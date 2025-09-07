México

Este es el estado de salud de Dalílah Polanco hoy 7 de septiembre, tras sufrir aparatosa caída en La Casa de los Famosos México 3

La actriz y comediante está en peligro de salir la noche de este domingo

Por Armando Pereda

Guardar
La actriz sufrió un accidente
La actriz sufrió un accidente dentro del encierro - Foto: Televisa

La tensión se apoderó de La Casa de los Famosos México 3 después del accidente que sufrió Dalílah Polanco durante una de las pruebas más exigentes de la competencia.

Esta actriz y comediante perdió el equilibrio al descender una escalera en plena dinámica del “robo de salvación”, lo que provocó una caída que la dejó con visibles signos de dolor y encendió las alarmas entre sus compañeros y la audiencia.

La escena ocurrió la noche del jueves, cuando la intérprete cayó de lleno sobre su brazo y soltó un grito que interrumpió la concentración de todos. “¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan. No se paren”, alcanzó a decir mientras permanecía en el piso, intentando minimizar el momento aunque el dolor era evidente.

Los primeros en correr a auxiliarla fueron Aaron Mercury y Mar Contreras, mientras que La Jefa ordenó de inmediato su traslado al confesionario para recibir atención médica. Más tarde, la conductora Odalys Ramírez confirmó la situación en la gala en vivo: “Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”.

Así fue la caída de Dalílah Polanco (X/@elChuneva)

¿Cómo se encuentra de salud hoy Dalílah Polanco?

En horas recientes a este domingo, Polanco habló con algunos de sus compañeros sobre lo ocurrido en el jardín. La artista describió entre risas y gestos cómo su recuperación no ha sido sencilla.

Narró los tropiezos al desplazarse con muletas, los choques contra muebles e incluso las veces que sin querer alguien le tocó el pie lesionado.

“Lo que duele es cuando se me olvida y pongo el pie en el piso, esa es la que duele bien cabrón”, explicó, recordando que la molestia más intensa aparece al apoyar el peso.

En la conversación reconoció que necesitará más tiempo para recuperarse: “En una semana vemos, es que no entendí cómo está esto de aquí, pero sé que es de este lado. Como está roto, pues no puedes apoyar”.

La actriz también comparó su situación con experiencias previas de esguinces y lesiones deportivas que conocía de amigos y familiares. Entre bromas y confesiones, dejó en claro que lo peor es el dolor repentino que aparece al descuidarse.

Dalílah Polanco sufrió una fuerte
Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

Una caída que cambió la dinámica

La lesión de Polanco no solo preocupó a los televidentes, también alteró la convivencia dentro de la casa. Sus compañeros han intentado animarla, aunque la actriz no deja de reconocer las dificultades de moverse con muletas y depender de otros para actividades simples.

El accidente ocurrió en un momento clave de la competencia, pues la prueba del “robo de salvación” definiría a los finalistas de la semana. La caída interrumpió la intensidad del juego y dejó a todos con la incertidumbre de saber si Dalílah podría continuar en las siguientes etapas.

(ViX)
(ViX)

Lo que viene para Dalílah Polanco

Por ahora, Polanco se mantiene bajo supervisión médica y con restricciones físicas, mientras la producción evalúa su evolución. La actriz ha mostrado buen ánimo pese al dolor y mantiene la disposición de seguir adelante en el reality, aunque todo dependerá de su recuperación.

Dalílah Polanco se encuentra de peligro de salir del encierro la noche de este domingo durante la sexta gala de eliminación en donde se vivirá el posicionamiento junto con el resto de compañeros nominados: Facundo, Shiki y Aarón Mercury.

Dalilah Polanco rompió en llanto
Dalilah Polanco rompió en llanto al recordar su relación con sus padres. (Vix)

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025VixEn Vivo24/7TelevisaDalilah PolancoDalílah Polancomexico-entretenimiento

Más Noticias

Detuvo el coche, parió en minutos y puso a su bebé prematura entre las llantas antes de huir al Edomex l Video

La menor de apenas 25 semanas de gestación fue hallada en estado grave, lo que llevó a la intervención de servicios médicos y al inicio de pesquisas para dar con los responsables

Detuvo el coche, parió en

“Tú y todo lo demás”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 8 al 14 de septiembre

Documentales, comedias y series animadas renuevan el catálogo de esta semana

“Tú y todo lo demás”,

Así se prepara la eficaz ‘Agua Detox’ para desinflamar el abdomen hinchado y obtener un efecto quema grasa

El uso de aguas infusionadas puede contribuir a una mejor hidratación diaria y, por su bajo aporte calórico frente a otras bebidas

Así se prepara la eficaz

Alerta roja por posible desbordamiento de presa en Tequisquiapan, Querétaro: llegó al 100% de su capacidad

Recomiendan preparar una mochila de emergencia con insumos básicos ante posibles evacuaciones

Alerta roja por posible desbordamiento

Mauricio Tabe respalda a alcaldesa atacada en Veracruz y pide justicia

El edil de Miguel Hidalgo expresó solidaridad con María Isela López Álvarez tras el ataque que recibió

Mauricio Tabe respalda a alcaldesa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan de muerte a director

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

ENTRETENIMIENTO

“Tú y todo lo demás”,

“Tú y todo lo demás”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 8 al 14 de septiembre

Qué significa ‘churpia’, como llamó C4 Jiménez a Sandra Cuevas tras discusión y la historia de cómo ella creció en Tepito

“Salir con tu domingo siete”: el origen de la famosa frase dicha por madres y tías

Ángela Aguilar enciende las redes con renovado look que alienta rumores sobre una supuesta cirugía facial

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

DEPORTES

Isaac del Toro hace historia

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”