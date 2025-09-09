Un año de violencia en Sinaloa: ellos son los operadores de Los Chapitos y La Mayiza que fueron asesinados

Tras 12 meses de enfrentamientos, la disputa interna en el Cártel de Sinaloa se intensifica. (Anayeli Tapia/Infobae)

La guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones antagónicas dentro del Cártel de Sinaloa, desencadenó el 9 septiembre de 2024 una crisis de violencia que ha trastocado la vida en el estado y dejado una huella indeleble en su tejido social.

Desde entonces, la región registra una de las oleadas más intensas de asesinatos y desapariciones en su historia reciente, con al menos 1.850 homicidios violentos y 800 personas desaparecidas en tan solo un año, según cifras oficiales. Culiacán y otras regiones han visto multiplicarse los ataques armados poco a poco.

El impacto de este conflicto no se limita solo al aumento dramático de los homicidios. Bandas rivales han extendido la violencia a prácticamente todos los órdenes de la vida social: han atacado casas y negocios, desplazado a familias enteras de sus comunidades, ejecutado ataques contra elementos de seguridad—46 agentes de distintas corporaciones han muerto en el periodo—, y han impuesto restricciones de facto a la movilidad y las actividades nocturnas en ciudades como Culiacán.

La Coparmex Sinaloa estima que más de 35 mil empleos se han perdido como consecuencia directa de la inseguridad y la parálisis económica que provocan los continuos enfrentamientos y amenazas.

¿Qué trama El Mayito Flaco como respuesta a la traición de Los Chapitos? (Anayeli Tapia/Infobae)

La rivalidad abarca rutas del narcotráfico y extorsiones, mientras el temor y la presencia militar redefinen la vida diaria. A 12 meses del conflicto, la ejecución de operadores de ambos bandos ha marcado un debilitamiento en las estructuras criminales.

Estos son algunos de los perfiles clave que han sido asesinados en la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Principales operadores de Los Chapitos abatidos

La ofensiva interna contra el grupo dirigido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera ha resultado especialmente letal para quienes manejaban logística, finanzas y seguridad de la facción.

Reportes indican que desde el primer día del conflicto el 9 de septiembre de 2024 —con la muerte de Juan Carlos, “El Comandante Coco”—, Los Chapitos han perdido piezas clave. El Comandante Coco, líder del grupo Los Ranas y supuesto sucesor del jefe de seguridad asesinado en 2016, fue ultimado ese mismo día en Culiacán durante un enfrentamiento con la facción de Ismael “El Mayito Flaco” Zambada, brazo directo de La Mayiza.

Marco Antonio Sánchez Muñoz, alias "El Bob Esponja", es compadre de "El Piyi". (Captura de pantalla)

En los meses siguientes, el crimen alcanzó a figuras logísticas como Marco Antonio Sánchez Muñoz, “El Bob Esponja”, hallado sin vida en enero de 2025; este presunto operador, compadre de “El Piyi” y encargado del transporte de droga, fue secuestrado y asesinado tras confesar en video su trabajo para Los Chapitos y sus contactos directos.

El debilitamiento de la estructura financiera sucedió con el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, “El Kastor”, operador buscado por agencias estadounidenses, abatido en el Estado de México el 2 de febrero de 2025 por un comando. “El Kastor” estaba acusado de lavar fondos obtenidos del tráfico de fentanilo a través de criptomonedas, y era cuñado del influencer Jesús Miguel Vivanco “El Jasper”, también asesinado ese año.

En el ámbito de los liderazgos de seguridad, Juan Luis Castro Morales, conocido como “El Gavilán”, y Jorge Humberto Figueroa Benítez, “La Perris”, representaron caídas de gran impacto.

Jorge Humberto Figueroa, La Perris, suplicó así ayuda. (X/@hanshal_sm42638|CUARTOSCURO)

“El Gavilán”, asesinado por sus rivales en enero en Culiacán, era jefe de escoltas de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y personaje central de varios narcocorridos de Peso Pluma.

En contraste, “La Perris” fue neutralizado en mayo de 2025 por fuerzas especiales del Ejército Mexicano, luego de filtrar información clave sobre rutas y operadores internos en un intento de salvarse pero que, finalmente, lo llevaron a la muerte.

Otros crímenes destacados fue el de los hermanos Noel Elenes Higuera y Eonofre Valdez Elenes, “El Cofre”, operadores logísticos y financieros del clan de Los Elenes, responsables de rutas y lavado de dinero, asesinados en una emboscada en Culiacán en abril de 2025. Su caída, acompañada del asesinato otro pariente, Jorge Cázarez Elenes, formó parte de una campaña directa para cortar los circuitos transfronterizos de Los Chapitos por parte de La Mayiza.

Personas sancionadas por l Departamento de Tesoro de EEUU (OFAC)

Entre la lista reciente de bajas figura Norberto N, “El 30”, operador financiero identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ejecutado en un enfrentamiento armado al sur de Culiacán el 12 de julio de 2025. Su rol incluía la administración de recursos ilícitos y el manejo de empresas fachada para el lavado de activos.

En el norte de México, las pérdidas han tocado también a jefes tácticos. Eleazar Pulido Landeros, “Delta 10”, líder de Los Deltas y considerado uno de los principales objetivos prioritarios para México y EEUU, fue encontrado muerto en el desierto de Sonora. La fiscalía de ese estado le atribuía homicidios emblemáticos y participación en el asesinato de un exmarine estadounidense.

Personajes asesinados ligados a La Mayiza

La ofensiva ha dejado víctimas también en el círculo de la facción de El Mayo Zambada. El episodio más visible trascendió en febrero de 2025 con la muerte de Marco Ebben, broker holandés y enlace global para la facción de los Zambada en Europa.

Marco Ebben era uno de los narcotraficantes más buscado por la Europol. (Anayeli /Tapia)

Ebben fungía como intermediario clave con mafias internacionales y grupos de Europa del Este, organizando rutas de tráfico de cocaína y armas a través del viejo continente para beneficio de La Mayiza.

Su ejecución en Atizapán, Estado de México, reveló la penetración de la disputa mucho más allá de Sinaloa, pues el extranjero era buscado por Europol y tenía antecedentes penales en varios países, incluía una condena pendiente en Países Bajos.

En el entorno de La Mayiza también se han reportado ataques y asesinatos de operadores locales; sin embargo, la mayoría de los nombres son poco conocidos pues, a diferencia de los operadores de Los Chapitos, éstos guardan perfiles más discretos.

Influencers asesinados

Uno de los aspectos sobresalientes de la ola de ejecuciones es la inclusión de figuras públicas dentro de la lista de víctimas, fenómeno que marcó un cambio en los patrones de violencia tradicionales.

Crédito: Redes sociales

Al menos seis creadores de contenido, músicos y personalidades de redes sociales han caído asesinados tras haber sido ventilados en volantes en Culiacán, señalados explícitamente por su presunta colaboración con Los Chapitos.

Destaca el caso de Camilo Ochoa asesinado en agosto de 2025 en Morelos tras recibir amenazas y protagonizar múltiples polémicas por sus declaraciones en redes sociales.

Su muerte, confirmada por la Fiscalía estatal, se suma a las de Gail Castro —hermano del influencer Markitos Toys—, asesinado en Ensenada; Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”, ultimado en Culiacán; Miguel Vivanco “El Jasper”, encontrado sin vida tras ser reportado como desaparecido; y Juan Carlos “El Chilango”, a quien acribillaron mientras vendía golosinas en un espacio público.

Uno de los casos más ilustrativos del nivel de riesgo es el de Agustín Paúl “El Pinky”, quien confesó en un video antes de morir haber dado información de la ubicación de operadores de Los Chapitos a una célula rival. Su cuerpo fue localizado en una carretera de Culiacán.