Línea 10 del Trolebús modifica su ruta tras explosión en el Puente de La Concordia

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), informó que la Línea 10 del Trolebús modificará su ruta tras la explosión que se registró en el Puente de La Concordia la tarde de este miércoles 10 de septiembre.

Por medio de un comunicado oficial —difundido en redes sociales— anunció que la ruta que va de Santa Marta a Constitución de 1917 no estará operando en la zona del puente de La Concordia lo que resta de este día, es decir que las unidades no llegarán ni saldrán de la terminal Santa Marta. El servicio se ofrecerá únicamente hasta Acatitlán, dos estaciones suspendieron su servicio.

“A todas las personas usuarias de las Líneas 10 y 11 del @STECDMX Trolebús se les informa que en lo que resta del horario de servicio del día de hoy, la Línea 11 operará de Terminal Chalco a la Terminal Santa Marta, mientras que la Línea 10 circulará de la Terminal Constitución de 1917 a la estación Acatitlán“, publicó el titular de la Semovi.

La Línea 10 del Trolebús suspendió operaciones en la terminal Santa Marta hasta nuevo aviso (X/ @HectorUlisesGN)

Debido a la activación del Plan DN-III-E en Santa Marta tras la explosión e incendio que ocasionó una pipa de gas, el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX (STE) decidió suspender operaciones en la terminal de la Línea 10 del Trolebús hasta nuevo aviso.

Línea 10 del Trolebús suspende servicio en Santa Marta tras explosión en el Puente de La Concordia

De acuerdo con lo que compartió el director de la Semovi, la ruta estará operando de Constitución de 1917 a Acatitlán, estación que funcionará temporalmente como terminal del servicio durante la noche de este miércoles. Las estaciones sin servicio son: Santa Marta y Acahualtepec.

El servicio para el jueves 11 de septiembre en la Línea 10 del Trolebús será de Constitución de 1917 a Acahultepec; la terminal Santa Marta abrirá hasta nuevo aviso. Por ello, pidieron a los usuarios tomar precauciones para sus viajes.

La Línea 10 del Trolebús suspendió su servicio tras la explosión de pipa en el Puente de La Concordia (X/ @DanielSibaja_)

“Para el día de mañana el servicio de la Línea 10 de funcionará de la Terminal Constitución de 1917 a la Terminal provisional Acahultepec. La Línea 11 prestará servicio de manera habitual”, publicó Héctor Ulises García. En cuanto a la Línea 11 del Trolebús, Chalco - Santa Martha, estará brindando servicio de manera regular, no tendrá afectaciones tras la emergencia.

La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, ubicado en la colonia Ermita Zaragoza de Iztapalapa, dejó un saldo de tres personas fallecidas y una cifra preliminar de 70 víctimas registradas, según confirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en conferencia de prensa.