Florinda Meza responde a la polémica serie y defiende su amor con Chespirito: "Nunca me llegué a sentir culpable"

La actriz reapareció públicamente tras la controversia generada por la nueva serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños

Por Cinthia Salvador

La actriz reapareció públicamente tras la controversia generada por la nueva serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños.

“Yo nunca me he sentido culpable de haber amado a Roberto. Nunca me he arrepentido ni me voy a arrepentir de haber tenido un amor con él”, aseguró Florinda Meza, la actriz reconocida por icónicos personajes como “Doña Florinda” y “La Chimoltrufia”, al reaparecer públicamente tras la controversia generada por la nueva serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños estrenada este año.

En entrevista para el programa La Saga, conducido por Adela Micha, la señalada “gran amor” del legendario comediante levantó la voz para reafirmar su historia y responder a años de rumores. “Agradezco a Dios y a la vida el haber conocido íntimamente a alguien como Roberto, fue una persona fuera de lo común”, declaró Meza, visiblemente conmovida. “Conocí un amor que creí que solo existía en las películas. Una forma de amar que yo creo que poca gente ha tenido”.

Florinda Meza hizo frente a críticas y cuestionamientos relacionados con la naturaleza de su relación, señalando que los juicios sociales han sido despiadados. “Nunca me llegué a sentir culpable. Sabía que no había sido la generadora de que ese matrimonio (de Gómez Bolaños) no estuviera bien, de que ese matrimonio se desbaratara. Eso me daba la mayor tranquilidad”, expresó, insistiendo en que siempre actuó con respeto hacia la vida previa del creador de “El Chavo del 8”.

Florinda Meza hizo frente a críticas y cuestionamientos relacionados con la naturaleza de su relación.

Incluso ante la exposición mediática, la actriz sostiene su postura: “No traicioné a Roberto, pero tampoco me traicionaré a mí misma ni a mis valores. Así como no lo hice con él, menos me voy a traicionar yo”. Al recordar los inicios de su vínculo, Meza apuntó: “Yo nunca le pedí nada, ni matrimonio ni nada. Lo único que le pedí fue no ser una más de sus mujeres”. De acuerdo con la actriz, la decisión de casarse fue del propio Gómez Bolaños: “Para él fue muy importante en ese momento”.

Al ser consultada sobre los hijos del comediante y los conflictos retratados en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, Florinda aclaró: “Nunca he hablado mal de ellos, ni lo pienso hacer. No es cierto que causé rencillas ni que mi relación con Roberto fue el motivo de rupturas familiares”, aseguró.

Meza ha enfrentado fuertes críticas a través de las redes sociales.

Tras casi once años de la partida física de Gómez Bolaños, Meza recuerda con intensidad esos años de amor compartido, entre proyectos, complicidades y días ordinarios. “No me arrepiento. Si volviera a nacer volvería a amar a Roberto”, sentenció.

Para la actriz, ante el escrutinio, la historia de su vida sigue siendo un motivo de orgullo: “Es un privilegio haber amado así y haber sido correspondida”, confesó.

