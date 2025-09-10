México

Mi Beca para Empezar 2025: ¿cuándo será el próximo depósito?

El apoyo está dirigido a estudiantes de preescolar y primaria de la CDMX

Por Jaqueline Viedma

Estudiantes de preescolar y primaria
Estudiantes de preescolar y primaria reciben este apoyo en la CDMX. (Europa Press)

El programa social Mi Beca para Empezar, diseñado para estudiantes que residen y estudian en escuelas públicas de la Ciudad de México, tiene como objetivo central mejorar el ingreso de familias con integrantes inscritos en niveles de educación preescolar, primaria y en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria y laboral, así como en primaria para adultos.

De acuerdo con la información proporcionada, el programa busca contribuir a erradicar la deserción escolar y fortalecer los ingresos familiares, orientando sus esfuerzos a mejorar el aprovechamiento académico y robustecer el sistema educativo público local.

La entrega del siguiente pago correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 está programada para el 1 de octubre, por lo que en este artículo se ofrecen detalles más precisos sobre este programa social.

Cuál es el monto que reciben los beneficiarios de Mi Beca para Empezar

La Secretaría del Bienestar anunció que para el ciclo escolar 2025-2026 del programa Mi Beca para Empezar, no se aplicarán modificaciones a las cantidades mensuales otorgadas.

Esto significa que no se producirán aumentos ni reducciones en el monto que reciben los beneficiarios. De esta manera, los estudiantes seguirán percibiendo las cantidades establecidas en ejercicios anteriores, las cuales quedan en los siguientes montos:

  • Preescolar: $600 mensuales.
  • Primaria: $650 mensuales.
  • Centro de Atención Múltiple: $600.00 mensuales.

Requisitos para estudiantes de preescolar y primaria

Así puedes registrarte a Mi
Así puedes registrarte a Mi Beca para Empezar para el ciclo escolar 2025-2026. Foto: X/@BienestarEdu.

Para el registro en el ciclo escolar 2025-2026 del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, el tutor debe presentar la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente del tutor.
  • Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
  • CURP del beneficiario con la leyenda: “Certificada: verificada con el Registro Civil”.
  • Cuenta Llave CDMX Expediente creada por el tutor, utilizando el mismo correo electrónico y número telefónico utilizados en el registro al ciclo 2024-2025 del programa.
  • Luego de crear la Cuenta Llave CDMX, el tutor podrá realizar el registro en la página https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

Cuándo se abrirá el registro de Mi Beca para Empezar

La buena noticia es que el registro se mantendrá abierto hasta durante el mes de septiembre, es decir, desde el 1 hasta el día 30, una vez en el portal, anteriormente mencionado se deberán seguir los siguientes pasos:

  • Registra a tu beneficiaria o beneficiario

Para este paso, se deberán tener a la mano los siguientes documentos:

- Identificación oficial de la madre, padre o tutor

- Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses

- CURP del beneficiario

Los cuales deberán estar digitalizados en formato PDF que no excedan los 4MB de tamaño.

