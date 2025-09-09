Christian Nodal reta a las protestas que buscan cancelar su show en Morelia

Christian Nodal cantará en la celebración de la Independencia de México en Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Las protestas de un sector de la ciudadanía no han impedido que Christian Nodal confirme su presentación el próximo 15 de septiembre en el centro histórico de Morelia, Michoacán, como parte de las celebraciones del Grito de Independencia.

A pesar de la presión ejercida por habitantes que solicitan la cancelación del evento, el cantante mantiene su compromiso con el concierto, en medio de una controversia que involucra aspectos de su vida personal y profesional.

La petición para suspender la presentación surgió después de que residentes de Michoacán calificaran al artista de “mal padre”, un señalamiento que se suma a los recientes escándalos que han rodeado su carrera.

Estas críticas motivaron una campaña ciudadana para impedir que el espectáculo se lleve a cabo en una de las fechas más emblemáticas del calendario nacional.

¿Cómo reaccionó Nodal a la petición de no presentarse?

Ante la ola de protestas, Nodal respondió a través de sus redes sociales. En dos historias publicadas en Instagram, el cantante promocionó su concierto en Morelia y confirmó que, a pesar de las peticiones, el evento sigue en pie.

En una de las publicaciones, se le observa preparando una carne asada en su casa, mientras suena de fondo la canción “Collar”, de Carlos Ares, lo que refuerza una actitud despreocupada frente a las críticas y solicitudes de cancelación.

(Instagram)

La confirmación de la presentación tras el Grito de Independencia despeja cualquier duda sobre la postura del artista. Nodal reiteró, mediante sus mensajes en redes, que el evento se realizará tal como estaba previsto, sin que las protestas hayan modificado sus planes.

El contexto de polémica no es exclusivo de Nodal. Otros exponentes del regional mexicano, como Ángela Aguilar, también han enfrentado dificultades recientes.

(IG)

Aguilar, de 21 años, canceló seis fechas de su gira en Estados Unidos, mientras que la familia Aguilar ha visto afectada la asistencia a sus conciertos debido a escándalos mediáticos.

En este escenario, la familia Aguilar ha optado por ofrecer entradas en modalidad dos por uno para sus espectáculos.

(Captura de pantalla YouTube)

¿Qué dijo el gobernador de Michoacán sobre el concierto?

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que Christian Nodal actuará en el concierto del Grito de Independencia en Morelia, pese a una campaña en Change.org que superó 37.000 firmas para exigir la cancelación del espectáculo.

En redes sociales, surgieron llamados a protestar durante el evento, con participantes que planean asistir con jitomates y huevos para manifestar su rechazo al cantante.

La petición, impulsada por la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) y otros colectivos, argumenta que Nodal enfrenta acusaciones de violencia vicaria y problemas legales por la custodia de su hija con la artista argentina Cazzu.

(Facebook: Gobierno de Michoacán)

Durante su rueda de prensa semanal, Ramírez Bedolla evitó pronunciarse sobre la vida personal del artista y afirmó que no se involucra en temas de “farándula”. El gobernador aseguró:

“Se va a respetar la libertad de expresión de quienes no están de acuerdo con la presencia del artista”.

Además, pidió evitar cualquier tipo de violencia y subrayó que el objetivo es “la recuperación de los espacios públicos para las familias, para los jóvenes, para que vuelva la alegría”.

El mandatario explicó que la invitación a Nodal busca ofrecer géneros musicales variados en las celebraciones patrias y no pretende hacer alusión a delitos ni fomentar violencia. T

ambién advirtió sobre la proliferación de acusaciones en redes sociales, sugiriendo escepticismo ante posibles noticias manipuladas con inteligencia artificial: “Uno no sabe lo que está pasando en el mundo artístico... y cuando checas bien, te das cuenta que es inteligencia artificial”.

La presentación de Christian Nodal está prevista junto a la Catedral de Morelia, sobre la avenida Madero, y se espera la asistencia de miles de personas en el centro histórico durante los festejos por el aniversario de la Independencia de México.