Explosión de pipa de gas en Iztapalapa|En vivo hoy 11 de septiembre: sube a seis el número de personas fallecidas

IMSS-Bienestar atiende a 27 pacientes

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, indicó que se estableció el comando de emergencias de la dependencia en el Hospital General de Iztapalapa y en la Clínica Hospital Emiliano Zapata que brindó ayuda a las instituciones hermanas. Se atiende a 27 pacientes, 10 de ellos en el Rubén Leñero, institución altamente especializada en personas con quemaduras y cirugía plástica, así como dos menores en el Hospital Pediátrico Moctezuma y Balbuena.