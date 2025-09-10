“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

¿Alguna vez soñaste con ver a tus artistas favoritos haciendo friendship bracelets mientras te cuentan sus mejores consejos de amor y relaciones? Eso es “Besties con MTV”.

Spotify actualizó su conteo con los más escuchado en los podcast de México, una referencia clave para entender qué contenidos dominan el mundo del streaming.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más populares en Spotify en México

1. Besties con MTV

¿Alguna vez soñaste con ver a tus artistas favoritos haciendo friendship bracelets mientras te cuentan sus mejores consejos de amor y relaciones? Eso es “Besties con MTV”. Con el vibe auténtico de MTV, nuestra host barbaraamou, te invita a charlas tan cercanas que sentirás que estás de regreso en tu teenage room, rodeado de posters, música y confesiones únicas. Aquí, los artistas comparten secretos, risas y momentos que nunca habías visto, porque en este espacio todos somos besties. No olvides seguirnos en mtvla para más contenido exclusivo.

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

4. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

5. Serialmente: Historias de asesinos en serie.

Según el FBI, un asesino en serie es quien comete tres asesinatos o más, en un período extenso, con un intervalo entre cada crimen. Por el contrario, el llamado asesino en masa es aquel que mata a un grupo de personas en un mismo momento Sebastián Camelo el__arracadas nos trae en este podcast en español las historias más terroríficas de los asesinos en serie, detalles y cosas nunca antes contadas de estos monstruos.Contacto Comercial : alejovargasPODWAY.COM.CODerechos Reservados - PODWAY - PIA PODCAST.

6. Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es el espacio digital donde exploramos las complejidades sociales, mentales y judiciales a través de entrevistas reveladoras y relatos inéditos con invitados de alto nivel, lo que permite hacer un análisis profundo de crímenes y situaciones de la vida real.Este videopodcast es conducido por Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, periodistas de investigación expertos en el manejo de casos judiciales, ganadores del premio Emmy Suncoast 2023 en Estados Unidos.

7. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

8. Se Regalan Dudas

Somos Lety & Ash y juntas creamos Se Regalan Dudas, un proyecto que nació como un podcast entre dos amigas y se convirtió en un ecosistema de herramientas para cuestionar todo lo que está a tu alrededor, tomar decisiones más informadas y acompañarte en este camino sin fin llamado amor propio. Invitamos al podcast personas especialistas en temas diversos y personas que admiramos para poner sobre la mesa distintos puntos de vista que nos ayuden a abrir nuestro espectro. Si te gustaría participar en el podcast o conoces a alguien, llena este formulario.¡Anúnciate en nuestros podcasts! Contáctanos en comercialdudasmedia.com¡Escúchanos todos los martes y jueves en plataformas de audio o con video en YouTube! Mándanos un audio con tus dudas, historias o preguntas existenciales aquí seregalandudas.combuzonComplementa los episodios del podcast y platica con nosotras en todas las redes, estamos como seregalandudas e inscríbete gratis a nuestro Newsletter.Si bien no somos profesionales de la salud mental, contamos con directorio de ayuda en el que puedes encontrar apoyo de profesionales para todo tipo de situaciones, encuéntralo en seregalandudas.comayuda y recuerda que ¡no estás a solx! Tenemos un Club del Libro en el que todos los meses leemos un libro y lo comentamos una vez a la semana en comunidad con gente de todo el mundo. Inscríbete a nuestras pláticas semanales aquí y consigue todos nuestros libros recomendados aquí.Encuéntranos como libros.seregalandudas en redes. Hemos publicado dos libros: Se Regalan Dudas y Despertando. Consigue nuestro merch de amor propio en Ámate. Creamos otros podcasts que son parte de nuestra productora Dudas Media. Encuéntralos como: Despertando Podcast, Durmiendo Podcast y 10 Mujeres. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

9. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

10. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.