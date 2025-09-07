Este es el estado de salud de Dalílah Polanco hoy 7 de septiembre, tras sufrir aparatosa caída en La Casa de los Famosos México 3

La actriz sufrió un accidente dentro del encierro - Foto: Televisa

La tensión se apoderó de La Casa de los Famosos México 3 después del accidente que sufrió Dalílah Polanco durante una de las pruebas más exigentes de la competencia.

Esta actriz y comediante perdió el equilibrio al descender una escalera en plena dinámica del “robo de salvación”, lo que provocó una caída que la dejó con visibles signos de dolor y encendió las alarmas entre sus compañeros y la audiencia.

La escena ocurrió la noche del jueves, cuando la intérprete cayó de lleno sobre su brazo y soltó un grito que interrumpió la concentración de todos. “¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan. No se paren”, alcanzó a decir mientras permanecía en el piso, intentando minimizar el momento aunque el dolor era evidente.

Los primeros en correr a auxiliarla fueron Aaron Mercury y Mar Contreras, mientras que La Jefa ordenó de inmediato su traslado al confesionario para recibir atención médica. Más tarde, la conductora Odalys Ramírez confirmó la situación en la gala en vivo: “Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”.

Así fue la caída de Dalílah Polanco (X/@elChuneva)

¿Cómo se encuentra de salud hoy Dalílah Polanco?

En horas recientes a este domingo, Polanco habló con algunos de sus compañeros sobre lo ocurrido en el jardín. La artista describió entre risas y gestos cómo su recuperación no ha sido sencilla.

Narró los tropiezos al desplazarse con muletas, los choques contra muebles e incluso las veces que sin querer alguien le tocó el pie lesionado.

“Lo que duele es cuando se me olvida y pongo el pie en el piso, esa es la que duele bien cabrón”, explicó, recordando que la molestia más intensa aparece al apoyar el peso.

En la conversación reconoció que necesitará más tiempo para recuperarse: “En una semana vemos, es que no entendí cómo está esto de aquí, pero sé que es de este lado. Como está roto, pues no puedes apoyar”.

La actriz también comparó su situación con experiencias previas de esguinces y lesiones deportivas que conocía de amigos y familiares. Entre bromas y confesiones, dejó en claro que lo peor es el dolor repentino que aparece al descuidarse.

Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

Una caída que cambió la dinámica

La lesión de Polanco no solo preocupó a los televidentes, también alteró la convivencia dentro de la casa. Sus compañeros han intentado animarla, aunque la actriz no deja de reconocer las dificultades de moverse con muletas y depender de otros para actividades simples.

El accidente ocurrió en un momento clave de la competencia, pues la prueba del “robo de salvación” definiría a los finalistas de la semana. La caída interrumpió la intensidad del juego y dejó a todos con la incertidumbre de saber si Dalílah podría continuar en las siguientes etapas.

(ViX)

Lo que viene para Dalílah Polanco

Por ahora, Polanco se mantiene bajo supervisión médica y con restricciones físicas, mientras la producción evalúa su evolución. La actriz ha mostrado buen ánimo pese al dolor y mantiene la disposición de seguir adelante en el reality, aunque todo dependerá de su recuperación.

Dalílah Polanco se encuentra de peligro de salir del encierro la noche de este domingo durante la sexta gala de eliminación en donde se vivirá el posicionamiento junto con el resto de compañeros nominados: Facundo, Shiki y Aarón Mercury.

Dalilah Polanco rompió en llanto al recordar su relación con sus padres. (Vix)