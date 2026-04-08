Exatlón México: quién gana la primera supervivencia hoy 8 de abril

La competencia dentro de Exatlón México llega a un punto decisivo con la disputa de la primera supervivencia y la medalla varonil, dos premios que pueden cambiar la estrategia de los equipos a solo semanas del final de la temporada.
Los rumores y spoilers han comenzado a circular, alimentando la expectativa entre los seguidores del reality.
Spoilers: quién gana la primera supervivencia según rumores
Los pronósticos de la jornada han generado debate entre los seguidores.
Algunas versiones apuntan a que los Azules han mostrado mejor rendimiento en los últimos días, lo que los coloca como favoritos para mantener a sus integrantes a salvo.
Otras fuentes, sin embargo, sostienen que los Rojos podrían sorprender y quedarse con la ventaja estratégica.
En la jornada del 8 de abril de 2026, la expectativa es alta, ya que la victoria en la primera supervivencia definirá qué equipo tendrá que exponer a una de sus mujeres al riesgo de eliminación, alterando la moral y la estrategia para el resto de la semana.
Quiénes siguen en Exatlón México
Equipo rojo:
- Mati Álvarez
- Mario Osuna
- Paulette Gallardo
- Humberto Noriega
- Karol Rojas
- Benyamin Saracho
Equipo azul:
- Evelyn Guijarro
- Alexis Vargas
- Valery Carranza
- Katia Gallegos
- Adrián Leo
Dónde y cuándo ver Exatlón México
- Televisión abierta: Canal Azteca Uno
- En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
- App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
- YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
Horarios de transmisión:
- Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
- Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas
Qué implica la supervivencia en Exatlón México
En el reality, la “supervivencia” es una prueba crucial que determina qué equipo mantiene a todos sus integrantes a salvo y cuál se ve obligado a poner en riesgo a una de sus figuras para la eliminación.
Ganar este duelo significa asegurar la permanencia de los compañeros y fortalecer el ánimo grupal.
En la primera supervivencia de la semana, las mujeres son quienes enfrentan la amenaza de eliminación, lo que añade tensión a cada enfrentamiento.
Los atletas deben demostrar no solo habilidad física, sino también fortaleza mental para soportar la presión y evitar que su equipo pierda integrantes en la recta final de la competencia.
Participantes y dinámica de la primera supervivencia
- Dos equipos en contienda: el equipo rojo y el equipo azul.
- En la semana 28, los rojos cuentan con Mati Álvarez, Mario Osuna, Paulette Galardo, Humberto Noriega, Karol Rojas y Benyamin Saracho.
- Los azules alinean a Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Alexis Vargas, Valery Carranza, Katia Gallegos y Adrián Leo.
- La dinámica enfrenta a ambos equipos en una serie de pruebas físicas y de puntería; el equipo ganador obtiene la “salvación” y evita que sus mujeres sean enviadas al duelo de eliminación.
- La presión recae sobre las atletas femeninas, ya que una derrota implica exponer a una de ellas a dejar la competencia.