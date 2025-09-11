México

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa|En vivo hoy 11 de septiembre: sube a seis el número de personas fallecidas

El vehículo, que transportaba 49 mil 500 litros gas, se volcó e hizo explosión cerca del Puente de la Concordia este miércoles; la empresa aclara que tiene seguros vigentes y reitera su responsabilidad con las víctimas y familiares

Por Andrés García S.

En pocas líneas:

16:28 hsHoy

La UNAM se solidariza con las víctimas y familiares

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresa su solidaridad con las víctimas, familias y comunidad afectada por la explosión ocurrida en La Concordia.

(Crédito: X | @FacMedicinaUNAM)
(Crédito: X | @FacMedicinaUNAM)
16:12 hsHoy

Policía Auxiliar también entrega alimentos

En el Hospital General de Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, personal de la Policía Auxiliar de la SSC se sumó a las acciones de vinculación ciudadana y reparte café, pan, tortas, agua y galletas a familiares de pacientes y al personal del hospital.

Personal de la policía auxiliar
Personal de la policía auxiliar se suma a las labores solidarias de entrega de alimentos. (Crédito: X | @SSC_CDMX)
15:54 hsHoy

Personal de la SSC reparte alimentos a familiares en hospital Ignacio zaragoza

Personal del Sector Oasis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al Hospital General Ignacio Zaragoza, en la calzada Ignacio Zaragoza y avenida Telecomunicaciones, colonia Cabeza de Juárez, para entregar café, pan, galletas y agua a familiares de pacientes, así como a médicos, enfermeras y personal del hospital.

Personal del Sector Oasis de
Personal del Sector Oasis de la SSC acudió al Hospital General Ignacio Zaragoza para entregar café, pan, galletas y agua a familiares de pacientes afectados por la explosión. (Crédito: X | @SSC_CDMX)
15:47 hsHoy

La empresa de la pipa aclara: tenemos seguros vigentes; reitera responsabilidad con víctimas

Transportadora Silza, empresa responsable de la pipa que explotó, emitió un comunicado esta mañana, tras el accidente de ayer en Iztapalapa. La empresa aclaró que cuenta con pólizas de seguro vigentes, reiteró su responsabilidad con las víctimas y familiares, y subrayó su colaboración con las autoridades en la investigación del incidente.

La empresa a la que
La empresa a la que pertenece la pipa siniestrada emitió un comunicado esta mañana. (Crédito: X| @Silzatransporta)
15:43 hsHoy

IMSS-Bienestar atiende a 27 pacientes

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, indicó que se estableció el comando de emergencias de la dependencia en el Hospital General de Iztapalapa y en la Clínica Hospital Emiliano Zapata que brindó ayuda a las instituciones hermanas. Se atiende a 27 pacientes, 10 de ellos en el Rubén Leñero, institución altamente especializada en personas con quemaduras y cirugía plástica, así como dos menores en el Hospital Pediátrico Moctezuma y Balbuena.

15:38 hsHoy

ISSSTE atiende a 32 personas no derechohabientes

El titular del ISSSTE, Martí Batres, informó que la institución recibió a 32 personas que no eran derechohabientes del organismo. De ellas, 16 fueron dadas de alta y 16 continúan hospitalizadas, incluyendo cinco casos graves en los hospitales de Zaragoza, Tláhuac y 20 de noviembre, con quemaduras que afectan entre 50 y 90% de la superficie corporal.

En un caso, un paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue reanimado por los médicos. Batres subrayó que la atención es completamente gratuita y que las acciones relacionadas con la fiscalía para la reparación del daño corresponden a la empresa involucrada.

La derechohabiencia no es una condición de la atención, manifestó el titular del IMSS durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

15:33 hsHoy

IMSS atiende a 26 personas heridas por la explosión

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, el tirular del IMSS, Zoé Robledo, informó que la institución atiende a 26 personas; sin embargo, una de ellas falleció, seis fueron dadas de alta y 19 continúan hospitalizadas. De ellas, 10 (las de mayor gravedad) se encuentran en el hospital Magdalena de las Salinas.

15:30 hsHoy

Suman 6 personas fallecidas; Brugada ofrecerá conferencia a las 10 horas

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó a Infobae México que la cifra de personas fallecidas aumentó a seis. Se prevé que a las 10:00 horas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofrezca una conferencia para informar sobre la situación.

15:28 hsHoy

Reabre Puente de la Concordia

La circulación en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, ya se restableció en ambos sentidos tras la explosión de una pipa ocurrida ayer, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La vialidad se encuentra habilitada, permitiendo a los automovilistas transitar con normalidad tanto hacia el oriente como hacia el poniente de la Ciudad de México.

