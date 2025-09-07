Mariana Botas explota contra Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3: ‘Eligió ser el villano y le funcionó’ | Entrevista

La quinta eliminada habla sobre los problemas con el actor - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

A una semana de su salida, Mariana Botas, quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, habló tras dejar el reality y no dudó en señalar a Alexis Ayala. La actriz explicó que puso un límite a su compañero por la forma en la que se dirigía a los demás.

“Yo marqué mis límites con él y estoy tranquila porque siempre digo lo que pienso. Le dejé claro que no iba a permitir faltas de respeto. Allá dentro cada quien decide cómo jugar; él eligió ser el villano y su estrategia le funciona porque la gente lo quiere ver”, dijo en entrevista con INFOBAE MÉXICO.

Sus declaraciones llegan justo antes de la sexta gala de eliminación, en la que Aarón Mercury, Dalílah Polanco, Facundo y Shiki se juegan su permanencia.

Un sueño cumplido

Botas aseguró que vivir dentro de la casa fue una experiencia única. “Siempre he sido fan de este formato y vivirlo en carne propia es otro rollo a lo que la gente de afuera percibe.

“Me quedo con lo bonito que fue poder estar en el proyecto, de adaptarme a cosas distintas, de poder ser yo en cada momento, de convivir con gente que tal vez nunca pensé conocer, de conectar, reír, llorar y vivir cada experiencia”, contó.

Además, recordó que fue líder en la primera semana y ganó un automóvil, lo que considera parte de los momentos positivos que se lleva.

Polémicas y rumores

La actriz también habló de las situaciones incómodas que enfrentó. Reconoció que se arrepintió de pedir prestada una sudadera, pues el tema creció demasiado. “Nunca imaginé que fuera a ser un problema ni que se lo tomaran mal”, dijo.

Sobre los rumores de un supuesto interés en Aldo de Nigris, lo negó tajantemente. “Sí reconocí que Ali es un chico muy guapo, pero de eso a querer algo con él es distinto. Muy amablemente me prestó su sudadera y la tuve una semana, pero no había nada más”, explicó.

Los retos del encierro

Mariana admitió que vivir vigilada 24/7 fue complicado. Aunque a veces olvidaba las cámaras, sabía que todo quedaba grabado. “Lo más difícil es sentir que ser tú puede ser juzgado. Hoy veo que conecté con gente y con otra no, y está bien. Lo importante es que nunca me traicioné ni a mis valores”, señaló.

Lo que viene

Lejos de ver su salida como un fracaso, Botas confía en que su paso por el reality le abra puertas. “La Casa de los Famosos es un proyecto enorme que espero me abra puertas y me dé oportunidades. Me encantaría regresar a las telenovelas y hacer series”, afirmó.

Respecto a una posible participación en una edición All Stars, no lo descartó del todo: “Por ahí dicen: ‘Nunca digas nunca’, así que prefiero dejarlo al destino”.

Mariana Botas se despidió de La Casa de los Famosos México 3 agradecida por la experiencia y convencida de haber sido auténtica frente a millones de televidentes.

