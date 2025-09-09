México

Claudia Sheinbaum celebra jornada democrática en Argentina

La presidenta de México destacó las elecciones de este país de Latinoamérica como “derechos de los pueblos”

Por Mariana L. Martínez

Guardar
REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

Al término del día de elecciones en Argentina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió un mensaje para reconocer el proceso democrático de dicho país.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó que el ejercicio democrático en Argentina es un ejemplo para todo el continente.

"Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente“, escribió Claudia Sheinbaum Pardo a través de X.

De acuerdo con los conteos, Fuerza Patria obtuvo mayoría frente a La Libertad avanza.

Fuerza Patria logró una victoria amplia en las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires. El espacio se impuso en la primera y tercera sección electoral, que concentran casi el 60% del padrón provincial, y también lideró en la segunda, cuarta, séptima y octava sección. La Libertad Avanza mantuvo ventaja en la quinta y sexta sección.

La presidenta de México reconoció
La presidenta de México reconoció la jornada electoral como derecho de los pueblos. (Captura de pantalla X/@Claudiashein)

Qué se elige hoy en Argentina

Se elegirán 127 diputados nacionales —la mitad de la Cámara de Diputados— y 24 senadores nacionales, equivalentes a un tercio del Senado.

La provincia de Buenos Aires renovará 35 diputados nacionales, mientras que distritos de menor población, como Tierra del Fuego, solo pondrán en juego dos escaños. El sistema D’Hondt regula la asignación proporcional de bancas, en función de los votos obtenidos por cada lista en cada jurisdicción. La cantidad de escaños a renovar por provincia surge del total asignado, dividido en dos mitades alternas para cada ciclo legislativo.

En el caso del Senado, las 24 bancas en disputa corresponden a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada una de estas jurisdicciones se designarán tres senadores mediante el sistema de mayoría y minoría, lo que garantiza la pluralidad en la representación de la Cámara Alta.

El calendario electoral establece que, salvo en las provincias que optaron por desdoblar sus elecciones, la mayoría del país mantendrá la elección unificada. En estos distritos, además de los cargos legislativos nacionales, se elegirán autoridades provinciales y municipales —como legisladores, intendentes, concejales o representantes municipales— según lo disponga la normativa local. Las provincias de Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán renovarán autoridades locales y nacionales en la misma fecha,

Temas Relacionados

Buenos AiresClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, defiende al cantante y explota contra Emiliano Aguilar: “Dedícate a trabajar”

La hija de Flor Silvestre sorprendió al intervenir en la discusión familiar, ganándose tanto el apoyo como las críticas de los seguidores de la familia Aguilar

Marcela Rubiales, hermana de Pepe

El Partido Verde asegura que seguirá la alianza con Sheinbaum y Morena

“Nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Castrejón

El Partido Verde asegura que

Así puedes detectar si un medicamento es falso o auténtico, según la COFEPRIS

Autoridades sanitarias destacan la importancia de revisar medidas de seguridad para prevenir la compra de medicinas apócrifas

Así puedes detectar si

Por esta razón deberías comer ajo todos los días

Este alimento es ampliamente valorado tanto por sus propiedades culinarias como por sus beneficios para la salud

Por esta razón deberías comer

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Los agentes de seguridad hallaron más de una tonelada de la droga

Caen dos sujetos con casi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos sujetos con casi

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

Golpe de la Semar a Los Mayos por más de 6 mil mdp tras desmantelamiento de narcolaboratorios de metanfetamina en Durango

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

ENTRETENIMIENTO

Marcela Rubiales, hermana de Pepe

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, defiende al cantante y explota contra Emiliano Aguilar: “Dedícate a trabajar”

Guillermo del Toro habla de su nuevo estilo de vida tras perder 80 kilos: “Bajarle a los tacos”

¿Septiemble? los mejores memes que dejó el temblor de 5.2 que sorprendió a CDMX

Pepillo Origel enfurece ante supuestos maltratos a Silvia Pinal en sus últimos meses: “Lo vas a pagar”

Nicky Jam y Remmy Valenzuela darán el Grito de Independencia en esta alcaldía de CDMX

DEPORTES

A esto se dedicará Canelo

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido