Pensión Mujeres del Bienestar: conoce la fecha de entrega de tarjetas y de cobro

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó acerca de las fechas para el pago del apoyo económico “Pensión Mujeres Bienestar”.
Esto durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este lunes 8 de septiembre. Montiel destacó que más de 1 millón de mujeres actualmente es beneficiaria.
Para las mujeres que realizaron su registro para recibir esta pensión, la entrega de tarjetas se realizará todo el mes de octubre, desde el próximo miércoles 1 hasta el viernes 31 de este mes.
¿Cómo se notificará?
La funcionaria precisó que más de 1 millón de mujeres recibirán su tarjeta para cobrar la “Pensión Mujeres Bienestar”.
Información en proceso...
