El té de cola de caballo caliente, una infusión reconocida por sus propiedades medicinales y saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de cola de caballo es una infusión preparada con los tallos de la planta Equisetum arvense, conocida comúnmente como cola de caballo. Esta planta ha sido empleada en la medicina tradicional por su contenido de sílice y otros minerales.

Se consume principalmente por sus posibles propiedades diuréticas y como remedio natural para molestias leves del sistema urinario, aunque existen otros usos populares relacionados con la salud ósea, cutánea y capilar.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son sus beneficios y cómo consumirlo de manera segura.

Su uso se remonta a tiempos milenarios- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve el té de cola de caballo

El té de cola de caballo, elaborado a partir de la planta Equisetum arvense, se utiliza tradicionalmente con fines medicinales y herbales. Entre sus usos más frecuentes se destacan:

Diurético: Favorece la eliminación de líquidos del organismo.

Apoyo al sistema urinario: Se emplea para aliviar molestias leves relacionadas con infecciones urinarias o cálculos renales.

Fuente de minerales: Contiene sílice, potasio y otros minerales beneficiosos para la salud ósea y de las uñas.

Cicatrización: Se ha utilizado en la medicina tradicional para acelerar la cicatrización de heridas.

Problemas articulares: Algunos lo emplean para aliviar síntomas leves de artritis y gota.

Su uso tiene efecto diurético que previene la retención de liquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar te de cola de caballo para obtener sus beneficios

Para obtener los posibles beneficios del té de cola de caballo, se suele preparar y consumir de la siguiente manera:

Preparación:

Coloca una cucharada sopera de cola de caballo seca (aproximadamente 2-4 gramos) en una taza. Añade agua hirviendo y deja reposar de 5 a 10 minutos. Cuela antes de beber.

Consumo:

Se recomienda tomar 1 a 3 tazas al día, preferentemente después de las comidas.

No se aconseja prolongar el consumo más de una semana sin supervisión médica.

Precauciones:

No exceder la dosis recomendada.

No utilizar en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia ni en niños pequeños, salvo indicación médica.

Consultar al médico si se toman medicamentos diuréticos, anticoagulantes, o si se tienen patologías renales o cardíacas.

El té de cola de caballo puede interactuar con ciertos fármacos y su uso excesivo puede causar pérdida de minerales importantes y otros efectos adversos.