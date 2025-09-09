Secretaría del Bienestar destina presupuesto para 38 mil 811 proyectos de pueblos indígenas y afromexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, 07JULIO2025.- Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar durante conferencia en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría del Bienestar informó que, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), 20 mil 522 comunidades indígenas y afromexicanas desarrollan 38 mil 811 proyectos de infraestructura social en el país. Estas iniciativas abarcan urbanización, agua potable, vivienda, electrificación, drenaje, letrinas, salud, alcantarillado y educación.

Según datos oficiales difundidos el 8 de septiembre de 2025, el Gobierno de México asignó de manera directa el presupuesto a las comunidades, quienes definieron las obras por medio de asambleas. Mediante un comunicado, Presidencia dio a conocer que el proceso busca fomentar la toma de decisiones dentro de los propios pueblos originarios y afromexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la meta de su administración contempla el respaldo al conjunto del pueblo mexicano. Destacó que, a través de la reciente reforma, los pueblos originarios y afromexicanos cuentan con reconocimiento como sujetos de derecho en el artículo 2 de la Constitución. “El Gobierno de la República busca apoyar a todos los habitantes de todas las entidades de la República”, ha señalado Sheinbaum durante “Las mañaneras del pueblo”.

La funcionaria federal precisó que 16 millones 323 mil 962 personas en todo el país reciben algún Programa para el Bienestar durante este bimestre, con una inversión social de 92 mil 538,3 millones de pesos. Además, comunicó que entre el 1° y el 31 de octubre se entregarán las Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a más de un millón 980 mil mexicanas de 60 a 64 años.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que las comunidades elegidas ya ejecutan sus proyectos de infraestructura social básica, cuyos avances quedarán a la vista hacia finales de año. Montiel Reyes recalcó la importancia de que los propios beneficiarios gestionen los recursos sin intermediarios. “Los recursos deben de emplearlos ellos, ya tienen su tarjeta y la dispersión realizada, y que no debe de haber intermediarios. Ya ellos eligieron sus obras. Y de lo que se trata es que también esos recursos se inyecten en la comunidad”, sostuvo.

El Gobierno federal resaltó que el programa busca fortalecer la autonomía y la participación comunitaria, asegurando que la inversión impacte directamente en las localidades beneficiadas, según información oficial recogida por Presidencia de la República.

Cabe mencionar que en 2024, en México se aprobaron reformas que reconocen a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho, impulsando su autonomía, protección cultural y acceso directo a recursos para desarrollo e infraestructura.