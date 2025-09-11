Explosión de pipa de gas en Iztapalapa|En vivo hoy 11 de septiembre: sube a seis el número de personas fallecidas

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresa su solidaridad con las víctimas, familias y comunidad afectada por la explosión ocurrida en La Concordia.
En el Hospital General de Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, personal de la Policía Auxiliar de la SSC se sumó a las acciones de vinculación ciudadana y reparte café, pan, tortas, agua y galletas a familiares de pacientes y al personal del hospital.
Personal del Sector Oasis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al Hospital General Ignacio Zaragoza, en la calzada Ignacio Zaragoza y avenida Telecomunicaciones, colonia Cabeza de Juárez, para entregar café, pan, galletas y agua a familiares de pacientes, así como a médicos, enfermeras y personal del hospital.
Transportadora Silza, empresa responsable de la pipa que explotó, emitió un comunicado esta mañana, tras el accidente de ayer en Iztapalapa. La empresa aclaró que cuenta con pólizas de seguro vigentes, reiteró su responsabilidad con las víctimas y familiares, y subrayó su colaboración con las autoridades en la investigación del incidente.
Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, indicó que se estableció el comando de emergencias de la dependencia en el Hospital General de Iztapalapa y en la Clínica Hospital Emiliano Zapata que brindó ayuda a las instituciones hermanas. Se atiende a 27 pacientes, 10 de ellos en el Rubén Leñero, institución altamente especializada en personas con quemaduras y cirugía plástica, así como dos menores en el Hospital Pediátrico Moctezuma y Balbuena.
El titular del ISSSTE, Martí Batres, informó que la institución recibió a 32 personas que no eran derechohabientes del organismo. De ellas, 16 fueron dadas de alta y 16 continúan hospitalizadas, incluyendo cinco casos graves en los hospitales de Zaragoza, Tláhuac y 20 de noviembre, con quemaduras que afectan entre 50 y 90% de la superficie corporal.
En un caso, un paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue reanimado por los médicos. Batres subrayó que la atención es completamente gratuita y que las acciones relacionadas con la fiscalía para la reparación del daño corresponden a la empresa involucrada.
La derechohabiencia no es una condición de la atención, manifestó el titular del IMSS durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, el tirular del IMSS, Zoé Robledo, informó que la institución atiende a 26 personas; sin embargo, una de ellas falleció, seis fueron dadas de alta y 19 continúan hospitalizadas. De ellas, 10 (las de mayor gravedad) se encuentran en el hospital Magdalena de las Salinas.
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó a Infobae México que la cifra de personas fallecidas aumentó a seis. Se prevé que a las 10:00 horas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofrezca una conferencia para informar sobre la situación.
La circulación en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, ya se restableció en ambos sentidos tras la explosión de una pipa ocurrida ayer, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La vialidad se encuentra habilitada, permitiendo a los automovilistas transitar con normalidad tanto hacia el oriente como hacia el poniente de la Ciudad de México.