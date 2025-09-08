Sheinbaum niega nexos de Andy Beltrán con tráfico de huachicol: “Es pura politiquería”

La presunta red de tráfico de influencias ligada al hijo de AMLO habría llegado a las autoridades de la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al paso de las acusaciones contra Andrés Manuel López Beltrán, tras la denuncia presentada por el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, que lo vincula con presuntos delitos relacionados con el tráfico de huachicol fiscal.

Durante su conferencia matutina de este lunes 8 de septiembre, la mandataria desestimó la querella y aseguró que las acusaciones carecen de sustento: “Pura politiquería. Pura politiquería”.

Federico Döring, diputado del PAN.

“Eso lo verá la fiscalía”

Sheinbaum fue clara al precisar que el Gobierno Federal no tiene competencia para investigar la denuncia. “Eso lo verá la fiscalía. No nos corresponde a nosotros. Pero es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción, quien hace la denuncia. Y un día les platico, porque yo fui jefa de Gobierno, les podemos platicar”, apuntó.

La presidenta insistió en que su administración mantiene una política de “cero impunidad” frente a los delitos relacionados con el robo de combustible: “Cero impunidad... Tope hasta donde tope”.

Recordó que las recientes detenciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana demuestran que se investiga y sanciona a todos los responsables.

“Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Nosotros dijimos cero impunidad a la corrupción, y esta es una muestra de ello. Ahora, tiene que haber pruebas, porque es muy fácil acusar, pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes… cualquiera, ¿eh?, puede ser funcionario público o no”, señaló.

Sheinbaum dijo que las recientes detenciones realizadas en su administración demuestran que se investiga y sanciona a todos los responsables. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La denuncia contra Andy Beltrán

El legislador panista Federico Döring presentó la denuncia desde el 27 de agosto ante la FGR, señalando no solo a López Beltrán, sino también a otros funcionarios morenistas como Tania Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, Américo Villarreal Anaya, Ricardo Peralta y “quien resulte responsable”.

El expediente fue turnado a la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y contempla delitos como conspiración, delincuencia organizada, contrabando, encubrimiento, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Döring subrayó que la denuncia retoma un antecedente del 18 de agosto de 2022, cuando el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, solicitó al Centro Nacional de Inteligencia abrir una investigación sobre irregularidades en el sistema de aduanas durante la gestión de Horacio Duarte.

El panista también aseguró que los recursos obtenidos de esa presunta red habrían servido para financiar campañas de Morena.

“Cuando es necesario, sí”

Sobre medidas precautorias como el bloqueo de cuentas, Sheinbaum recalcó que las autoridades competentes ya actúan: “Cuando es necesario, sí. La UIF hace su trabajo, la fiscalía hace su trabajo. Ahí es donde es necesario hacer extinción de dominio o lo que haga falta. Bloqueo de cuentas, etcétera, se hace. Es parte de las investigaciones y de las tareas que tienen que hacerse”.

Pese a la contundencia de la denuncia opositora, la presidenta dejó claro que, en su opinión, se trata de un ataque político en vísperas de un periodo marcado por tensiones partidistas.