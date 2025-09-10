México

Emiliano Aguilar hace ‘live’ con gorra del CJNG: cuánto cuesta esta prenda con la imagen del ‘Mencho’

El hijo de Pepe Aguilar no solo habló de sus diferencias familiares, sino que también se robó la atención por el peculiar accesorio que eligió para su transmisión

Por Armando Guadarrama

Guardar
Emiliano Aguilar genera polémica al
Emiliano Aguilar genera polémica al lucir gorra alusiva a 'El Mencho' en transmisión en vivo (Recorte)

La reciente aparición de Emiliano Aguilar en una transmisión en vivo, donde lució una gorra alusiva al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha intensificado la controversia que rodea al hijo de Pepe Aguilar.

Durante el live realizado el martes 9 de septiembre, el joven cantante no solo volvió a dirigir críticas hacia su familia, sino que también captó la atención por portar una prenda que hace referencia directa a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’.

El conflicto familiar se remonta a una entrevista concedida por Pepe Aguilar al programa de televisión Ventaneando, en la que el artista acusó a la madre de Emiliano de haberle “vaciado la casa” tras su separación.

Esta declaración desencadenó una serie de respuestas de Emiliano Aguilar en redes sociales, donde se burló abiertamente de los problemas personales de Pepe y Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar responde a declaraciones
Emiliano Aguilar responde a declaraciones de Pepe Aguilar y revela tensiones con Ángela Aguilar (@emiliano.aguilar.t, @nodal, Instagram)

La tensión escaló cuando, desde la cuenta de la mascota de la familia, los Aguilar intentaron publicar una disculpa en tono conciliador, pero Emiliano optó por retomar los ataques luego de que se viralizaran nuevas declaraciones de Pepe, quien admitió no conocer aún a su primera nieta y reveló que Emiliano ya había tenido otra hija.

En una de sus respuestas, Emiliano Aguilar advirtió a su familia que habían cruzado un límite al hacer pública información que él prefería mantener en privado.

Posteriormente, en otro video, relató que Ángela Aguilar le había pedido conocer a su hija, propuesta que él aceptó con la condición de que el encuentro fuera privado, ya que Ángela pretendía realizarlo durante una presentación de Christian Nodal, lo que llevó a un distanciamiento entre ambos.

El rapero explotó contra su padre por revelar que tiene dos hijas TikTok: @emilianoaguilaroficial

La transmisión en vivo más reciente de Emiliano Aguilar se distinguió no solo por sus declaraciones, sino por el uso de una gorra negra con dos gallos en la parte frontal, símbolo asociado a ‘El señor de los gallos’, apodo de ‘El Mencho’.

En uno de los costados, la prenda exhibía la imagen del propio líder del CJNG. El cantante explicó que la gorra fue un obsequio de la marca Chucky Hats. Aunque modeló la prenda durante el live, accedió a retirársela a petición de sus seguidores y en ningún momento mencionó explícitamente al cártel ni realizó comentarios relacionados con el crimen organizado.

La prenda de Chucky Hats
La prenda de Chucky Hats usada por Emiliano Aguilar se comercializa por 75 dólares en México (IG)

El modelo de la gorra, denominado ‘Gallo adiamantada gorra gamuza trucker hat’, se comercializa en la página oficial de la marca a un precio de 75 dólares o $1 mil 397,82 pesos mexicanos, sin incluir los gastos de envío.

Esta prenda se ha convertido en una de las más comentadas en las redes sociales de Chucky Hats, generando numerosas reacciones y consolidando su notoriedad tras la polémica aparición de Emiliano Aguilar.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarCJNGEl Menchomexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué es la tormenta negra y cómo afecta a CDMX

La población de la capital del país y Edomex deberá mantenerse alerta a las indicaciones de protección civil

Qué es la tormenta negra

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Chiapas registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

La fiebre por el regreso de Oasis ha llevado a sus seguidores a realizar ofrendas y rituales frente al monolito de Tláloc, buscando asegurar dos días sin lluvia durante los esperados conciertos de septiembre

Fans de Oasis realizan ritual

Temblor en México hoy martes 9 de septiembre: reportan sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ubican y destruyen plantío con

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

Shark Tank México lanza versión para creadores de contenido

Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Revelan la fecha en la

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford