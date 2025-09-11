México

Estudiantes denuncian amenazas de Roberto Solís Valles, presidente municipal de Huejotzingo

Se informó que los ciudadanos buscaban tener una reunión con el secretario de educación de Huejotzingo, Fernando Mendoza Brito

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Presidente municipal de Huejotzingo arremete contra antorchistas, tras una protesta pacífica Crédito: x.com/@robertsolisvall x.com/CelisAguirre

En la localidad de Huejotzingo, Puebla, se realizó una manifestación por parte de los estudiantes del Bachillerato Digital 280, quienes pedían la construcción de sanitarios para su escuela, sin embargo no hubo una respuesta positiva por parte del presidente municipal morenista, Roberto Solís Valles.

Luego de la protesta se dio a conocer en redes sociales un testimonio de un joven que señalaba las amenazas, quien pidió nuevamente atención a las instalaciones.

“Soy un estudiante del Bachillerato Digital 280. No buscamos amenazas del presidente Roberto Solís, sino únicamente son apoyos para lo que es nuestra institución, lo que es (...) pues para nuestra escuela y las necesidades que sufrimos como escuela”.

Asimismo, Solís Valles también mencionó “pues déjenme comentarles que ya tenemos nuestra primera manifestación de este gobierno, que encabeza Antorcha Campesina. Sí, la organización con tanto prestigio, la organización que ha vivido del erario público en los tiempos del priismo de su apogeo (...) nos han exigido apoyos sociales como fertilizantes, calentadores solares para sus, su asociación de extorsión. Decirles, jefas y jefes, que nosotros no vamos a ceder, porque no nosotros no necesitamos de intermediarios para bajar apoyos sociales. Nosotros no les vamos a hacer el caldo gordo a esta organización para que siga creciendo”.

Presidente municipal de Huejotzingo arremete contra antorchistas, tras una protesta pacífica Crédito: x.com/@robertsolisvall

“Para dejar muy claro a la Antorcha Campesina, mejor pongan orden en el Calmécac, porque los maestros y los padres no quieren ser liderados por Antorcha Campesina. No les vamos a dar sus contratos de predial ni del agua porque no acreditan las tierras que ustedes están invadiendo”.

Señaló que este grupo amenaza con llevar más manifestantes y sentenció “se pueden manifestar, lo pueden hacer, es su derecho y siempre se les hará escuchar, pero no vamos a permitir que una organización crezca a costa del erario de todas y todos”.

En redes sociales también se denunció que el funcionario amenazó por mensajes de texto al líder antorchista Carlos Vázquez, tras dicha solicitud ciudadana de obras para un bachillerato y mejoras viales.

Asimismo también se informó que los ciudadanos buscaban tener una reunión con el secretario de educación de Huejotzingo, Fernando Mendoza Brito, para explicar la situación que les aqueja. Habitantes señalaron que mediante frases como “a como nos toque” y que los espera con “toda su banda”, trató de amedrentar a los solicitantes.

Solís Valles también aseguró que no solucionará las demandas de los ciudadanos de Huejotzingo que pertenezcan al Movimiento Antorchista.

