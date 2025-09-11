México

Explosión en el Puente de La Concordia: así quedó una unidad de la Línea 10 del Trolebús que fue alcanzado por el fuego

Personal del STE está analizando posibles daños en el tramo del viaducto elevado, no se ofrece servicio en Santa Marta

Por Luz Coello

Guardar
Así quedó una unidad de
Así quedó una unidad de la Línea 10 del Trolebús tras la explosión en el puente de La Concordia en Iztapalapa (FB/ Movilidad Memegrada)

La tarde del miércoles 10 de septiembre una pipa de gas volcó y explotó en la alcaldía Iztapalapa, el accidente ocurrió a la altura del puente de La Concordia muy cerca de la terminal Santa Martha. Hasta el momento, el gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de ocho personas y 94 personas lesionadas.

Dentro de las afectaciones que hay en la zona, la Línea 10 del Trolebús (Santa Marta - Constitución de 1917) se vio perjudicada. Actualmente la terminal en Santa Marta no está ofreciendo servicio, a través de redes sociales circularon imágenes de los daños que tuvo una unidad que quedó en medio de la explosión.

De acuerdo con diferentes testigos, una unidad del Trolebús transitaba por el viaducto elevado al momento que ocurrió la explosión que generó una ola de fuego, las llamas alcanzaron a esta unidad, lo que generó pánico entre los usuarios.

Así quedó un Trolebús de la Línea 10 que fue alcanzado por la explosión en el puente de La Concordia

Una unidad del Trolebús Santa Marta de la Línea 10 fue afectado por el fuego tras la explosión de una pipa de gas en La Concordia Crédito: FB/ Movilidad Memegrada

Un video difundido en redes sociales dio muestra de cómo la unidad número 24014 de la Línea 10 sufrió daños, pues el fuego alcanzó la parte trasera del autobús. Se puede apreciar que el sistema de catenarias de la unidad se quemó. También se aprecia que la pintura se perjudicó por el fuego.

En el interior, la explosión provocó que uno de los sistemas de ventilación se quemara por completo, lo que dejó un hueco en el techo del trolebús, pues el ventilador se quemó por completo y cayó derretido al interior del Trolebús.

Por último, uno de los cristales laterales de la unidad se rompió, se desconocen las causas si fue producto de la onda de expansión o provocada por el pánico de los usuarios que se encontraban al interior al momento de la unidad.

Así quedó una unidad del
Así quedó una unidad del Trolebús de la Línea 10 tras la explosión en La Concordia (Movilidad Memegrada)

También una unidad de RTP fue alcanzada por las llamas y sufrió daños. Personal del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) inició una evaluación al viaducto elevado para analizar posibles daños.

Suspenden servicio en Línea 10 del Trolebús tras emergencia en Santa Marta

La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia provocó la suspensión parcial del servicio en la Línea 10 del Trolebús, afectando a cientos de usuarios que transitan diariamente por la zona de Santa Marta. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), encabezada por Héctor Ulises García Nieto, anunció que, como consecuencia directa de la emergencia, la ruta habitual de la Línea 10 se verá modificada de manera inmediata.

Así quedó una unidad del
Así quedó una unidad del Trolebús alcanzada por el fuego (FB/ Movilidad Memegrada)

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX (STE) determinó suspender las operaciones en la terminal de la Línea 10 hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante la magnitud de la emergencia.

Actualmente el servicio opera únicamente entre Constitución de 1917 y Acahultepec, mientras que la terminal Santa Marta permanecerá cerrada hasta que se emita una nueva actualización.

Temas Relacionados

Línea 10TrolebúsSanta MarthaexplosiónPuente de La ConcordiaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 11 de septiembre en México

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Qué horario tendrán el Metro, Metrobús y otros transportes el próximo 16 de septiembre

El Metro y diversos servicios de transporte llegan a extender su horario en fechas especiales

Qué horario tendrán el Metro,

El dólar se desploma frente al “súper peso” al cierre del jueves 11 de septiembre

La moneda nacional registró ganancias frente al billete verde luego de conocerse el dato de la inflación en Estados Unidos

El dólar se desploma frente

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre: marcha lenta en estas cinco Líneas del STC por fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Qué hacer en caso de quemaduras?

La evolución de la lesión puede cambiar en horas, por lo que es fundamental vigilar la herida

¿Qué hacer en caso de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Huachicol fiscal en México: reportan

Huachicol fiscal en México: reportan 555 empresas y 8 puertos vinculados con el crimen organizado

Congresista de EEUU aseguró que “México toma en serio la corrupción” tras la captura de Roberto Farías por huachicol fiscal

Delegado de la FGR en Sonora es ligado a casos de huachicol, niega supuesta detención

Imponen prisión preventiva a mujer por presunto feminicidio en Ciudad Juárez, habría extraído neonato a joven embarazada

Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa tras cuarta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: habitantes pelearán por el robo de salvación

Florinda Meza llama “pend....” a exparejas que tuvo antes de Chespirito y reaviva críticas en su contra

Quién es Kim Shantal, la tercera confirmada de La Granja VIP 2025 en TV Azteca

Bad Bunny confiesa que ignoró a EEUU de su gira de conciertos en apoyo a los migrantes

Tercer confirmado de La Granja VIP 2025: esta famosa youtuber llega al 24/7 del reality de TV Azteca

DEPORTES

Este es el salario de

Este es el salario de Anthony Martial, posible nuevo delantero de los Rayados de Monterrey

Bandido revela que su familia es la base de su éxito en la lucha libre: “Ellos estuvieron en las buenas, malas y peores”

Noche de UFC en San Antonio: cinco mexicanos buscarán la victoria en el octágono este 13 de septiembre

Conoce al UAL Limassol, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Europa: historia, relevancia y posibilidades de Champions

¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini