‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy lunes 8 de septiembre| En vivo

'La Mañanera' de Claudia Sheinbaum hoy lunes 8 de septiembre

La presidenta de México informará sobre diversos temas y responderá a las preguntas de la prensa en su conferencia diaria de las 7:30 horas

Por Andrés García S.

13:32 hsHoy

Informe semanal Profeco

El titular de la Profeco, Iván Escalante, explicó que Finabien es la remesadora que más dinero da por un envío promedio de 400 dólares. Con seguimiento a la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, el precio regular del combustible continúa su disminución a nivel nacional. El precio promedio al 5 de septiembre es de $23.58 por litro.

La canasta básica más barata se encontró en $774.90 y la más cara fue de $936.45.

13:22 hsHoy

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informará sobre avances en programas de gobierno, informe semanal de Profeco sobre gasolina y canasta básica, entre otros temas de relevancia nacional.

Sigue el minuto a minuto de ‘La Mañanera del Pueblo’ en Infobae México.

