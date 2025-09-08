México

Pensión Mujeres del Bienestar: conoce la fecha de entrega de tarjetas y de cobro

El apoyo económico es de 3 mil pesos bimestrales

Por Merary Nuñez

Guardar

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó acerca de las fechas para el pago del apoyo económico “Pensión Mujeres Bienestar”.

Esto durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este lunes 8 de septiembre. Montiel destacó que más de 1 millón de mujeres actualmente es beneficiaria.

Para las mujeres que realizaron su registro para recibir esta pensión, la entrega de tarjetas se realizará todo el mes de octubre, desde el próximo miércoles 1 hasta el viernes 31 de este mes.

¿Cómo se notificará?

La funcionaria precisó que más de 1 millón de mujeres recibirán su tarjeta para cobrar la “Pensión Mujeres Bienestar”.

Información en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumApoyos económicosPensión mujeres del bienestarSecretaría del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

El polémico youtuber además despotricó en contra de Arath de la Torre, Gala Montes y más

Adrián Marcelo le manda polémico

Inicio del curso escolar: recomendaciones de la RAE para empezar sin faltas de ortografía

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Inicio del curso escolar: recomendaciones

“No va a faltar recurso para apoyar a nuestros hermanos”: Sheinbaum sobre personas migrantes en EEUU

Ante el posible aumento de presupuesto y presencia de autoridades estadounidenses, la presidenta afirmó que los consulados recibirán recursos para atender a los connacionales

“No va a faltar recurso

“Súper peso” tumba al dólar previo a la presentación del Paquete Económico 2026

Malos datos económicos en Estados Unidos provocaron que la moneda mexicana comenzara la semana al alza

“Súper peso” tumba al dólar

“Indigente”: Laisha Wilkins lanza dardo contra Fernández Noroña mientras señala persecución del Tribunal Electoral

En junio, la conductora reveló que fue notificada por el TEPJF de una investigación en su contra por sus críticas a una funcionaria pública

“Indigente”: Laisha Wilkins lanza dardo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum promete cero impunidad tras

Sheinbaum promete cero impunidad tras caída de red de huachicol fiscal en Tamaulipas

Suman 13 desaparecidos en Amozoc tras presunta falsa oferta de trabajo, autoridades despliegan operativo masivo

Deslindan a extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, de red de huachicol fiscal: “Él nos pidió que investigáramos”

Un vicealmirante, el exjuez del caso Los Porkys y empresarios: ¿Qué se sabe de los 14 detenidos por huachicol fiscal?

Mundial de Futbol de 2026 pondría en pausa la cacería contra el líder del CJNG, según Óscar Balderas

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo le manda polémico

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

“Indigente”: Laisha Wilkins lanza dardo contra Fernández Noroña mientras señala persecución del Tribunal Electoral

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Los mejores memes que dejó la salida de Facundo de La Casa de los Famosos México: “El come con likes te eliminó”

“Apoyar en todo a los hijos”: Elsa Aguirre le manda fuerte mensaje a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar tras escándalos

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de esta semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento