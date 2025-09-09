Gaba: el suplemento poco conocido que reduce la ansiedad y combate el estrés

Su presentación en gomitas puede ser una forma fácil de consumirlas para obtener sus beneficios. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suplemento GABA es un producto que contiene ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor que se encuentra de forma natural en el cerebro humano.

El GABA cumple la función de inhibir la actividad neuronal, ayudando a mantener el equilibrio entre la excitación y la relajación en el sistema nervioso central.

Este suplemento se comercializa con el objetivo de favorecer la relajación, mejorar la calidad del sueño y reducir la sensación de ansiedad o estrés y ha comenzado a ganar popularidad debido a los efectos positivos que reporta para lograr estos beneficios, particularmente la reducción del estrés.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son sus beneficios y cuál puede ser la mejor manera de incluirlos en tus hábitos de salud para obtener sus beneficios.

Este suplemento puede encontrarse en pastillas, polvo e incluso en gomitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles pueden ser los beneficios de los suplementos GABA

Como mencionamos antes, a los suplementos de GABA se les atribuyen diversos beneficios para la salud, entre los cuales destacan los siguientes:

Promueve la relajación y sensación de calma.

Puede ayudar a reducir síntomas leves de ansiedad y estrés.

Se asocia con una mejora en la calidad del sueño y la conciliación del mismo.

Puede contribuir a disminuir la tensión muscular.

Algunos usuarios reportan menor fatiga y mejor manejo emocional ante situaciones demandantes.

Existen estudios preliminares que sugieren una posible influencia positiva en la función inmunológica.

Su consumo ha demostrado ser efectivo para combatir el estrés debido a que la GABA es un inhibidor de estímulos nerviosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se recomienda tomar suplementos de GABA y cual es la dosis recomendada

La forma de tomar suplementos de GABA y la dosis recomendada puede variar según el fabricante, la presentación y las necesidades individuales.

Si bien no existe una dosis estandarizada universalmente aceptada, en general, las presentaciones comerciales de GABA suelen indicar dosis diarias entre 100 y 750 miligramos, administradas una o dos veces al día.

Muchas personas los toman por la noche, ya que suelen asociarse con efectos relajantes y apoyo al sueño.

Algunas recomendaciones generales para el consumo de suplementos de GABA son los siguientes:

Seguir siempre las instrucciones indicadas por el fabricante o profesional de la salud.

Empezar con la dosis más baja y observar la respuesta individual.

Evitar combinar GABA con otros suplementos o medicamentos sedantes sin la orientación de un médico.

No se recomienda el uso prolongado sin control profesional.

En caso de embarazo, lactancia o problemas médicos preexistentes, consultar antes con un especialista.

Debido a que se trata de un suplemento relativamente reciente en el mercado, es importante mencionar que la supervisión médica es fundamental para determinar la conveniencia, la dosis y la duración del uso de suplementos de GABA.

Además, en personas que toman medicamentos para el sistema nervioso o presentan trastornos neurológicos o psiquiátricos, su uso debe hacerse bajo estricta supervisión médica.