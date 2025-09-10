México

Por esta razón debes comer manzana todos los días

Esta fruta es una de las mejores para incluir de manera diaria en alimentación

Por Abigail Gómez

Guardar
La manzana es una opción
La manzana es una opción práctica, accesible y versátil dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana es el fruto comestible del manzano y se caracteriza por su forma redondeada, pulpa jugosa y sabor que varía entre dulce y ácido. La piel puede ser de diferentes colores, como rojo, verde o amarillo, según la variedad.

Por lo regular, esta fruta se consume fresca o procesada en jugos, compotas, postres y otros productos.

Es rica en agua, fibra dietética, vitaminas (como la vitamina C) y compuestos antioxidantes por lo que a su consumo se le atribuyen numerosos beneficios. Se trata de una de las frutas de menor índice glucémico (sobre todo la manzana verde) por lo que es ideal para un consumo diario y aquí te contamos la razón.

Su consumo brinda numerosos beneficios
Su consumo brinda numerosos beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer manzana todos los días

Comer manzana todos los días puede aportar diversos beneficios para la salud. Entre los principales se encuentran:

  • Aporte de fibra: Favorece la digestión, ayuda al tránsito intestinal y puede contribuir a la reducción del colesterol.
  • Propiedades antioxidantes: Contiene vitamina C, polifenoles y flavonoides, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.
  • Efecto saciante: Gracias a su contenido de agua y fibra, ayuda a controlar el apetito y puede ser útil en dietas para el control de peso.
  • Regulación de la glucosa: El consumo regular contribuye a mantener niveles estables de azúcar en sangre, especialmente si se consume con cáscara.
  • Salud cardiovascular: Puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón gracias a sus nutrientes y antioxidantes.
  • Cuidado dental: Masticar manzana estimula la producción de saliva, lo que contribuye a la limpieza bucal.
  • Hidratación: Su alto contenido de agua contribuye a mantener una buena hidratación.
Esta fruta es ideal para
Esta fruta es ideal para mantener estables los niveles de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir manzana para obtener sus beneficios

Para obtener los beneficios de la manzana, es recomendable consumirla de las siguientes maneras:

  • Fresca y con cáscara: Comer la manzana sin pelar permite aprovechar al máximo su contenido de fibra, vitaminas y antioxidantes, ya que muchos de estos nutrientes se concentran en la piel.
  • En rodajas o trozos: Es práctica para consumir sola, como colación, o añadirla a ensaladas y yogures.
  • En jugos o batidos naturales: Utilizar la fruta entera mantiene su aporte de fibra, a diferencia de los jugos industrializados.
  • En compotas sin azúcar añadida: Cocinar las manzanas puede facilitar la digestión, especialmente en personas con sensibilidad gastrointestinal.
  • Al horno o como parte de recetas saludables: Preparaciones como manzanas asadas, integradas en cereales o como ingrediente en platos dulces y salados, conservan sus propiedades si se evitan azúcares y grasas añadidas.

Es importante lavar bien la manzana antes de consumirla y moderar el consumo de productos procesados a base de manzana que incluyan azúcar o aditivos.

Integrarla diariamente a la alimentación contribuye a obtener sus beneficios para la salud.

Temas Relacionados

manzanaBienestarnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este martes 9 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alanzas que ocurren dentro del reality más popular de México

La Casa de los Famosos

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 9 de septiembre

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

El conductor de la unidad era buscado por las autoridades debido a una infracción de tránsito

Aseguran más de 16 millones

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

El comediante se mostró molesto ante la actitud de los medios con la actriz, asegurando que nunca le preguntan por su carrera

Ricardo Pérez explota contra la

Gana Gato: resultados del sorteo 2903

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Gana Gato: resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 16 millones

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Pérez explota contra la

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

Critican a Jezzini por “jugar” con la salud mental y fingir desaparición

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

DEPORTES

Faitelson señala a Javier Aguirre

Faitelson señala a Javier Aguirre de generar más dudas con el Tri de cara al Mundial 2026

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur