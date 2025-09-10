¡No caigas! Si te llaman del INBAL para ofrecerte trabajo puede ser una estafa: la institución emite alerta

El INBAL alerta sobre fraudes laborales que usan su nombre para ofrecer empleos falsos.|(Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lanzó una advertencia sobre fraudes que utilizan el nombre de la institución para ofrecer empleos falsos.

Esto debido ha que la institución ha recibido reportes de personas donde manifestaron que han sido contactadas vía telefónica por supuestos funcionarios del INBAL para hacer ofertas de empleo.

De acuerdo con las autoridades de INBAL, las comunicaciones fraudulentas buscan engañar a quienes buscan oportunidades de trabajo en el sector cultural.

Según el mensaje, las llamadas no forman parte de ningún proceso de reclutamiento legítimo y representan un intento de estafa.

El instituto explicó que no solicita datos personales ni coordina postulaciones por medio de llamadas improvisadas: “¡No te confíes! Es un engaño”, advierte el mensaje institucional.

Ante esta situación, el organismo exhortó a la ciudadanía a no confiar en las personas que busquen contactar a través falsas oportunidades laborales, en su lugar recomendó denunciar de inmediato a los siguientes canales de comunicación:

Teléfono para denunciar fraudes y extorsiones : 089 ó 911.

Correos electrónicos: cnac@gn.gob.mx o guardia.nacional@gn.gob.mx.

Estas instituciones advierten estafas y fraudes

CARTEL DE ADVERTENCIA. (Secretaría de Salud de la CDMX)

Hace unos días, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitió una advertencia sobre fraude y extorsiones cometidos por personas que suplantan la identidad de su personal.

Detectaron individuos que solicitan dinero o favores usando el nombre de la institución y cargos de altos funcionarios.

De manera oficial, la institución aclaró que ningún integrante de su equipo está autorizado para pedir recursos y cualquier solicitud similar representa un fraude.

También, la Secretaría de Economía alertó sobre un caso de usurpación de identidad de una servidora pública.

En un comunicado emitido el pasado 5 de septiembre de 2025, la dependencia informó sobre comunicaciones fraudulentas que utilizan el nombre de Andrea Solano y el supuesto cargo de “Directora de Identidad y Crecimiento Económico”, inexistente en la institución, para ofrecer a empresas la inclusión en un documento a cambio de un pago.

La Secretaría aclaró que Andrea Genoveva Solano Rendón es Titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, y no realiza servicios privados ni a través de la Secretaría ni de forma personal.

La institución identificó dos correos electrónicos, que son usados para cometer fraude:

prensa.contenido@gestiongubernamental.org.mx

binacol@gestiongubernamental.org.mx

Estas tres instituciones exhortan a la ciudadanía a ignorar cualquier contacto de este tipo y verificar la autenticidad de la información a través de los canales de comunicación oficiales.

En caso de que las personas sean víctimas de estas situaciones, los organismos convocan a presentar una queja a través del 089, número telefónico para denunciar este y otros tipos de extorsión.