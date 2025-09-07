México

Para lucir un rostro sin arrugas este famoso actor ha usado por 40 años la orinoterapia

Un famoso intérprete revela en una entrevista el método alternativo que utiliza desde hace décadas para el cuidado de su piel

Por Gerardo Lezama

Sebastián Ligarde revela que la
Sebastián Ligarde revela que la orinoterapia es su secreto para una piel juvenil. Imagen de Facebook

Sebastián Ligarde ha sido protagonista de numerosas conversaciones por su imagen juvenil, considerada poco común entre figuras de su generación.

El actor ha compartido que, desde hace casi cuatro décadas, sigue un ritual singular para el cuidado de su piel: la orinoterapia.

Ligarde explica que esta práctica comenzó tras descubrir el secreto de una mujer originaria de la India, quien atribuía su apariencia al uso diario de orina sobre su rostro.

Durante una entrevista transmitida por Unicable, Sebastián Ligarde relató que decidió probar la técnica luego de comprobar el impacto positivo que, según la mujer, producía en la piel.

Él inició aplicando orina en sus manos para evaluar la reacción cutánea antes de pasar al rostro.

El reconocido actor comparte en exclusiva el secreto que ha seguido durante casi cuarenta años para mantener una piel joven y sin arrugas. Cuenta de Youtube @Unicable

El procedimiento consiste en dejar actuar la orina por unos minutos y enjuagar después con agua tibia, evitando el uso de jabón convencional para no alterar el pH natural de la piel.

La orinoterapia es una práctica tradicional que tiene su origen en la antigua India, donde se considera un remedio natural para diversas afecciones desde hace más de cinco mil años.

En ese país, la utilización de orina con fines terapéuticos forma parte de algunas corrientes del ayurveda, un sistema de medicina ancestral que promueve su aplicación tanto por vía tópica como interna.

Actualmente, pequeñas comunidades en países de Asia y Europa han retomado estos rituales en busca de alternativas complementarias al cuidado personal.

En contextos occidentales, la orinoterapia no cuenta con respaldo científico sólido. Diversos expertos han destacado la falta de investigaciones concluyentes que acrediten sus supuestos beneficios.

Sebastián Ligarde emocionó a sus
Sebastián Ligarde emocionó a sus fans con video donde dice que los extraña. Actor se fue hace pocos días de nuestro país. TikTok

A pesar de la controversia, hay quienes aseguran haber observado mejoras en la calidad de la piel como parte de rutinas alternativas de salud y estética. A nivel global, sigue siendo una opción principalmente impulsada por testimonios personales y transmitida de generación en generación en ciertas culturas.

Para Sebastián Ligarde, la constancia en la aplicación de orina ha marcado la diferencia en su imagen pública. El actor afirma haber mantenido una piel sin arrugas y con una apariencia saludable, lo que ha atraído la atención tanto de su público como de colegas en el medio artístico.

La elección de la orinoterapia como recurso antienvejecimiento continúa generando debate y polémica por su extraño uso.

Mientras algunos defienden sus virtudes ancestrales, especialistas aconsejan precaución y recomiendan la consulta con profesionales de la salud antes de adoptar métodos no tradicionales, dado que los resultados pueden variar en cada persona.

