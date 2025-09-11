Exceso de velocidad y regulación empresarial: las dos posibles hipótesis por explosión de pipa en Iztapalapa, según FGJCDMX

La explosión de la pipa de gas en Iztapalapa ha dejado un saldo de ocho personas fallecidas y 95 lesionadas al último corte del gobierno de la CDMX | Valentina Alpide / Agencia AFP

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través de su titular Bertha María Alcalde Luján, han detallado que son dos las posibles líneas de investigación por la explosión de una pipa cargada con Gas LP, a la altura del llamado Puente de la Concordia, sobre la Autopista México-Puebla en el tramo que pertenece a la alcaldía Iztapalapa.

Al respecto, Alcalde Luján detalló que estas determinaciones preliminares se han hecho con base en el trabajo de autoridades periciales y personal especializado en criminalística de la fiscalía capitalina, quienes se mantienen en la Zona Cero del incidente ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre en la Ciudad de México.

“Hay dos líneas de investigación muy importantes que tiene la fiscalía (de la Ciudad de México). Primero tiene que ver a posibles deberes de cuidado que haya incumplido como tal el conductor; (...) en este caso, un posible exceso de velocidad y también con la línea que tiene que ver con el cumplimento de la regulación por parte de la empresa”, señaló.

La fiscal Bertha Alcalde Luján señaló que los trabajos periciales y criminalísticos se enfocan en la Zona Cero de la tragedia en el Puente de la Concordia de Iztapalapa | FGJCDMX

La fiscal también fue enfática a que los trabajos de investigación por parte de las autoridades de la ciudad se van a enfocar para que exista una posible regulación a las empresas transportadoras y distribuidoras de combustible en la capital. Esto, a partir de hacer un seguimiento por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

¿Cuál es el estado de salud del conductor de la pipa involucrada en la explosión en Iztapalapa? Esto dijo Clara Brugada

En una intervención posterior, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina explicó que, hasta el momento, las autoridades a su cargo no han tenido ningún acercamiento con el conductor de la unidad. Sin embargo, la mandataria señaló que el estado médico de la persona “es crítico”.

Así mismo, aseguró que las víctimas de la explosión registrada en Iztapalapa están recibiendo atención en 19 hospitales públicos de la capital y del sistema federal de salud. En conferencia, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que hasta el momento se han confirmado ocho fallecimientos: cinco corresponden a hombres, dos permanecen sin identificar y uno más no puede darse a conocer por respeto a la familia, que aún no ha sido notificada.

El origen del estallido en el Puente de la Concordia

Brugada explicó que el estallido ocurrió en los límites con el Estado de México, lo que ha requerido la colaboración con las autoridades de esa entidad para atender la emergencia. Además, subrayó que la mayoría de los afectados provienen de comunidades con escasos recursos, por lo que recibirán “todo el apoyo, solidaridad y justicia” por parte de su gobierno.

La mandataria local indicó que en las primeras 24 horas posteriores al accidente se desplegaron más de mil 300 elementos de cuerpos de rescate, seguridad y autoridades de los tres niveles de gobierno. También instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a trabajar junto con la ASEA para diseñar un protocolo que regule el tránsito de vehículos que transportan materiales peligrosos en la ciudad.

Finalmente, Brugada agradeció la labor de bomberos, policías, personal de Protección Civil y trabajadores de la salud que han atendido la emergencia:

“Reconozco la entrega de quienes arriesgaron su vida para salvar a otros y el respaldo de todas las instituciones de salud federales y locales”, puntualizó.