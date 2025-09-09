México

Adiós sequía en Nuevo León: presas cerca de su máximo nivel

El nivel de la presa La Boca superó el 100 % de su capacidad, por lo que Conagua inició el desfogue de 50 metros cúbicos por segundo

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La presa La Boca en
La presa La Boca en el estado de Nuevo León es una de las más importantes fuentes de agua para la zona metropolitana de Monterrey (Conagua)

El estado de Nuevo León, una entidad habitualmente golpeada por la sequía, vive una de sus mejores temporadas de lluvias, pues las precipitaciones han ayudado a elevar en este 2025 el nivel de sus principales presas.

La presa La Boca, uno de los embalses más emblemáticos de la zona aledaña a la ciudad de Monterrey alcanzó los 44.793 hm³, cifra que representa el 105% de su capacidad total (42.66 hm³).

Estamos la presa de La Boca, que ya está en 105% de su capacidad. Tendremos que abrir la cortina para desfogar y evitar que el agua afecte comercios y viviendas que se encuentran cerca de la presa. Afortunadamente toda el agua que salga se va a El Cuchillo, y no se pierde ninguna gota de agua”, resaltó el gobernador.

El agua excedente fue canalizada
El agua excedente fue canalizada hacia la presa El Cuchillo. FOTO: Agua y Drenaje de Monterrey

Que el embalse haya superado el nivel máximo permitido ha obligado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a implementar un desfogue controlado y así evitar que nuevas precipitaciones terminen por debordar el embalse.

Este lunes 8 de septiembre, Conagua llevó a cabo el desfogue de 50 metros cúbicos por segundo. El agua fue trasvasada a la presa El Cuchillo, con mayor capacidad de almacenamiento.

Lluvias en Nuevo León aumentan el nivel de los ríos

Las abundantes precipitaciones que continúan en la región impulsan el aumento en los niveles de varias presas en la entidad.

Cerro Prieto alcanza un 90% de su capacidad, La Presa León permanece cerca del 30%, y El Cuchillo presenta un 71% de llenado, razón por la cual ha recibido el exceso de La Boca.

El Gobernador de Nuevo Leon en la presa de la Boca Crédito: (X/@samuel_garcias)

Samuel García, gobernador de Nuevo León, supervisó este lunes la apertura de las compuertas de la Presa La Boca para liberar el exceso de agua tras las lluvias que elevaron el embalse por encima del 100 % de su capacidad, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El mandatario estatal destacó que la operación busca mantener el nivel de La Boca alrededor del 95 %, pero sin superar el máximo permitido, gracias a un sistema hidráulico que permite el control permanente del embalse.

García subrayó que el agua liberada, a razón de 50 metros cúbicos por segundo, se traslada directamente a la Presa El Cuchillo.

“Vamos a abrir la compuerta, pero decirles que toda esta agua va a El Cuchillo, no se pierde ni una gota y es control aquí del vaso de la presa”.

El gobernador y Erik Cavazos, director de Protección Civil, recorrieron la región citrícola para inspeccionar los ríos Blanquillo, Ramos y Pilón, ante la previsión de más escurrimientos y con el objetivo de evitar incidentes.

García pidió a la población atender las recomendaciones de Protección Civil, como permanecer en casa si no es indispensable salir y mantenerse informados por los canales oficiales, ya que se esperan más lluvias en los próximos días.

Temas Relacionados

ConaguaNuevo LeónSequíamexico-noticias

Más Noticias

Burrita Burrona explota contra producción de La Casa de los Famosos México por excluir a Turbulence: “El cochinero que hacen”

La creadora de contenido Momo Guzmán, mejor conocida como Burrita Burrona, no se guardó nada y denunció públicamente el trato desigual que recibió junto a su compañera Turbulence Queen en el famoso reality show

Burrita Burrona explota contra producción

Cuáles eran los señalamientos contra el capitán de la Marina hallado sin vida en Altamira, Tamaulipas

Su nombre aparece en un testimonio en el contexto de las investigaciones por huachicol fiscal

Cuáles eran los señalamientos contra

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado de los vuelos en

Embajador de EEUU destaca que Trump ha hablado con Sheinbaum “más que con cualquier otro líder”

El ministro destaca también colaboración histórica entre ambos países

Embajador de EEUU destaca que

Cuáles son los suplementos que no se absorben bien si tomas café y cómo prevenirlo

Pocas personas saben que esta bebida puede interferir con al absorción de diversos nutrientes

Cuáles son los suplementos que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles eran los señalamientos contra

Cuáles eran los señalamientos contra el capitán de la Marina hallado sin vida en Altamira, Tamaulipas

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

Golpe de la Semar a Los Mayos por más de 6 mil mdp tras desmantelamiento de narcolaboratorios de metanfetamina en Durango

ENTRETENIMIENTO

Burrita Burrona explota contra producción

Burrita Burrona explota contra producción de La Casa de los Famosos México por excluir a Turbulence: “El cochinero que hacen”

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, defiende al cantante y explota contra Emiliano Aguilar: “Dedícate a trabajar”

Guillermo del Toro habla de su nuevo estilo de vida tras perder 80 kilos: “Bajarle a los tacos”

¿Septiemble? los mejores memes que dejó el temblor de 5.2 que sorprendió a CDMX

Pepillo Origel enfurece ante supuestos maltratos a Silvia Pinal en sus últimos meses: “Lo vas a pagar”

DEPORTES

Edson Álvarez no jugará en

Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur por lesión; así lo explicó Javier Aguirre

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez