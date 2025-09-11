Explosión en el Puente de La Concordia: así quedó una unidad de la Línea 10 del Trolebús que fue alcanzado por el fuego

Así quedó una unidad de la Línea 10 del Trolebús tras la explosión en el puente de La Concordia en Iztapalapa (FB/ Movilidad Memegrada)

La tarde del miércoles 10 de septiembre una pipa de gas volcó y explotó en la alcaldía Iztapalapa, el accidente ocurrió a la altura del puente de La Concordia muy cerca de la terminal Santa Martha. Hasta el momento, el gobierno de la Ciudad de México confirmó la muerte de ocho personas y 94 personas lesionadas.

Dentro de las afectaciones que hay en la zona, la Línea 10 del Trolebús (Santa Marta - Constitución de 1917) se vio perjudicada. Actualmente la terminal en Santa Marta no está ofreciendo servicio, a través de redes sociales circularon imágenes de los daños que tuvo una unidad que quedó en medio de la explosión.

De acuerdo con diferentes testigos, una unidad del Trolebús transitaba por el viaducto elevado al momento que ocurrió la explosión que generó una ola de fuego, las llamas alcanzaron a esta unidad, lo que generó pánico entre los usuarios.

Así quedó un Trolebús de la Línea 10 que fue alcanzado por la explosión en el puente de La Concordia

Un video difundido en redes sociales dio muestra de cómo la unidad número 24014 de la Línea 10 sufrió daños, pues el fuego alcanzó la parte trasera del autobús. Se puede apreciar que el sistema de catenarias de la unidad se quemó. También se aprecia que la pintura se perjudicó por el fuego.

En el interior, la explosión provocó que uno de los sistemas de ventilación se quemara por completo, lo que dejó un hueco en el techo del trolebús, pues el ventilador se quemó por completo y cayó derretido al interior del Trolebús.

Por último, uno de los cristales laterales de la unidad se rompió, se desconocen las causas si fue producto de la onda de expansión o provocada por el pánico de los usuarios que se encontraban al interior al momento de la unidad.

También una unidad de RTP fue alcanzada por las llamas y sufrió daños. Personal del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) inició una evaluación al viaducto elevado para analizar posibles daños.

Suspenden servicio en Línea 10 del Trolebús tras emergencia en Santa Marta

La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia provocó la suspensión parcial del servicio en la Línea 10 del Trolebús, afectando a cientos de usuarios que transitan diariamente por la zona de Santa Marta. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), encabezada por Héctor Ulises García Nieto, anunció que, como consecuencia directa de la emergencia, la ruta habitual de la Línea 10 se verá modificada de manera inmediata.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX (STE) determinó suspender las operaciones en la terminal de la Línea 10 hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante la magnitud de la emergencia.

Actualmente el servicio opera únicamente entre Constitución de 1917 y Acahultepec, mientras que la terminal Santa Marta permanecerá cerrada hasta que se emita una nueva actualización.