La Jefa’.

“Era como una frase, no me acuerdo cuál era, algo de intensidad. Me fui directamente porque incluso según yo, ya lo había terminado y la palabra intensidad estaba en la orilla, pero ponía y sobraban cubos porque el logo sí estaba centrado”, contó.

El actor se convirtió en el líder de la semana

No fue hasta que estaba en la prueba y con el rompecabezas armado que se dio cuenta de que existía el mismo logo de ambos lados, pero en uno estaba movido y en el otro aparecía centrado.

Había palabras que pertenecían al logo incorrecto, había dos, uno incorrecto y uno correcto”, señaló.

Debido a que su principal rival fue Aldo de Nigris, pues terminó la prueba primero, reveló su sentir al ver que el rompecabezas de su compañero estaba mal.

“Fue de ‘no mam**’, tocó y yo así de, pero ‘La Jefa’ dijo ‘sigan’, pero oí que le dijo ‘lo morado tiene que estar hacia adelante’, hacia enfrente’, fue cuando giré. Era probar uno por uno y me tardé, después de Aldo tardé un rato en armarlo”, recordó.

Guana y Shiky compartirán la
Guana y Shiky compartirán la suite en La Casa de los Famosos México.

Pese a la aclaración del actor y comediante, en redes sociales siguen acusando a la producción de “favoritismo” y algunos internautas se muestran inconformes con el resultado de la prueba.

