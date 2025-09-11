Suman 8 fallecidos y 94 personas heridas tras explosión en Iztapalapa, Clara Brugada actualiza lista de víctimas

| Captura de Pantalla

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, actualizó este jueves las cifras tras la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en el puente Las Concordia, en Iztapalapa.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que 94 personas resultaron afectadas. Entre ellas, confirmó el fallecimiento de ocho víctimas, además de que 22 permanecen en estado crítico, seis en situación grave y 39 en condición delicada.

“Lamentamos mucho confirmar ocho personas fallecidas… 19 ya fueron dadas de alta gracias al trabajo de los doctores, enfermeras y del personal de emergencias”, declaró Brugada, al detallar que 67 personas continúan hospitalizadas en distintos nosocomios de la capital y del Estado de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Bomberos de la capital apagan el fuego que derivó de la voladura de una pipa, que ocasionó más de 50 heridos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Brugada anuncia acciones y apoyo integral tras explosión de pipa en Iztapalapa

Clara Brugada, informó que las personas afectadas por la explosión de la pipa están siendo atendidas en 19 hospitales del gobierno federal y local. Por su parte, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, precisó que de las ocho personas fallecidas, cinco son hombres, dos aún no han sido identificadas y una más no puede ser revelada por respeto a la familia, hasta que esta sea notificada oficialmente.

La jefa de gobierno detalló que la explosión ocurrió en una zona limítrofe con el Estado de México, lo que ha requerido coordinación con el gobierno de esa entidad. Subrayó que las familias afectadas, en su mayoría de escasos recursos, merecen “todo el apoyo, solidaridad y justicia”.

Tras casi 24 horas del accidente, la funcionaria agregó que se han desplegado alrededor de mil 370 elementos de los servicios de emergencia y de gobierno de la Ciudad de México, municipios, Estado de México y del gobierno federal.

“He instruido a la Secretaría de Protección Civil, que con el gobierno federal, con la agencia, a la ASEA, puedan construir un protocolo sobre qué tipo de transportes deben estar transitando por las calles y de qué manera”, puntualizó Brugada.

Agradeció el apoyo recibido tras el siniestro: “quiero agradecer al personal de emergencia, a los bomberos, a los policías, a los integrantes de Protección Civil y hoy agradezco a todos los sistemas o subsistemas de salud a nivel federal”, dijo.

Bomberos mexicanos extinguen las llamas de un camión cisterna que explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. Casi 60 personas resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, cuando un camión cisterna explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025, causando daños generalizados, informaron las autoridades municipales. (Foto de Valentina ALPIDE / AFP)

IMSS, ISSSTE y hospitales capitalinos atienden a decenas de víctimas tras explosión en Iztapalapa

Esta mañana, Alejandro Svarch, titular de IMSS-Bienestar, informó que la dependencia activó un comando de emergencias en el Hospital General de Iztapalapa y en la Clínica Hospital Emiliano Zapata, donde se coordinó la ayuda con otras instituciones.

Precisó que actualmente se atiende a 27 pacientes, de los cuales 10 permanecen en el Hospital Rubén Leñero, especializado en personas con quemaduras y cirugía plástica, además de dos menores internados en los hospitales pediátricos Moctezuma y Balbuena.

Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, detalló que esa institución recibió a 32 personas que no eran derechohabientes. De ellas, 16 ya fueron dadas de alta y 16 siguen hospitalizadas, entre ellas cinco casos graves en los hospitales Zaragoza, Tláhuac y 20 de Noviembre, con quemaduras que abarcan entre el 50 y 90% del cuerpo.

Mencionó además que uno de los pacientes presentó un paro cardiorrespiratorio, pero fue reanimado con éxito. Batres remarcó que la atención es gratuita y que las acciones para la reparación del daño corresponden a la empresa involucrada.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que la institución atiende a 26 personas, aunque una de ellas falleció. Añadió que seis pacientes fueron dados de alta y 19 permanecen internados, siendo 10 de ellos los más graves, ubicados en el hospital Magdalena de las Salinas.

El Gobierno de la Ciudad de México puso a disposición de familiares y ciudadanos el número de WhatsApp 55 7195 2071, a cargo de Belén Calderón, para consultar información sobre el estado de salud de las víctimas o su localización en hospitales.