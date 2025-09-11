México

Exceso de velocidad y regulación empresarial: las dos posibles hipótesis por explosión de pipa en Iztapalapa, según FGJCDMX

En esa misma línea, las autoridades del gobierno de la CDMX han señalado que el estado de salud del conductor de la unidad con Gas LP es crítico hasta el momento

Por Diego Mendoza López

Guardar
La explosión de la pipa
La explosión de la pipa de gas en Iztapalapa ha dejado un saldo de ocho personas fallecidas y 95 lesionadas al último corte del gobierno de la CDMX | Valentina Alpide / Agencia AFP

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través de su titular Bertha María Alcalde Luján, han detallado que son dos las posibles líneas de investigación por la explosión de una pipa cargada con Gas LP, a la altura del llamado Puente de la Concordia, sobre la Autopista México-Puebla en el tramo que pertenece a la alcaldía Iztapalapa.

Al respecto, Alcalde Luján detalló que estas determinaciones preliminares se han hecho con base en el trabajo de autoridades periciales y personal especializado en criminalística de la fiscalía capitalina, quienes se mantienen en la Zona Cero del incidente ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre en la Ciudad de México.

“Hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la fiscalía (de la Ciudad de México). Primero tiene que ver a posibles deberes de cuidado que haya incumplido como tal el conductor; (...) en este caso, un posible exceso de velocidad y también con la línea que tiene que ver con el cumplimento de la regulación por parte de la empresa”, señaló.

La fiscal Bertha Alcalde Luján
La fiscal Bertha Alcalde Luján señaló que los trabajos periciales y criminalísticos se enfocan en la Zona Cero de la tragedia en el Puente de la Concordia de Iztapalapa | FGJCDMX

La fiscal también fue enfática a que los trabajos de investigación por parte de las autoridades de la ciudad se van a enfocar para que exista una posible regulación a las empresas transportadoras y distribuidoras de combustible en la capital. Esto, a partir de hacer un seguimiento por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

¿Cuál es el estado de salud del conductor de la pipa involucrada en la explosión en Iztapalapa? Esto dijo Clara Brugada

En una intervención posterior, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina explicó que, hasta el momento, las autoridades a su cargo no han tenido ningún acercamiento con el conductor de la unidad. Sin embargo, la mandataria señaló que el estado médico de la persona “es crítico”.

Así mismo, aseguró que las víctimas de la explosión registrada en Iztapalapa están recibiendo atención en 19 hospitales públicos de la capital y del sistema federal de salud. En conferencia, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que hasta el momento se han confirmado ocho fallecimientos: cinco corresponden a hombres, dos permanecen sin identificar y uno más no puede darse a conocer por respeto a la familia, que aún no ha sido notificada.

El origen del estallido en el Puente de la Concordia

Brugada explicó que el estallido ocurrió en los límites con el Estado de México, lo que ha requerido la colaboración con las autoridades de esa entidad para atender la emergencia. Además, subrayó que la mayoría de los afectados provienen de comunidades con escasos recursos, por lo que recibirán “todo el apoyo, solidaridad y justicia” por parte de su gobierno.

La mandataria local indicó que en las primeras 24 horas posteriores al accidente se desplegaron más de mil 300 elementos de cuerpos de rescate, seguridad y autoridades de los tres niveles de gobierno. También instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a trabajar junto con la ASEA para diseñar un protocolo que regule el tránsito de vehículos que transportan materiales peligrosos en la ciudad.

La cuenta ‘Noticorridos’ lanzó una canción que relata con detalle los momentos de terror y el dolor de las familias afectadas | TikTok / @noticorridos

Finalmente, Brugada agradeció la labor de bomberos, policías, personal de Protección Civil y trabajadores de la salud que han atendido la emergencia:

“Reconozco la entrega de quienes arriesgaron su vida para salvar a otros y el respaldo de todas las instituciones de salud federales y locales”, puntualizó.

Temas Relacionados

FGJCDMXBertha Alcalde LujánExplosión de pipaPipa de gasGas LPPuente de la ConcordiaAutopista México-PueblaClara BrugadaIztapalapaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Biblioteca Vasconcelos cierra sus puertas indefinidamente, trabajadores sindicalizados bloquean el acceso por demandas laborales

El trasfondo presupuestario y la falta de insumos básicos agravan la incertidumbre sobre el futuro del personal y los servicios culturales en la Ciudad de México

Biblioteca Vasconcelos cierra sus puertas

Bad Bunny confiesa que ignoró a EEUU de su gira de conciertos en apoyo a los migrantes

El cantante puertorriqueño explicó por primera vez porque Estados Unidos nunca figuró en la lista de países elegidos para su ‘DTMF World Tour’

Bad Bunny confiesa que ignoró

¡Atención florecitas rockeras! Cecilia Toussaint busca teloneras y tú podrías estar en el escenario con ella

La iniciativa busca visibilizar y fortalecer la presencia de mujeres en la escena musical de la CDMX

¡Atención florecitas rockeras! Cecilia Toussaint

Tercer confirmado de La Granja VIP 2025: esta famosa youtuber llega al 24/7 del reality de TV Azteca

Conoce todos los detalles de esta nueva participante que entrará al reality

Tercer confirmado de La Granja

Los 10 mandamientos financieros de Carlos Slim: disciplina y visión empresarial

Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más influyentes del mundo, ha basado su imperio en disciplina financiera y austeridad

Los 10 mandamientos financieros de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delegado de la FGR en

Delegado de la FGR en Sonora es ligado a casos de huachicol, niega supuesta detención

Imponen prisión preventiva a mujer por presunto feminicidio en Ciudad Juárez, habría extraído neonato a joven embarazada

Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa tras cuarta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán

CJNG estaría detrás de atentado contra sacerdotes y “Servidores de la Nación” en Morelia, Michoacán

Rescatan a empresario secuestrado en Guanajuato y detienen a 4 sospechosos | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza llama “pend....” a

Florinda Meza llama “pend....” a exparejas que tuvo antes de Chespirito y reaviva críticas en su contra

Quién es Kim Shantal, la tercera confirmada de La Granja VIP 2025 en TV Azteca

Bad Bunny confiesa que ignoró a EEUU de su gira de conciertos en apoyo a los migrantes

Tercer confirmado de La Granja VIP 2025: esta famosa youtuber llega al 24/7 del reality de TV Azteca

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 11 de septiembre?

DEPORTES

Bandido revela que su familia

Bandido revela que su familia es la base de su éxito en la lucha libre: “Ellos estuvieron en las buenas, malas y peores”

Noche de UFC en San Antonio: cinco mexicanos buscarán la victoria en el octágono este 13 de septiembre

Conoce al UAL Limassol, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Europa: historia, relevancia y posibilidades de Champions

¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini

Aaron Ramsey compara la Liga MX con ligas europeas y destaca su alta calidad: “No hay mucha diferencia”