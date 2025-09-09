Gaba: el suplemento poco conocido que reduce la ansiedad y combate el estrés

El suplemento GABA es un producto que contiene ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor que se encuentra de forma natural en el cerebro humano.
El GABA cumple la función de inhibir la actividad neuronal, ayudando a mantener el equilibrio entre la excitación y la relajación en el sistema nervioso central.
Este suplemento se comercializa con el objetivo de favorecer la relajación, mejorar la calidad del sueño y reducir la sensación de ansiedad o estrés y ha comenzado a ganar popularidad debido a los efectos positivos que reporta para lograr estos beneficios, particularmente la reducción del estrés.
Es por eso que aquí te contamos cuáles son sus beneficios y cuál puede ser la mejor manera de incluirlos en tus hábitos de salud para obtener sus beneficios.
Cuáles pueden ser los beneficios de los suplementos GABA
Como mencionamos antes, a los suplementos de GABA se les atribuyen diversos beneficios para la salud, entre los cuales destacan los siguientes:
- Promueve la relajación y sensación de calma.
- Puede ayudar a reducir síntomas leves de ansiedad y estrés.
- Se asocia con una mejora en la calidad del sueño y la conciliación del mismo.
- Puede contribuir a disminuir la tensión muscular.
- Algunos usuarios reportan menor fatiga y mejor manejo emocional ante situaciones demandantes.
- Existen estudios preliminares que sugieren una posible influencia positiva en la función inmunológica.
Cómo se recomienda tomar suplementos de GABA y cual es la dosis recomendada
La forma de tomar suplementos de GABA y la dosis recomendada puede variar según el fabricante, la presentación y las necesidades individuales.
Si bien no existe una dosis estandarizada universalmente aceptada, en general, las presentaciones comerciales de GABA suelen indicar dosis diarias entre 100 y 750 miligramos, administradas una o dos veces al día.
Muchas personas los toman por la noche, ya que suelen asociarse con efectos relajantes y apoyo al sueño.
Algunas recomendaciones generales para el consumo de suplementos de GABA son los siguientes:
- Seguir siempre las instrucciones indicadas por el fabricante o profesional de la salud.
- Empezar con la dosis más baja y observar la respuesta individual.
- Evitar combinar GABA con otros suplementos o medicamentos sedantes sin la orientación de un médico.
- No se recomienda el uso prolongado sin control profesional.
- En caso de embarazo, lactancia o problemas médicos preexistentes, consultar antes con un especialista.
Debido a que se trata de un suplemento relativamente reciente en el mercado, es importante mencionar que la supervisión médica es fundamental para determinar la conveniencia, la dosis y la duración del uso de suplementos de GABA.
Además, en personas que toman medicamentos para el sistema nervioso o presentan trastornos neurológicos o psiquiátricos, su uso debe hacerse bajo estricta supervisión médica.