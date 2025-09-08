México

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

El polémico youtuber además despotricó en contra de Arath de la Torre, Gala Montes y más

Por Marco Ruiz

La reciente eliminación de Facundo en la sexta gala de La Casa de los Famosos México detonó reacciones tanto dentro del medio como en redes sociales. Uno de los pronunciamientos más comentados fue el de Adrián Marcelo, quien reavivó las críticas al entorno de Televisa al compartir un mensaje que subió el tono del debate.

La frase publicada y reposteada en su cuenta de X, antes Twitter, sentenció: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”, apuntando directamente a la ausencia de respaldo hacia el conductor eliminado.

La eliminación que dividió opiniones: Adrián Marcelo reacciona a La Casa de los Famosos México 3

La noche del domingo 7 de septiembre, cuatro nominados se disputaron su permanencia en el reality transmitido por Televisa. La sexta gala, conducida por Galilea Montijo, estuvo marcada por un ambiente de tensión y cambios de estrategia tras la dinámica de “robo de salvación”, donde Elaine Haro rescató a Abelito y redujo los posibles eliminados. El público tuvo la última palabra y las votaciones definieron que Facundo abandonaría el programa después de 43 días de competencia.

De acuerdo con información difundida por Infobae, la eliminación de Facundo sorprendió tanto al público como a los propios habitantes de la casa. El conductor mostró compostura tras escuchar el resultado y, desde el foro, declaró: “Siento que estoy en un sueño”.

Además, aprovechó la oportunidad para dirigirse a sus compañeros y expresó: “Es una locura despertar de este sueño que estábamos allá adentro, los voy a extrañar, echen desmadre y que sean felices”.

‘Apoyo virtual’ y acusaciones al medio: que compartió Adrián Marcelo sobre salida de Facundo

Pocas horas después de su salida, la reacción de Adrián Marcelo cobró fuerza en redes sociales. El presentador regió la conversación al compartir y respaldar un mensaje que cuestionaba el apoyo recibido por Facundo de parte de figuras como Arath de la Torre (“Llorath”), Gala Montes (“la Gula”), así como de los compañeros del programa Hoy y de su círculo profesional inmediato.

El texto criticaba directamente que “nadie metió las manos por él, solo su familia”, y remataba: “De eso hablaba Adrián Marcelo cuando decía que Televisa y toda la gente de ese medio es pura do”.

Tras la salida de Facundo, la división entre los bandos de la casa se profundizó. El llamado Cuarto Día reaccionó con sorpresa ante la pérdida de uno de sus integrantes, mientras otros habitantes, entre ellos Aarón Mercury, celebraron su continuidad en la competencia.

