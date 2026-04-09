Roberto Velasco agradece a Claudia Sheinbaum por nombramiento como nuevo titular de la SRE

Roberto Velasco, el nuevo titular de la SRE, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el recién nombramiento. (Fotos: X/@r_velascoa/Presidencia)

Tras la aprobación del nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este 8 de abril, el nuevo secretario usó sus redes sociales para agradecer la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la ratificación en el Senado de la República, pese a las posturas en contra:

“Sumamente honrado y agradecido con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la confianza y la distinción que deposita en mí para nombrarme como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De igual manera, a las y los senadores por su respaldo y con quienes dialogué respetuosa y ampliamente los últimos dos días”.

Nuevo titular de la SRE mantiene objetivos fijos

Velasco Álvarez reiteró lo sostenido durante su comparecencia en la Cámara Alta, donde comentó que el orden internacional ha dejado de responder a las demandas del mundo, razón por la que México, es “uno de los artífices de las instituciones y normas internacionales que deben evolucionar y contamos con la absoluta determinación para contribuir al diseño del futuro”.

La construcción de una prosperidad compartida requiere establecer condiciones internacionales que favorezcan el crecimiento económico, impulsen la generación de empleo y contribuyan a la reducción de la pobreza, desde la perspectiva del nuevo titular la función de la diplomacia es poner estos objetivos al servicio de la población.

La resolución parlamentaria sigue la salida del anterior secretario por razones de salud, luego de que el nuevo titular presentó su postura ante la comisión senatorial encargada del análisis de asuntos diplomáticos. (Captura de pantalla)

Entre las principales acciones a impulsar por parte de Velasco, están:

Priorizará la atención a los millones de mexicanas y mexicanos que viven, trabajan y construyen su vida fuera del país. Reforzará una estrategia integral para ofrecer servicios consulares ágiles y dignos. Buscará que la atención a mexicanos en el exterior esté a la altura de lo que representan para la nación. Promoverá relaciones de amistad y cooperación con todos los países y regiones del mundo. Garantizará que México tenga presencia activa y voz propia en el ámbito internacional. Impulsará acciones diplomáticas orientadas al bienestar del pueblo mexicano, tanto dentro como fuera del país. Mantendrá el diálogo como elemento central de la diplomacia mexicana. Sostendrá canales abiertos de comunicación entre la Cancillería y la sociedad. Afirmará el compromiso de que la SRE siga siendo motivo de orgullo nacional. Basará su labor diplomática en la convicción política de que el diálogo es fundamental para las relaciones exteriores.

Por esta razón Juan Ramón de la Fuente dejó el cargo

Juan Ramón de la Fuente deja la Secretaría de Relaciones Exteriores por motivos de salud, se reincorporará al gabinete de Claudia Sheinbaum tras su recuperación. (Crédito: Claudia Sheinbaum)

El pasado 1 de abril, a través de un video la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Juan Ramón de la Fuente, confirmando que Velasco Álvarez sería la propuesta presentada al Senado para su ratificación.

La mandataria adelantó que la decisión se debía a motivos de salud, reiterando que De la Fuente se podría reincorporar en un futuro: “Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación,se reincorporará con nosotros en otra tarea”.

Cabe destacar que “un dolor de espalda” fue el que derivó en la salida del excanciller.