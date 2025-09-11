México

Línea 10 del Trolebús modifica su ruta tras explosión en el Puente de La Concordia

La Semovi pidió a los usuarios evitar la zona de Santa Marta por la emergencia que generó la explosión de una pipa

Por Luz Coello

Guardar
Derivado de la volcadura de
Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), informó que la Línea 10 del Trolebús modificará su ruta tras la explosión que se registró en el Puente de La Concordia la tarde de este miércoles 10 de septiembre.

Por medio de un comunicado oficial —difundido en redes sociales— anunció que la ruta que va de Santa Marta a Constitución de 1917 no estará operando en la zona del puente de La Concordia lo que resta de este día, es decir que las unidades no llegarán ni saldrán de la terminal Santa Marta. El servicio se ofrecerá únicamente hasta Acatitlán, dos estaciones suspendieron su servicio.

“A todas las personas usuarias de las Líneas 10 y 11 del @STECDMX Trolebús se les informa que en lo que resta del horario de servicio del día de hoy, la Línea 11 operará de Terminal Chalco a la Terminal Santa Marta, mientras que la Línea 10 circulará de la Terminal Constitución de 1917 a la estación Acatitlán“, publicó el titular de la Semovi.

La Línea 10 del Trolebús
La Línea 10 del Trolebús suspendió operaciones en la terminal Santa Marta hasta nuevo aviso (X/ @HectorUlisesGN)

Debido a la activación del Plan DN-III-E en Santa Marta tras la explosión e incendio que ocasionó una pipa de gas, el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX (STE) decidió suspender operaciones en la terminal de la Línea 10 del Trolebús hasta nuevo aviso.

Línea 10 del Trolebús suspende servicio en Santa Marta tras explosión en el Puente de La Concordia

De acuerdo con lo que compartió el director de la Semovi, la ruta estará operando de Constitución de 1917 a Acatitlán, estación que funcionará temporalmente como terminal del servicio durante la noche de este miércoles. Las estaciones sin servicio son: Santa Marta y Acahualtepec.

El servicio para el jueves 11 de septiembre en la Línea 10 del Trolebús será de Constitución de 1917 a Acahultepec; la terminal Santa Marta abrirá hasta nuevo aviso. Por ello, pidieron a los usuarios tomar precauciones para sus viajes.

La Línea 10 del Trolebús
La Línea 10 del Trolebús suspendió su servicio tras la explosión de pipa en el Puente de La Concordia (X/ @DanielSibaja_)

“Para el día de mañana el servicio de la Línea 10 de funcionará de la Terminal Constitución de 1917 a la Terminal provisional Acahultepec. La Línea 11 prestará servicio de manera habitual”, publicó Héctor Ulises García. En cuanto a la Línea 11 del Trolebús, Chalco - Santa Martha, estará brindando servicio de manera regular, no tendrá afectaciones tras la emergencia.

La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, ubicado en la colonia Ermita Zaragoza de Iztapalapa, dejó un saldo de tres personas fallecidas y una cifra preliminar de 70 víctimas registradas, según confirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en conferencia de prensa.

Temas Relacionados

Santa MarthaPuente de La ConcordiaTrolebúsLínea 10pipamexico-noticias

Más Noticias

Abusos sexuales, manipulación doctrinal y una red de cómplices: así operaba La Luz del Mundo, según EEUU

Las investigaciones judiciales revelan cómo la estructura de la iglesia fue aprovechada para cometer tráfico sexual

Abusos sexuales, manipulación doctrinal y

Aseguran más de 24 millones de pesos en metanfetamina en Sinaloa

También fueron asegurados más de 600 litros de precursores químicos

Aseguran más de 24 millones

Beca Rita Cetina 2025: así puedes digitalizar los documentos para registrarte en septiembre

El programa ampliará su cobertura para que nuevos estudiantes de secundaria puedan integrarse

Beca Rita Cetina 2025: así

Cómo tomar glucosamina, el popular suplemento para el dolor articular

Su consumo se aconseja en personas que sufran este padecimiento

Cómo tomar glucosamina, el popular

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

El gladiador fortalece su vínculo con la afición mexicana y se prepara para brillar en Worlds Collide 2025

Las Águilas del América envían
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen ocho presuntos miembros de

Caen ocho presuntos miembros de un grupo criminal en Tamaulipas, uno es originario de EEUU

Sacerdote resulta herido tras intento de robo en carretera de Michoacán

Guatemala entrega a EEUU a “Gordo”, presunto coordinador de cocaína para el Cártel de Sinaloa

Balacera afuera de dos planteles escolares provoca pánico en Tijuana: alumnos y personal docente fueron evacuados

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La mujer rey, una película

La mujer rey, una película histórica que arrasa entre los usuarios de Netflix México

Viuda de Xava Drago y madre de su bebé dedica desgarradores mensajes a la fallecida ‘voz de Coda’

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la noche de hoy 10 de septiembre

Elaine Haro rompe en llanto por no saber lo que piensa su mamá sobre su participación en La Casa de los Famosos México

Top de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

DEPORTES

Las Águilas del América envían

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán denuncia que fue vetado de la pelea Canelo vs Crawford y no podrá entregar el cinturón del CMB

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 8 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX