Mi Beca para Empezar 2025 sigue registro para nuevos beneficiarios; así puedes inscribirte

La fecha límite para acceder a este programa social de la Ciudad de México es el martes 30 de septiembre

Por Omar Martínez

El lunes 1 de septiembre
El lunes 1 de septiembre inició el proceso de registro para Mi Beca para Empezar. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

La finalidad de este programa social es que ninguna alumna y ningún alumno de estos grados educativos de educación básica se quede sin estudiar por falta de herramientas o materiales que les impidan ir a la escuela.

Por ello, el monto otorgado está destinado para que los beneficiarios puedan comprar libros, artículos de papelería, uniformes escolares, alimentos o lo que el menor de edad requiera para poder continuar y culminar sus estudios de educación básica.

A comparación de otros programas sociales, Mi Beca para Empezar no es un apoyo económico donde se pueda disponer de dinero en efectivo. Es decir, el monto dispersado en la tarjeta solamente puede ocuparse con el mismo plástico, por lo que no existe un cajero automático para retirar el efectivo.

Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa exclusivo de la Ciudad de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La tarjeta de Mi Beca para Empezar es otorgada por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, la cual es única e intransferible.

Esta tarjeta puede ser ocupada en establecimientos participantes, papelerías, supermercados, tiendas de ropa, locales o cualquier sitio donde el medio de pago sea con el plástico para adquirir los artículos solicitados.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) anunció que para aquellas personas que no tienen este programa social se abrirá una nueva etapa de registro, la cual arrancó el pasado lunes 1 de septiembre.

Es importante considerar que este programa social es exclusivo para alumnas y alumnos de preescolar y primaria de la Ciudad de México. Asimismo, los montos otorgados son diferentes dependiendo del grado educativo en el que se encuentren estudiando los menores de edad.

El Fibien detalló el proceso para registrarte y acceder a este programa social local para recibir mensualmente una beca.

Estas nuevas tarjetas únicamente se entregarán a estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México. Crédito: GobCDMX .

¿Cómo registarte a Mi Beca para Empezar para el ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con lo comunicado y el proceso del Fibien, esta es la manera correcta para registrarte a Mi Beca para Empezar para este ciclo escolar 2025-2026?

Para formar parte de esta ayuda local, los pagos a seguir son los siguientes:

1- Crear una cuenta Llave CDMX Expediente con los datos de la madre, padre o tutor en:

llave.cdmx.gob.mx

2- Realizar tu registro en la plataforma

registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/

3- Registra a tu beneficiaria o beneficiario

Ten a la mano los siguientes documentos:

- Identificación oficial de la madre, padre o tutor

- Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses

- CURP del beneficiario

Así puedes registrarte a Mi
Así puedes registrarte a Mi Beca para Empezar para el ciclo escolar 2025-2026. Foto: X/@BienestarEdu.

