México

Un autobús y un tráiler son consumidos en llamas tras choque en la carretera Veracruz-Córdoba

El accidente dejó un saldo de 14 heridos hasta el momento

Por Mariana L. Martínez

El accidente dejó 14 heridos. (X/ZuritaCarpio)
El accidente dejó 14 heridos. (X/ZuritaCarpio)

El incendio que consumió por completo un autobús de pasajeros y un tráiler cargado de cervezas en la autopista 150D Veracruz-Córdoba dejó un saldo de 14 personas lesionadas, según confirmó la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. El siniestro, ocurrido la mañana del martes 9 de septiembre a la altura del kilómetro 33+200, en el tramo Cuitláhuac-La Tinaja del municipio de Carrillo Puerto, obligó a la intervención coordinada de diversas corporaciones de emergencia y provocó el cierre parcial de la vía durante varias horas.

El accidente se originó cuando el tráiler impactó por alcance al autobús de la línea ADO, que tenía como destino la ciudad de Xalapa. El choque desencadenó un incendio que se propagó rápidamente, consumiendo ambas unidades. De acuerdo con los primeros reportes citados por Protección Civil, tanto el conductor del autobús como los 12 pasajeros que viajaban a bordo lograron descender antes de que las llamas envolvieran el vehículo. El conductor del transporte de carga también resultó herido y recibió atención médica en el lugar.

Las autoridades informaron que, además del tráiler y el autobús, al menos un vehículo particular habría estado involucrado en el percance, aunque no se precisaron más detalles sobre su participación. Tanto el camión de pasajeros como el tráiler quedaron calcinados tras el incendio.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz detalló que las 14 personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos y se encuentran estables. En un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia señaló: “En la atención participan de manera coordinada Protección Civil estatal y municipal, SSP, Capufe y Bomberos”.

El autobús de pasajeros y el tráiler impactaron, provocando las llamas. Crédito: ZuritaCarpio/X

Mientras los equipos de emergencia auxiliaban a los afectados, las fuerzas de tarea se encargaron de combatir el incendio y abanderar la vialidad, lo que permitió restablecer la circulación tras varias horas de cierre parcial. Una vez sofocado el fuego, se realizaron labores de limpieza en la autopista para restablecer por completo el tránsito vehicular.

