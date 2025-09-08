México

Nicky Jam y Remmy Valenzuela darán el Grito de Independencia en esta alcaldía de CDMX

El ícono del reguetón y el príncipe del acordeón unirán fuerzas en un evento gratuito que ya es tema de conversación entre los amantes de la música urbana y regional mexicana

Por Armando Guadarrama

La alcaldía Gustavo A. Madero
La alcaldía Gustavo A. Madero anuncia un concierto gratuito con Nicky Jam y Remmy Valenzuela para el 15 de septiembre (X)

La noche del 15 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero promete una celebración sin precedentes, con la presencia de Nicky Jam y Remmy Valenzuela como protagonistas de un concierto gratuito que marcará el inicio de las festividades patrias en la Ciudad de México.

El anuncio, realizado a través de la cuenta oficial de la alcaldía, ha generado gran expectativa entre los habitantes de la capital, quienes aguardan detalles sobre los horarios y accesos para el evento.

Nicky Jam, estrella internacional del
Nicky Jam, estrella internacional del reguetón, encabeza el cartel tras superar una etapa de declive personal y profesional

La administración encabezada por Janecarlo Lozano ha apostado por reunir en un mismo escenario a dos figuras de proyección internacional, cada una con una trayectoria marcada tanto por el éxito como por episodios controvertidos. El mensaje difundido por la alcaldía destaca:

“¡La mejor fiesta patria está en GAM! Este 15 de septiembre vive el Grito de Independencia 2025 con: Nicky Jam y Remmy Valenzuela. Acompaña al alcalde Janecarlo Lozano en su primer grito y digamos juntos: ¡Viva México! En GAM, el corazón de la patria ¡Late con fuerza!”.

La administración de Janecarlo Lozano
La administración de Janecarlo Lozano apuesta por reunir a dos figuras de proyección internacional en un mismo escenario [Foto: Cortesía]

Nicky Jam, cuyo nombre real es Nick Rivera Caminero, nació en Boston y se consolidó como una de las primeras grandes estrellas del reguetón en Puerto Rico. Su ascenso se dio con temas como “Me Siento Enamorado” y “La Gata”, aunque su carrera atravesó una etapa de declive debido a problemas personales.

No obstante, a principios de la década de 2010, el artista experimentó un resurgimiento notable, impulsado por éxitos como “Travesuras” y el tema global “El Perdón”, en colaboración con Enrique Iglesias. Este regreso lo posicionó como un referente indiscutible del género urbano, gracias a su capacidad de reinventarse y superar adversidades.

Por su parte, Remmy Valenzuela, originario de Guasave, Sinaloa, es conocido como “El Príncipe del Acordeón” y ha dejado una huella profunda en la música de banda y norteña. Canciones como “Mi Princesa” y “Te Metiste” le han valido el reconocimiento y el afecto del público.

El evento marca el inicio
El evento marca el inicio de las festividades patrias en la Ciudad de México y genera gran expectativa entre los habitantes (X)

Sin embargo, su trayectoria artística se ha visto afectada por problemas legales y acusaciones de violencia doméstica, situación que lo llevó a estar prófugo de la justicia. Este contraste entre su éxito musical y los escándalos personales ha configurado un legado complejo dentro de la música regional mexicana.

Mientras los seguidores del reguetón y del regional mexicano esperan la confirmación de los detalles logísticos, la expectativa crece ante la posibilidad de presenciar en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero a dos artistas que, desde ámbitos distintos, han marcado la escena musical contemporánea.

