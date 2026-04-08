Exatlón México: quién gana la primera supervivencia hoy 8 de abril

Aparentemente el equipo azul resultaría victorioso en la primera supervivencia (FB/ExatlonMX)

La competencia dentro de Exatlón México llega a un punto decisivo con la disputa de la primera supervivencia y la medalla varonil, dos premios que pueden cambiar la estrategia de los equipos a solo semanas del final de la temporada.

Los rumores y spoilers han comenzado a circular, alimentando la expectativa entre los seguidores del reality.

Spoilers: quién gana la primera supervivencia según rumores

Los pronósticos de la jornada han generado debate entre los seguidores.

Algunas versiones apuntan a que los Azules han mostrado mejor rendimiento en los últimos días, lo que los coloca como favoritos para mantener a sus integrantes a salvo.

La medalla varonil también está en juego este miércoles (FB/Exatlon Mexico)

Otras fuentes, sin embargo, sostienen que los Rojos podrían sorprender y quedarse con la ventaja estratégica.

En la jornada del 8 de abril de 2026, la expectativa es alta, ya que la victoria en la primera supervivencia definirá qué equipo tendrá que exponer a una de sus mujeres al riesgo de eliminación, alterando la moral y la estrategia para el resto de la semana.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Karol Rojas

Benyamin Saracho

En un emocionante circuito, los atletas de Exatlón México compiten con gran intensidad, revelando que el equipo azul gana la primera prueba de supervivencia de la temporada. (FB/ExatlonMX)

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Qué implica la supervivencia en Exatlón México

En el reality, la “supervivencia” es una prueba crucial que determina qué equipo mantiene a todos sus integrantes a salvo y cuál se ve obligado a poner en riesgo a una de sus figuras para la eliminación.

Ganar este duelo significa asegurar la permanencia de los compañeros y fortalecer el ánimo grupal.

En la primera supervivencia de la semana, las mujeres son quienes enfrentan la amenaza de eliminación, lo que añade tensión a cada enfrentamiento.

Los seis integrantes del equipo azul de Exatlón México, identificados por sus nombres, posan con determinación en el set de competencia al aire libre. (ExatlónMX)

Los atletas deben demostrar no solo habilidad física, sino también fortaleza mental para soportar la presión y evitar que su equipo pierda integrantes en la recta final de la competencia.

Participantes y dinámica de la primera supervivencia

Dos equipos en contienda: el equipo rojo y el equipo azul .

En la semana 28, los rojos cuentan con Mati Álvarez, Mario Osuna, Paulette Galardo, Humberto Noriega, Karol Rojas y Benyamin Saracho.

Los azules alinean a Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Alexis Vargas, Valery Carranza, Katia Gallegos y Adrián Leo.

La dinámica enfrenta a ambos equipos en una serie de pruebas físicas y de puntería; el equipo ganador obtiene la “salvación” y evita que sus mujeres sean enviadas al duelo de eliminación.

La presión recae sobre las atletas femeninas, ya que una derrota implica exponer a una de ellas a dejar la competencia.