Mi Beca para Empezar 2025: estos son los montos depositados para todos los estudiantes del pago de septiembre

Se trata del primer depósito mensual de este ciclo escolar, el cual se llevó a cabo el pasado lunes 1 del presente mes

Por Omar Martínez

Mi Beca para Empezar es
Mi Beca para Empezar es un programa social de la Ciudad de México. Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de la capital del país.

Este beneficio es exclusivo de la Ciudad de México, por lo que únicamente alumnas y alumnos de escuelas públicas de la capital del país de preescolar y primaria pueden solicitarlo.

La finalidad de este apoyo económico es que alumnas y alumnos de educación básica en el país puedan continuar con sus estudios y no tengan que abandonar la escuela por falta de herramientas o materiales.

Por ello, el apoyo económico destinado es para que puedan comprar lo necesario para acudir a las aulas educativas escolares: útiles, uniformes, alimentos, libros, artículos de papelería o lo que les sea requerido y necesitado.

El lunes 1 de septiembre se llevó a cabo el primer pago para todos los beneficiarios.

A comparación de otros programas sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no pueden disponer de dinero en efectivo, ya que el método de pago es exclusivamente con la tarjeta, por lo que no existen cajeros automáticos para retirar dinero.

Los pagos únicamente son en establecimientos, comercios, tiendas de ropa, papelerías, locales o el sitio donde sea aceptada la tarjeta de cada beneficiario, la cual es única e intransferible, otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Estas nuevas tarjetas únicamente se entregarán a estudiantes de secundaria pública de la Ciudad de México. Crédito: GobCDMX .

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) notificó que el pasado lunes 1 de septiembre se llevó a cabo el pago a todos los beneficiarios.

Cabe destacar que este depósito corresponde al primer pago mensual de este programa social, del ciclo escolar 2025-2026. La dispersión anterior de útiles escolares y uniformes, que incluyó a estudiantes de secundaria de la Ciudad de México, fue el pago anual, el cual se realiza previo al inicio del año escolar.

En total se llevan a cabo 11 pagos, el anual y 10 mensuales, abarcando los periodos de septiembre a junio, que en este caso será hasta 2026.

¿Cuáles son los montos depositados de Mi Beca para Empezar en el primer pago del año escolar?

Como se mencionó anteriormente, Mi Beca para Empezar fue depositada a todos los beneficiarios el pasado lunes 1 de septiembre, siendo el primer pago mensual.

Asimismo, los depósitos son diferentes, dependiendo del grado educativo en el que se encuentren estudiando los menores de edad.

El Fibien reveló cuál es la cantidad que fue dispersada en cada tarjeta de los beneficiarios:

Montos Nivel

600 pesos Preescolar

650 pesos Primaria

600 pesos CAM Preescolar, primaria y laboral

Estos son los montos depositados a todos los beneficiarios.

