México

Roberto Velasco agradece a Claudia Sheinbaum por nombramiento como nuevo titular de la SRE

La designación en el Senado de la República se dio con votos en contra del PRI y el PAN

Guardar
Roberto Velasco, el nuevo titular de la SRE, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el recién nombramiento. (Fotos: X/@r_velascoa/Presidencia)
Roberto Velasco, el nuevo titular de la SRE, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el recién nombramiento. (Fotos: X/@r_velascoa/Presidencia)

Tras la aprobación del nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este 8 de abril, el nuevo secretario usó sus redes sociales para agradecer la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la ratificación en el Senado de la República, pese a las posturas en contra:

“Sumamente honrado y agradecido con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la confianza y la distinción que deposita en mí para nombrarme como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De igual manera, a las y los senadores por su respaldo y con quienes dialogué respetuosa y ampliamente los últimos dos días”.

Nuevo titular de la SRE mantiene objetivos fijos

Velasco Álvarez reiteró lo sostenido durante su comparecencia en la Cámara Alta, donde comentó que el orden internacional ha dejado de responder a las demandas del mundo, razón por la que México, es “uno de los artífices de las instituciones y normas internacionales que deben evolucionar y contamos con la absoluta determinación para contribuir al diseño del futuro”.

La construcción de una prosperidad compartida requiere establecer condiciones internacionales que favorezcan el crecimiento económico, impulsen la generación de empleo y contribuyan a la reducción de la pobreza, desde la perspectiva del nuevo titular la función de la diplomacia es poner estos objetivos al servicio de la población.

La resolución parlamentaria sigue la salida del anterior secretario por razones de salud, luego de que el nuevo titular presentó su postura ante la comisión senatorial encargada del análisis de asuntos diplomáticos. (Captura de pantalla)
La resolución parlamentaria sigue la salida del anterior secretario por razones de salud, luego de que el nuevo titular presentó su postura ante la comisión senatorial encargada del análisis de asuntos diplomáticos. (Captura de pantalla)

Entre las principales acciones a impulsar por parte de Velasco, están:

  1. Priorizará la atención a los millones de mexicanas y mexicanos que viven, trabajan y construyen su vida fuera del país.
  2. Reforzará una estrategia integral para ofrecer servicios consulares ágiles y dignos.
  3. Buscará que la atención a mexicanos en el exterior esté a la altura de lo que representan para la nación.
  4. Promoverá relaciones de amistad y cooperación con todos los países y regiones del mundo.
  5. Garantizará que México tenga presencia activa y voz propia en el ámbito internacional.
  6. Impulsará acciones diplomáticas orientadas al bienestar del pueblo mexicano, tanto dentro como fuera del país.
  7. Mantendrá el diálogo como elemento central de la diplomacia mexicana.
  8. Sostendrá canales abiertos de comunicación entre la Cancillería y la sociedad.
  9. Afirmará el compromiso de que la SRE siga siendo motivo de orgullo nacional.
  10. Basará su labor diplomática en la convicción política de que el diálogo es fundamental para las relaciones exteriores.

Por esta razón Juan Ramón de la Fuente dejó el cargo

Juan Ramón de la Fuente deja la Secretaría de Relaciones Exteriores por motivos de salud, se reincorporará al gabinete de Claudia Sheinbaum tras su recuperación. (Crédito: Claudia Sheinbaum)

El pasado 1 de abril, a través de un video la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Juan Ramón de la Fuente, confirmando que Velasco Álvarez sería la propuesta presentada al Senado para su ratificación.

La mandataria adelantó que la decisión se debía a motivos de salud, reiterando que De la Fuente se podría reincorporar en un futuro: “Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación,se reincorporará con nosotros en otra tarea”.

Cabe destacar que “un dolor de espalda” fue el que derivó en la salida del excanciller.

Temas Relacionados

Roberto VelascoClaudia SheinbaumSREPRIPANMorenaMCPTPVEMSenado de la RepúblicaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 8 de abril de 2026

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 8 de abril de 2026

Suprema Corte determina que el peculado puede no ser perseguido luego de cierto tiempo

El órgano judicial sostiene que no deben admitirse acciones penales perpetuas por desvío de recursos

Suprema Corte determina que el peculado puede no ser perseguido luego de cierto tiempo

Temporada 3 de Euphoria llega por fin: fecha y horario de estreno en México del primer capítulo

La controvertida serie de televisión vuelve tras años de espera de los fans

Temporada 3 de Euphoria llega por fin: fecha y horario de estreno en México del primer capítulo

El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

El cuerpo técnico enfrentará el reto de ajustar sus planes para mantener la competitividad en un torneo que reunirá a los equipos más fuertes del mundo

El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

Armada y en pijama: así fue detenida Doña Micaela tras dispararle a un hombre que peleaba con su hijo en la CDMX

A la señora de 63 años le aseguraron un revolver con 5 cartuchos útiles y el casquillo del que accionó

Armada y en pijama: así fue detenida Doña Micaela tras dispararle a un hombre que peleaba con su hijo en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Temporada 3 de Euphoria llega por fin: fecha y horario de estreno en México del primer capítulo

Temporada 3 de Euphoria llega por fin: fecha y horario de estreno en México del primer capítulo

Linet Puente estalla ante críticas por supuesto apoyo a El Patrón en La Granja VIP

Odisseo conquista EEUU y ahora apunta al Festival Sonorama en CDMX

Quién es el Mago Jaime, el integrante de En Familia con Chabelo que ahora vende en tianguis

Exatlón México: quién gana la primera supervivencia hoy 8 de abril

DEPORTES

El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos