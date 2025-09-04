Secretaría del Bienestar suspende trámites de programas sociales por huracán Lorena en estos estados

Autoridades han compartido que Lorena se ha degradado a Tormenta Tropical. (NOAA via AP)

La Secretaría de Bienestar hizo un llamado a derechohabientes y beneficiarios para resguardarse ante la llegada del huracán Lorena, recomendando seguir todas las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil federales y estatales.

A través de un comunicado emitido el 4 de septiembre de 2025, la dependencia informó que todos los trámites en Sonora y Baja California Sur quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

La secretaria Ariadna Montiel Reyes detalló que la suspensión de actividades responde al objetivo de salvaguardar la seguridad y la integridad física de la población ante el paso del fenómeno meteorológico por las costas de Baja California Sur y Sonora. Destacó que los beneficiarios podrán retomar sus trámites en las delegaciones de Bienestar una vez que las condiciones sean favorables.

La Secretaría comunicó que se irá informando oportunamente sobre la reanudación de servicios en ambos estados. Se aseguró que el pago de programas como Pensión Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacitas y Programa Madres Trabajadoras, correspondiente al bimestre septiembre-octubre está garantizado, y el depósito se realizará de manera regular a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Secretaría del Bienestar suspendió actividades en Sonora y Baja California por el huracán Lorena.

Ariadna Montiel subrayó que los derechohabientes y beneficiarios podrán disponer de sus recursos a partir de la fecha correspondiente. Recomendó evitar salir a la calle durante la contingencia, reiterando que los depósitos estarán disponibles y el pago de las pensiones se encuentra asegurado.

Autoridades atienden afectaciones por Tormenta Tropical Lorena en Baja California Sur

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que el ciclón tropical Lorena se debilitó a tormenta tropical a las 09:00 horas. El centro del fenómeno se ubica a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, en Baja California Sur.

Respecto a las precipitaciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que en Los Cabos se registraron 200 mm del 2 al 3 de septiembre y 57 mm del 3 al 4 de septiembre; en La Paz, 91 mm y 47 mm respectivamente; y en Mulegé, 29 mm entre el 3 y 4 de septiembre. Hasta el momento, no se han reportado daños mayores ni personas fallecidas o lesionadas.

Respecto a los efectos, se presentaron los siguientes, en el municipio de Los Cabos:

Un deslizamiento de tierra en la carretera transpeninsular a la altura de Costa Azul en el km 28+500 en sentido a San José del Cabo.

Incremento en los niveles de los arroyos San José Viejo, El Limón y Arroyo Seco.

Se registró la caída de tres árboles.

50 vehículos varados.

3 viviendas de material endeble arrastradas por la corriente y cinco viviendas con ingreso de agua.

Se reportaron encharcamientos viales y cortes de energía eléctrica que ya fueron restablecidos.

De manera preventiva se mantienen activos ocho refugios temporales con 253 personas albergadas.

En el municipio de La Paz:

Se presentó un deslizamiento de tierra en la carretera a Los Barriles en el km 112 y se realizó el rescate oportuno de cinco personas que quedaron atrapadas en vehículos varados.

Encharcamientos en vialidades.

Al momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas en ningún municipio.

En el municipio de Comondú:

Se llevaron a cabo trabajos de reforzamiento en bordos y pasos de agua para reducir el riesgo de inundaciones.

Se reporta el resguardo de 17 embarcaciones.

La red vial se mantiene sin afectaciones.

Se cuentan con 8 refugios temporales activos, en donde se albergan 45 personas.