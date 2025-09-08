‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy lunes 8 de septiembre| En vivo

El titular de la Profeco, Iván Escalante, explicó que Finabien es la remesadora que más dinero da por un envío promedio de 400 dólares. Con seguimiento a la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, el precio regular del combustible continúa su disminución a nivel nacional. El precio promedio al 5 de septiembre es de $23.58 por litro.
La canasta básica más barata se encontró en $774.90 y la más cara fue de $936.45.
Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informará sobre avances en programas de gobierno, informe semanal de Profeco sobre gasolina y canasta básica, entre otros temas de relevancia nacional.
