Claudia Sheinbaum celebra jornada democrática en Argentina

REUTERS/Henry Romero

Al término del día de elecciones en Argentina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió un mensaje para reconocer el proceso democrático de dicho país.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó que el ejercicio democrático en Argentina es un ejemplo para todo el continente.

"Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente“, escribió Claudia Sheinbaum Pardo a través de X.

De acuerdo con los conteos, Fuerza Patria obtuvo mayoría frente a La Libertad avanza.

Fuerza Patria logró una victoria amplia en las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires. El espacio se impuso en la primera y tercera sección electoral, que concentran casi el 60% del padrón provincial, y también lideró en la segunda, cuarta, séptima y octava sección. La Libertad Avanza mantuvo ventaja en la quinta y sexta sección.

La presidenta de México reconoció la jornada electoral como derecho de los pueblos. (Captura de pantalla X/@Claudiashein)

Qué se elige hoy en Argentina

Se elegirán 127 diputados nacionales —la mitad de la Cámara de Diputados— y 24 senadores nacionales, equivalentes a un tercio del Senado.

La provincia de Buenos Aires renovará 35 diputados nacionales, mientras que distritos de menor población, como Tierra del Fuego, solo pondrán en juego dos escaños. El sistema D’Hondt regula la asignación proporcional de bancas, en función de los votos obtenidos por cada lista en cada jurisdicción. La cantidad de escaños a renovar por provincia surge del total asignado, dividido en dos mitades alternas para cada ciclo legislativo.

En el caso del Senado, las 24 bancas en disputa corresponden a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada una de estas jurisdicciones se designarán tres senadores mediante el sistema de mayoría y minoría, lo que garantiza la pluralidad en la representación de la Cámara Alta.

El calendario electoral establece que, salvo en las provincias que optaron por desdoblar sus elecciones, la mayoría del país mantendrá la elección unificada. En estos distritos, además de los cargos legislativos nacionales, se elegirán autoridades provinciales y municipales —como legisladores, intendentes, concejales o representantes municipales— según lo disponga la normativa local. Las provincias de Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán renovarán autoridades locales y nacionales en la misma fecha,