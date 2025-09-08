México

Sheinbaum reacciona a la separación del Partido Verde de Morena: “Le corresponde al partido definir sus alianzas para el 2027”

La coalición entre Morena, PVEM y PRD ha impulsado reformas y avances en la vida pública, según la presidenta

Por Merary Nuñez

Sheinbaum afirma que la definición
Sheinbaum afirma que la definición de alianzas para 2027 corresponde exclusivamente a Morena y no a la presidencia.|CRÉDITO: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a las recientes declaraciones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que analiza la posibilidad de romper su alianza con Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Esto a partir de una pregunta que la prensa le realizó a la mandataria, donde le precisaron que dirigentes del PVEM consideran que cuentan con figuras propias con potencial competitivo para las gubernaturas en disputa para ese año.

Por su parte, el senador Luis Melgar afirmó que en Morena “hay ratas”, y señaló directamente al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, así como al grupo político de Tabasco liderado por el senador Adán Augusto López.

Cuestionada por la prensa sobre la postura del Partido Verde, Sheinbaum declaró: “Le corresponde a Morena definir sus alianzas para el 2027”.

La mandataria negó tener responsabilidad en las decisiones de Morena. En cambio, destacó el trabajo colaborativo de la coalición con la que se lanzó a su candidatura presidencial, los partidos PVEM, Morena y Partido Revolucionario (PRD):

“Han estado votando juntos en el Congreso y eso es muy bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país”, afirmó Sheinbaum.

Información en proceso...

