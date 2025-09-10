Emiliano Aguilar hace ‘live’ con gorra del CJNG: cuánto cuesta esta prenda con la imagen del ‘Mencho’

Emiliano Aguilar genera polémica al lucir gorra alusiva a 'El Mencho' en transmisión en vivo (Recorte)

La reciente aparición de Emiliano Aguilar en una transmisión en vivo, donde lució una gorra alusiva al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha intensificado la controversia que rodea al hijo de Pepe Aguilar.

Durante el live realizado el martes 9 de septiembre, el joven cantante no solo volvió a dirigir críticas hacia su familia, sino que también captó la atención por portar una prenda que hace referencia directa a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’.

El conflicto familiar se remonta a una entrevista concedida por Pepe Aguilar al programa de televisión Ventaneando, en la que el artista acusó a la madre de Emiliano de haberle “vaciado la casa” tras su separación.

Esta declaración desencadenó una serie de respuestas de Emiliano Aguilar en redes sociales, donde se burló abiertamente de los problemas personales de Pepe y Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar responde a declaraciones de Pepe Aguilar y revela tensiones con Ángela Aguilar (@emiliano.aguilar.t, @nodal, Instagram)

La tensión escaló cuando, desde la cuenta de la mascota de la familia, los Aguilar intentaron publicar una disculpa en tono conciliador, pero Emiliano optó por retomar los ataques luego de que se viralizaran nuevas declaraciones de Pepe, quien admitió no conocer aún a su primera nieta y reveló que Emiliano ya había tenido otra hija.

En una de sus respuestas, Emiliano Aguilar advirtió a su familia que habían cruzado un límite al hacer pública información que él prefería mantener en privado.

Posteriormente, en otro video, relató que Ángela Aguilar le había pedido conocer a su hija, propuesta que él aceptó con la condición de que el encuentro fuera privado, ya que Ángela pretendía realizarlo durante una presentación de Christian Nodal, lo que llevó a un distanciamiento entre ambos.

El rapero explotó contra su padre por revelar que tiene dos hijas TikTok: @emilianoaguilaroficial

La transmisión en vivo más reciente de Emiliano Aguilar se distinguió no solo por sus declaraciones, sino por el uso de una gorra negra con dos gallos en la parte frontal, símbolo asociado a ‘El señor de los gallos’, apodo de ‘El Mencho’.

En uno de los costados, la prenda exhibía la imagen del propio líder del CJNG. El cantante explicó que la gorra fue un obsequio de la marca Chucky Hats. Aunque modeló la prenda durante el live, accedió a retirársela a petición de sus seguidores y en ningún momento mencionó explícitamente al cártel ni realizó comentarios relacionados con el crimen organizado.

La prenda de Chucky Hats usada por Emiliano Aguilar se comercializa por 75 dólares en México (IG)

El modelo de la gorra, denominado ‘Gallo adiamantada gorra gamuza trucker hat’, se comercializa en la página oficial de la marca a un precio de 75 dólares o $1 mil 397,82 pesos mexicanos, sin incluir los gastos de envío.

Esta prenda se ha convertido en una de las más comentadas en las redes sociales de Chucky Hats, generando numerosas reacciones y consolidando su notoriedad tras la polémica aparición de Emiliano Aguilar.