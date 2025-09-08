México

El jarabe casero que alivia la tos y limpia tus pulmones sin que lo sepas

Este remedio natural con ingredientes inesperados promete aliviar problemas respiratorios

Por Gerardo Lezama

Guardar
El jarabe casero de limón,
El jarabe casero de limón, rábano y vinagre de manzana es un remedio tradicional mexicano para aliviar la tos y la congestión nasal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tos persistente, la congestión nasal y la sensación de opresión en el pecho son síntomas comunes durante los cambios de estación o tras una infección respiratoria.

Aunque existen múltiples medicamentos disponibles, muchas personas optan por remedios naturales que han sido transmitidos de generación en generación.

Uno de los más recomendados en la medicina tradicional mexicana es el jarabe casero a base de limón, rábano, vinagre de manzana y agua.

Este remedio destaca por su combinación de ingredientes con propiedades terapéuticas. El rábano es conocido por su capacidad para disolver la mucosidad acumulada en los pulmones y facilitar su expulsión.

El limón, rico en vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y combate bacterias. El vinagre de manzana, por su parte, tiene efectos antisépticos que pueden contribuir a reducir la inflamación de la garganta y eliminar microorganismos.

El rábano ayuda a disolver
El rábano ayuda a disolver la mucosidad, el limón fortalece el sistema inmunológico y el vinagre de manzana tiene efectos antisépticos. (Freepik)

La preparación es sencilla: se licúan tres limones (solo el jugo), cuatro rábanos medianos, dos cucharadas de vinagre de manzana y tres tazas de agua. Se recomienda colar la mezcla para obtener una textura más líquida y fácil de consumir. El jarabe puede conservarse en refrigeración por hasta cinco días.

Para obtener sus beneficios, se sugiere tomar dos cucharadas en ayunas y otras dos antes de dormir. Este régimen puede mantenerse durante cinco a siete días, siempre que no haya síntomas graves como fiebre alta, dificultad para respirar o dolor persistente en el pecho.

En esos casos, es indispensable acudir al médico.Aunque es un remedio natural, no está exento de precauciones. Las personas con gastritis, úlceras o sensibilidad estomacal deben evitar el vinagre de manzana o consultar previamente con un especialista.

También se recomienda no exceder la dosis ni prolongar su uso sin supervisión médica.

La receta del jarabe incluye
La receta del jarabe incluye jugo de limón, rábanos, vinagre de manzana y agua, y puede conservarse en refrigeración por cinco días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jarabe no sustituye tratamientos médicos, pero puede ser un complemento útil en las primeras etapas de una afección respiratoria leve. Su uso responsable, junto con una buena hidratación y descanso, puede acelerar la recuperación y evitar complicaciones.

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar su salud, este jarabe representa una opción accesible, económica y respaldada por la sabiduría popular.

Prepararlo en casa no requiere conocimientos avanzados ni ingredientes difíciles de conseguir, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para enfrentar los malestares respiratorios de forma segura y efectiva.

Además, su sabor intenso puede resultar estimulante para quienes buscan una solución rápida y natural. Incorporarlo como parte de una rutina preventiva durante temporadas frías puede ayudar a reducir la incidencia de malestares respiratorios y fortalecer las defensas del cuerpo.

Temas Relacionados

SaludBienestarRemedios CaserosProblemas respiratoriosVinagre de Manzanamexico-noticias

Más Noticias

Esto dice la supuesta ‘tiradera’ de Emiliano Aguilar a Christian Nodal: “Abandonaste a tu hija”

El tema viral ha puesto a los fans a debatir si realmente existe una pelea musical entre Emiliano y Christian, mientras la autenticidad de la canción sigue en duda

Esto dice la supuesta ‘tiradera’

Marcha por la Paz Culiacán: Reúne a más de 50 mil ciudadanos

Sinaloa mantiene índices altos de delincuencia desde hace varios años, sin embargo la situación se recrudeció luego de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada

Marcha por la Paz Culiacán:

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público mexicano

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Ranking Netflix: las películas preferidas

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más populares de

Top 10 de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top 10 de Prime Video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer estadounidense acusada de delincuencia

Mujer estadounidense acusada de delincuencia organizada y trasiego de narcóticos es entregada a EEUU

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

“Jerry” se declara culpable de contrabando de armas para el Cártel del Noreste en EEUU

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

ENTRETENIMIENTO

Esto dice la supuesta ‘tiradera’

Esto dice la supuesta ‘tiradera’ de Emiliano Aguilar a Christian Nodal: “Abandonaste a tu hija”

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público mexicano

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Top 10 de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: encuestas revelan qué habitante abandonará la casa

DEPORTES

México vs Corea del Sur,

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB